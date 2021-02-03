В Белоруссии следует сделать максимально прозрачным избирательное законодательство, внедрив в него IT-технологии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из руководителей пророссийского движения «Союз» Владимир Груздев

Запретный флаг всегда «сладок»? К чему приведет запрет бело-красно-белого флага в Белоруссии © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Ведь недоверие результатам выборов, на мой взгляд, является центральным в повестке протестующих. Далее я бы упростил порядок регистрации политических партий, синхронизировал здесь требования с российским законодательством и снизил бы требование по количеству учредителей партии до 500, позволил бы регистрировать партии по домашнему адресу», — сказал политик.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.