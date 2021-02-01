Белорусский парламент должен формироваться по смешанной модели, когда вместе с депутатами от партий были бы представлены и депутаты-одномандатники. На переходном периоде премьер-министра может назначить президент, а ещё через срок эту функцию можно отдать парламенту, считает один из руководителей пророссийского движения «Союз» Владимир Груздев

- Владимир, в середине февраля пройдет Всебелорусское народное собрание, где, как предполагается, Лукашенко объявит об основных направлениях конституционной реформы.

Многие наблюдатели считают, что верить в серьезность этого мероприятия нельзя, так как принимать участие в мероприятии будут «манекены» и «марионетки» — специально отобранные администрацией белорусского президента люди, роль которых сводится к одобрямсу того, что предложит Лукашенко, а не к серьезной работе над поправками к основному закону.

Так ли это, по-вашему? Кстати, а вы будете участвовать?

Усиление партий не решит проблем Белоруссии — Шимов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

— Я скорее всего участвовать не буду, так как на наш запрос от республиканского общественного объединения с заявкой на участие во Всебелорусском народном собрании мы пока что не получили ответ, думаю, что и не получим, но время ещё есть.

Что касается состава участников, то ничего нового я для себя не увидел. Представители различных государственных структур: депутаты районных советов, председатели исполкомов; представители государственных общественных объединений, таких как БРСМ, Белая Русь, ветеранская и женская организации.

Граждане, которых можно назвать бюджетниками: врачи, учёные, военные, спортсмены, милиционеры, учителя, а также священнослужители, афганцы, профсоюзные деятели, работники госпредприятий и колхозов. Незначительное представительство частного бизнеса. Обычно данные категории граждан на протяжении многих лет являются электоратом Лукашенко и его агитаторами.

На мой взгляд, власть допускает очередную ошибку, не приглашая представителей тех, кто протестует на улицах, а также конструктивную оппозицию и профсоюзные силы.

В опубликованных списках я не нашёл ни одного профсоюзного активиста. Процедура выдвижения кандидатов по-прежнему не прозрачна для общественных масс.

В публикациях участников ВНС ничего экстраординарного нет, всё это мы годами слышали и продолжаем слышать. Вы можете сами убедиться в этом, зайдя на официальный телеграм-канал ВНС и изучив список участников и их публикации. Политической повестки там нет, только общие вопросы.

Главная политическая речь будет у Лукашенко, в которой он объявит, как будет трансформироваться Беларусь в ближайшую пятилетку, второй по значимости будет речь Воскресенского, который выполняет роль голоса протестующих, но при этом большинство участников протеста его не признают.

Поэтому не вижу ничего страшного, если не приму участие в столь значимом для государства мероприятии.

- Почему до сих пор на всенародное обсуждение не вынесен проект поправок? С чем это связано? Это ли не лишнее подтверждение мнения о том, что Лукашенко готовит косметические «реформы», а не полноценную реформу?

— Во-первых, потому, что окончательное решение ещё не принято, во-вторых, чтобы сохранить интригу, выиграть время и сместить срок голосования за поправки на более поздний срок.

Власть уверена, что время работает на нее. Надеемся, что после ВНС произойдёт перезагрузка политической системы страны, начнут регистрироваться новые политические партии и одной из первых станет партия «Союз», у нас уже практически всё готово, осталось провести съезд и подать документы в Минюст.

Но когда это сделать — до ВНС либо после, мы ещё не решили.

- Считается, что цель конституционной реформы — перераспределение полномочий, которые были сосредоточены в руках президента, но никто ничего не знает, что будет предложено. Какие бы вы предложили изменения Конституции?

Считаете ли вы, что Белоруссия из президентской республики должна стать парламентско-президентской и что премьер-министра должен назначать не президент, а коалиция партий, составляющая большинство?

— Необходимо, чтобы парламент формировался в смешанной модели, когда наряду с депутатами, избранными по партийным спискам, были бы представлены и депутаты-одномандатники.

На переходном периоде премьер-министра может назначить президент, например, во время текущей реформы либо уже на следующих президентских выборах, а ещё через срок эту функцию можно отдать парламенту.

В Беларуси не сформирована партийная политическая культура, и для её формирования необходимо время. Точно необходимо убрать такой лишний для небольшой Беларуси орган, как Совет Республики. Остаются открытыми вопросы, кто будет назначать судей и силовиков.

На переходный период назначение силовиков можно оставить за президентом, а утверждение судей можно отдать местным советам депутатов, которые бы утверждали судей на местах, а далее судьи уже из своего состава выбирали бы судей областных судов, а областные — Верховного.

Конституционный суд должен формироваться пропорционально от рекомендаций парламента, правительства, президента и судей.

- В течение 20 лет в Белоруссии не зарегистрирована ни одна и партий. Почему? Не кажется ли вам, что без нормального и полноценного функционирования партийной системы говорить о демократии нельзя?

— Потому что в этом для власти не было необходимости. Полумёртвое положение политических партий целиком устраивало власть, так как они серьёзной угрозы не представляли и не могли оказывать влияние на принятие решений, но при этом были удобны для демонстрации того, что демократические элементы у нас есть и зарегистрировано целых 15 политических партий. Власть себя то ли в шутку, то ли всерьёз называла то диктатурой, то авторитарной.

Если власть примет решение стать более демократичной, то понадобится развитие партийной системы, если нет, то всё останется как и прежде, но вопрос, надолго ли. В России после событий на Болотной либерализация партийной системы как раз и помогла снизить накал страстей.

Что касается основной функции парламента — принятия законов, то и здесь у президента есть полномочия издавать указы и декреты, которые стоят выше законов, принятых парламентом. Указов и декретов в настоящий момент, наверное, уже больше, чем законов.

- Какие бы вы предложили провести конституционные изменения, если бы вас об этом попросил Лукашенко?

— Важнее всего исполнение действующих законов, чем принятие новых. Корень проблем в том, что действующие законы не работают так, как этого требует общество.

Я бы сделал максимально прозрачным избирательное законодательство, внедрил бы IТ-технологии в выборы: блокчейн, удалённое голосование, автоматический подсчёт голосов машинами, без участия человека, прозрачные алгоритмы и так далее, в общем, сделал бы выборы максимально технологичными и прозрачными, ведь недоверие результатам выборов, на мой взгляд, является центральным в повестке протестующих.

Далее я бы упростил порядок регистрации политических партий, синхронизировал здесь требования с российским законодательством и снизил бы требование по количеству учредителей партии до 500, позволил бы регистрировать партии по домашнему адресу.

Из конституционных поправок это независимость судов, более детальное закрепление понятия «семья», закрепление цивилизационного выбора за союз с Россией, ликвидация Совета Республики, убрал бы нормы, связанные с военным нейтралитетом Беларуси, временным характером смертной казни и безъядерным статусом.