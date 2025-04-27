ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ - 27.04.2025 Украина.ру
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ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ
ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ - 27.04.2025 Украина.ру
ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ
Следственным комитетом России установлены обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирного жителя в селе Плёхово Курской области. Об этом 27 апреля рассказала официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко.
2025-04-27T10:46
2025-04-27T10:49
новости
россия
курская область
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
ск рф
всу
военные преступления
кто
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"Жительница села Плёхово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики. По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками", - сказано в официальном сообщении.В показаниях военным следователям женщина рассказала, что 9 августа 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию Курской области, вскрывали дома и гаражи, вывозили вещи местных жителей, а также личный автотранспорт.Следственный комитет опубликовал видеозапись показаний мирной жительницы. Она рассказала о грабежах мирного населения прибывшими с Украины, а также об обстоятельствах убийства своего сына во время оккупации ВСУ. Преступные действия вооруженных формирований Украины (ВФУ) квалифицированы СК РФ как террористический акт и мародерство (п. "б" ч.3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ)."Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители украинских военнослужащих, причастные к этим преступлениям", - заверили в российском ведомстве.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Накануне, 26 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области. По словам российского лидера, полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС РФ и на других важнейших участках СВО, приближая разгром неонацистского режима. Подробности в публикации Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля Актуальное интервью на эту тему: Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность
https://ukraina.ru/20250410/maroderstvo-nasilie-i-raspravy-nepridumannye-prestupleniya-vsu-v-kurskoy-oblasti-1062446811.html
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новости, россия, курская область, украина, владимир путин, вооруженные силы украины, ск рф, всу, военные преступления, кто, убийство, криминал, мародерство
Новости, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, СК РФ, ВСУ, Военные преступления, КТО, убийство, криминал, мародерство

ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ

10:46 27.04.2025 (обновлено: 10:49 27.04.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Следственным комитетом России установлены обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирного жителя в селе Плёхово Курской области. Об этом 27 апреля рассказала официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко.
"Жительница села Плёхово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики. По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками", - сказано в официальном сообщении.
В показаниях военным следователям женщина рассказала, что 9 августа 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию Курской области, вскрывали дома и гаражи, вывозили вещи местных жителей, а также личный автотранспорт.
Следственный комитет опубликовал видеозапись показаний мирной жительницы. Она рассказала о грабежах мирного населения прибывшими с Украины, а также об обстоятельствах убийства своего сына во время оккупации ВСУ.
Преступные действия вооруженных формирований Украины (ВФУ) квалифицированы СК РФ как террористический акт и мародерство (п. "б" ч.3 ст. 205 и пп. "а", "в" ч. 3 ст. 356.1 УК РФ).
"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители украинских военнослужащих, причастные к этим преступлениям", - заверили в российском ведомстве.
- РИА Новости, 1920, 10.04.2025
10 апреля, 17:15
Мародерство, насилие и расправы. Непридуманные преступления ВСУ в Курской областиМеждународный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов на пресс-конференции в "Россия сегодня" представил доклад о преступлениях ВСУ в Курской области
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне, 26 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области. По словам российского лидера, полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС РФ и на других важнейших участках СВО, приближая разгром неонацистского режима. Подробности в публикации Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля
Актуальное интервью на эту тему: Алексей Стаценко: Если Россия не исполнит на Украине военную симфонию, ей будет грозить большая опасность
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12:24ВСУ обстреляли населённые пункты Белгородской области – губернатор
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