ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ
10:46 27.04.2025 (обновлено: 10:49 27.04.2025)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Следственным комитетом России установлены обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирного жителя в селе Плёхово Курской области. Об этом 27 апреля рассказала официальный представитель российского ведомства Светлана Петренко.
"Жительница села Плёхово Суджанского района рассказала, что 13 сентября 2024 года ее сына, который хотел забрать продукты из своего дома, расстреляли украинские боевики. По свидетельствам матери, тело погибшего мужчины было обнаружено с множественными огнестрельными ранениями и связанными руками", - сказано в официальном сообщении.
В показаниях военным следователям женщина рассказала, что 9 августа 2024 года украинские военнослужащие, незаконно вторгшиеся на территорию Курской области, вскрывали дома и гаражи, вывозили вещи местных жителей, а также личный автотранспорт.
Следственный комитет опубликовал видеозапись показаний мирной жительницы. Она рассказала о грабежах мирного населения прибывшими с Украины, а также об обстоятельствах убийства своего сына во время оккупации ВСУ.
"Следствием будут установлены и привлечены к ответственности все представители украинских военнослужащих, причастные к этим преступлениям", - заверили в российском ведомстве.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Накануне, 26 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области. По словам российского лидера, полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС РФ и на других важнейших участках СВО, приближая разгром неонацистского режима. Подробности в публикации Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля
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