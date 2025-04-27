Последний бой Великой Отечественной: Как украинские партизаны в Чехии с эсэсовцами воевали

Прежде всего была установлена связь с местными подпольщиками, подготовлена площадка для приёма грузов — оружия, боеприпасов и взрывчатки. Уже к 20 апреля группа разрослась в состоявшее из 10 отрядов интернациональное партизанское соединение «Смерть фашизму».

Партизаны соединения почти полностью парализовали железнодорожное и автомобильное сообщение через Пршибрамский округ: 23 апреля партизаны подорвали эшелон, следовавший по направлению Инце — Бероун; 26 апреля на дороге Пршибрам — Вишневая взлетел на воздух шоссейный мост; была нарушена телеграфная связь по линии Пршибрам — Добржиш. 28 апреля не стало шоссейного моста по линии Пршибрам — Глубош.

Командиры местных немецких охранных подразделений не собирались мириться со сложившимся положением, и 28 апреля район действия партизан Олесинского был плотно обложен со всех сторон карателями.

Однако «наумовцам», составлявшим костяк командования отряда, к такому было не привыкать. Противника отвлекали небольшие группы прикрытия, состоявшие из хорошо подготовленных диверсантов, в то время как основные силы каждый раз выскальзывали из подготовленного для них мешка.

В ответ партизаны наносили удары по коммуникациям самих карателей и продолжали выполнение своей основной задачи. 29 апреля в районе Ржевище на ведущей в Прагу дороге взлетел на воздух мост через реку Бероунку. На следующий день на шоссейной дороге Пльзень — Пршибрам партизаны уничтожили 17 автомобилей, 10 подвод, более 250 солдат и офицеров. Их оружие тут же было роздано быстро пополнявшему отряд местному населению. Однако на всех желающих винтовок и автоматов не хватало, и тогда Олесинский решил добыть оружие у противника.

Пока основная часть квартировавших в Пршибраме эсэсовцев гонялась за партизанами по местным лесам, они наведались к ним самим в самое их логово.