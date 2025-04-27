https://ukraina.ru/20250427/polnostyu-osvobozhdena-kurskaya-oblast-natsistskaya-mraz-dolzhna-navsegda-ischeznut---medvedev-1062778992.html

"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев

"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев - 27.04.2025 Украина.ру

"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев

Армия России продолжает громить нацистов после полного освобождения Курской области. Об этом 27 апреля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

2025-04-27T11:39

2025-04-27T11:39

2025-04-27T11:39

новости

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дмитрий медведев

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сво

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"В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!", - завил Медведев в своём телеграм-канале.Накануне, 26 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области. По словам российского лидера, полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС РФ и на других важнейших участках СВО, приближая разгром неонацистского режима. Подробности в публикации Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем стали известны новые факты о военных преступлениях ВСУ в Курской области. Подробности в публикации "Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ

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