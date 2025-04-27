https://ukraina.ru/20250427/polnostyu-osvobozhdena-kurskaya-oblast-natsistskaya-mraz-dolzhna-navsegda-ischeznut---medvedev-1062778992.html
"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев
"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев - 27.04.2025 Украина.ру
"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев
Армия России продолжает громить нацистов после полного освобождения Курской области. Об этом 27 апреля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев
2025-04-27T11:39
2025-04-27T11:39
2025-04-27T11:39
новости
курская область
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дмитрий медведев
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"В Светлую пасхальную неделю полностью освобождена Курская область. Накануне праздника Великой Победы наши героические воины продолжают громить врага и на других направлениях. Нацистская мразь должна навсегда исчезнуть с нашей земли!", - завил Медведев в своём телеграм-канале.Накануне, 26 апреля президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области. По словам российского лидера, полный разгром противника в Курском приграничье создаёт условия для дальнейших успешных действий ВС РФ и на других важнейших участках СВО, приближая разгром неонацистского режима. Подробности в публикации Освобождение Курской области и роль бойцов КНДР. Итоги 26 апреля СК РФ возбудил уголовное дело по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа 2024 года. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).Тем временем стали известны новые факты о военных преступлениях ВСУ в Курской области. Подробности в публикации "Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
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новости, курская область, россия, дмитрий медведев, всу, кто, нацизм, неонацисты, разгром всу, сво, новости сво россия, день победы
Новости, Курская область, Россия, Дмитрий Медведев, ВСУ, КТО, нацизм, неонацисты, разгром ВСУ, СВО, новости СВО Россия, День Победы
"Полностью освобождена Курская область, нацистская мразь должна навсегда исчезнуть" - Медведев
Армия России продолжает громить нацистов после полного освобождения Курской области. Об этом 27 апреля заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев