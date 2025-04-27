"Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ
жительница села Плёхово Курской области рассказала о преступлениях ВСУ
Украинские военнослужащие в селе Плёхово Курской области грабили и убивали мирных жителей. Об этом в опубликованной 27 апреля видеозаписи показаний российским следователям рассказала жительница села.
Следственный комитет России опубликовал фрагмент дачи показаний жительницы села Плёхово Курской области. Женщина рассказала о мародёрстве ВСУ и обстоятельствах убийства ими своего сына.
"9 августа они к нам зашли – ВСУшники эти. И на всём протяжении мы опасались, спасались, чтобы выжить", - рассказала жительница села.
По её словам, с августа 2024 года мирные жители постоянно подвергались нападениям военнослужащих украинской армии. ВСУ в Курской области отметились различным бесчинствами и военными преступлениями, в частности - мародёрством.
"Грабили, вскрывали дома, гаражи. Первое время они всё вывозили с домов – со всех", - рассказала о деяниях ВСУ в Плёхово жительница этого села.
По словам потерпевшей, в первую очередь мародёры из ВСУ украли и вывезли автотранспорт мирных жителей оккупированного населённого пункта российского региона.
"Потом дошло дело и до домашних [вещей] – вывозили и машинки, и электротены", - успела сообщила жительница села.
Она также рассказала, что её сын был убит в сентябре 2024 года, когда отправился на своё подворье за продуктами питания. По её словам, мужчину обнаружили 14 сентября со связанными руками и со следами пулевых ранений в грудь и в голову.
"Три выстрела в спину, выстрел в голову. И грудь разорвана – наверное, когда в спину стреляли. И он лежал связанный", - уточнила мать убитого.
28 октября 2024, 15:53Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской областиАмериканская газета The New York Times опубликовала материалы о преступлениях ВСУ в Курской области, в частности в поселке Коренево. Помимо роликов с телами погибших мирных жителей, в распоряжении издания оказались свидетельства людей о том, что ВСУ стреляли безоружным людям в спину
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила 27 апреля, что ведомством установлены обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирного жителя в селе Плёхово Курской области. Подробности в публикации ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ
До этого Петренко сообщала, что СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области
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