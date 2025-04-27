https://ukraina.ru/20250427/vyvozili-i-mashinki-i-elektroteny-zhitelnitsa-kurskoy-oblasti-rasskazala-o-marodrstve-vsu-1062778787.html

"Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ

"Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ - 27.04.2025 Украина.ру

"Вывозили и машинки, и электротены": жительница Курской области рассказала о мародёрстве ВСУ

Украинские военнослужащие в селе Плёхово Курской области грабили и убивали мирных жителей. Об этом в опубликованной 27 апреля видеозаписи показаний российским следователям рассказала жительница села.

2025-04-27T11:22

2025-04-27T11:22

2025-04-27T11:22

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курская область

россия

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Следственный комитет России опубликовал фрагмент дачи показаний жительницы села Плёхово Курской области. Женщина рассказала о мародёрстве ВСУ и обстоятельствах убийства ими своего сына."9 августа они к нам зашли – ВСУшники эти. И на всём протяжении мы опасались, спасались, чтобы выжить", - рассказала жительница села.По её словам, с августа 2024 года мирные жители постоянно подвергались нападениям военнослужащих украинской армии. ВСУ в Курской области отметились различным бесчинствами и военными преступлениями, в частности - мародёрством.По словам потерпевшей, в первую очередь мародёры из ВСУ украли и вывезли автотранспорт мирных жителей оккупированного населённого пункта российского региона."Потом дошло дело и до домашних [вещей] – вывозили и машинки, и электротены", - успела сообщила жительница села.Она также рассказала, что её сын был убит в сентябре 2024 года, когда отправился на своё подворье за продуктами питания. По её словам, мужчину обнаружили 14 сентября со связанными руками и со следами пулевых ранений в грудь и в голову."Три выстрела в спину, выстрел в голову. И грудь разорвана – наверное, когда в спину стреляли. И он лежал связанный", - уточнила мать убитого.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила 27 апреля, что ведомством установлены обстоятельства убийства украинскими военнослужащими мирного жителя в селе Плёхово Курской области. Подробности в публикации ВСУ расстреляли в Курской области связанного мирного жителя – СК РФ До этого Петренко сообщала, что СК РФ расследует убийства украинскими боевиками мирных жителей Махновки в Курской области

https://ukraina.ru/20241028/1058421099.html

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новости, курская область, россия, вооруженные силы украины, ск рф, всу, военные преступления, мародерство, убийство, кто