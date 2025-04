Каски СС, немецкая речь и выстрелы в спину: The New York Times о зверствах ВСУ в Курской области Американская газета The New York Times опубликовала материалы о преступлениях ВСУ в Курской области, в частности в поселке Коренево. Помимо роликов с телами погибших мирных жителей, в распоряжении издания оказались свидетельства людей о том, что ВСУ стреляли безоружным людям в спину