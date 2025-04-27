https://ukraina.ru/20250427/rossii-nuzhna-mobilizatsiya-tak-kak-vsu-prekrasno-rabotayut-v-pozitsionke--gubarev-1062700819.html

России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев

России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев - 27.04.2025 Украина.ру

России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев

Чтобы победить, Россия должна кратно увеличить имеющиеся силы. И прежде всего, ей нужна мобилизация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса

2025-04-27T07:15

2025-04-27T07:15

2025-04-27T07:15

новости

россия

вооруженные силы украины

нато

запад

вс рф

мобилизация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/12/1062595899_0:129:3186:1921_1920x0_80_0_0_25f47d1070b46a912b87fccf8d632c55.jpg.webp

По его словам, у России сейчас нет солидных сил, а говорить о том, что ВСУ настал конец, нельзя.Он также предположил, что настоящая цель Запада и НАТО — это убить как можно больше людей славянской внешности: все равно, кто погибнет, украинцы или русские. Однако это не значит, что теперь Россия должна остановиться отстаивать свои принципы: она уже не сможет переубедить украинцев.“Наши деды-прадеды за четыре года уничтожили немца вместе со всей объединенной Европой. Мы же топчемся на одном месте — шаг вперед, два шага назад. Странная война, очень странная война. Такое впечатление, что она идет по какому-то сценарию, где обе стороны играют в какую-то разведигру между собой”, — поделился своими мыслями собеседник издания.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250419/novaya-volna-mobilizatsii-prilepin-raskryl-kak-rossiya-mozhet-organizovat-kachestvennuyu-rotatsiyu-1062597836.html

россия

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, вооруженные силы украины, нато, запад, вс рф, мобилизация