России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев - 27.04.2025 Украина.ру
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России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев
России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев - 27.04.2025 Украина.ру
России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев
Чтобы победить, Россия должна кратно увеличить имеющиеся силы. И прежде всего, ей нужна мобилизация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
2025-04-27T07:15
2025-04-27T07:15
новости
россия
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нато
запад
вс рф
мобилизация
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По его словам, у России сейчас нет солидных сил, а говорить о том, что ВСУ настал конец, нельзя.Он также предположил, что настоящая цель Запада и НАТО — это убить как можно больше людей славянской внешности: все равно, кто погибнет, украинцы или русские. Однако это не значит, что теперь Россия должна остановиться отстаивать свои принципы: она уже не сможет переубедить украинцев.“Наши деды-прадеды за четыре года уничтожили немца вместе со всей объединенной Европой. Мы же топчемся на одном месте — шаг вперед, два шага назад. Странная война, очень странная война. Такое впечатление, что она идет по какому-то сценарию, где обе стороны играют в какую-то разведигру между собой”, — поделился своими мыслями собеседник издания.Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250419/novaya-volna-mobilizatsii-prilepin-raskryl-kak-rossiya-mozhet-organizovat-kachestvennuyu-rotatsiyu-1062597836.html
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новости, россия, вооруженные силы украины, нато, запад, вс рф, мобилизация
Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Запад, ВС РФ, мобилизация

России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев

07:15 27.04.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Боевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск Север на Курском направлении СВО. - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Чтобы победить, Россия должна кратно увеличить имеющиеся силы. И прежде всего, ей нужна мобилизация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
По его словам, у России сейчас нет солидных сил, а говорить о том, что ВСУ настал конец, нельзя.
“Она вполне себе боеспособна, и у них все в порядке. ВСУ в позиционке прекрасно работают. Поэтому чтобы победить, нам наши силы нужно увеличить кратно, на порядок. Нужна мобилизация, прежде всего. Личный состав нужен для войны. И у нас есть, где его взять”, — заявил Губарев.
Он также предположил, что настоящая цель Запада и НАТО — это убить как можно больше людей славянской внешности: все равно, кто погибнет, украинцы или русские. Однако это не значит, что теперь Россия должна остановиться отстаивать свои принципы: она уже не сможет переубедить украинцев.
“Наши деды-прадеды за четыре года уничтожили немца вместе со всей объединенной Европой. Мы же топчемся на одном месте — шаг вперед, два шага назад. Странная война, очень странная война. Такое впечатление, что она идет по какому-то сценарию, где обе стороны играют в какую-то разведигру между собой”, — поделился своими мыслями собеседник издания.
Боевое слаживание военнослужащих группировки войск Север на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
19 апреля, 07:45
Новая волна мобилизации? Прилепин раскрыл, как Россия может организовать качественную ротациюЕсли поставить перед собой цель организовать качественную ротацию для воюющих в зоне СВО сейчас, к ней можно прийти различными путями. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал известный общественный деятель и писатель Захар Прилепин
Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
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