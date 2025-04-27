России нужна мобилизация, так как ВСУ "прекрасно работают в позиционке" — Губарев
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание военнослужащих 40-й бригады морской пехоты группировки войск "Север" на Курском направлении СВО.
Чтобы победить, Россия должна кратно увеличить имеющиеся силы. И прежде всего, ей нужна мобилизация. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал боец ВС РФ Павел Губарев, избранный ранее "народным губернатором" Донбасса
По его словам, у России сейчас нет солидных сил, а говорить о том, что ВСУ настал конец, нельзя.
“Она вполне себе боеспособна, и у них все в порядке. ВСУ в позиционке прекрасно работают. Поэтому чтобы победить, нам наши силы нужно увеличить кратно, на порядок. Нужна мобилизация, прежде всего. Личный состав нужен для войны. И у нас есть, где его взять”, — заявил Губарев.
“Наши деды-прадеды за четыре года уничтожили немца вместе со всей объединенной Европой. Мы же топчемся на одном месте — шаг вперед, два шага назад. Странная война, очень странная война. Такое впечатление, что она идет по какому-то сценарию, где обе стороны играют в какую-то разведигру между собой”, — поделился своими мыслями собеседник издания.
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Полный текст интервью Павла Губарева: Под Киевом ВСУ были на волоске от разгрома. Надо было не уходить, а идти дальше читайте на сайте Украина.ру.
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