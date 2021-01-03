Заявление главного санитарного врача, замминистра здравоохранения Украины Виктора Ляшко об отказе регистрировать российскую вакцину «Спутник V» не имеет ничего общего с медициной. Об этом заявил глава политсовета парламентской фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук, сообщили 3 января на сайте политсилы

В «Слуге народа» отреагировали на планы о регистрации вакцины «Спутник V» на Украине © Фото Facebook Михаил Радуцкий

Он подчеркнул, что на данный момент не прошла третью фазу испытаний ни одна из существующих вакцин: это планируют сделать только к 2022 или 2023 году.

«Хотелось бы, чтобы специалисты объяснили это господину Ляшко, а он в свою очередь донес эти факты до президента Украины Владимира Зеленского. Потому что сейчас заявления украинских представителей власти свидетельствуют, что они вообще живут в космосе, совершенно не включают мозги и не видят разницы между закупкой вакцины за рубежом и производстве ее на Украине с получением для этого высоких технологий», — подытожил политик.

Ранее харьковская компания «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

Президент РФ Владимир Путин уже заявлял, что возможность поставок Украине российской вакцины от коронавируса существует, но нужен запрос от Киева. Медведчук, в свою очередь, отмечал\, что отказ Украины от вакцины «Спутник V» является преступлением и виновные должны понести ответственность.