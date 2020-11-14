Предыдущий рекорд был поставлен днем ранее, когда суточный прирост новых случаев инфицирования составил 1167. Всего в стране выявлены 111 622 случая COVID-19, 1033 человека умерли от инфекции.
«Зарегистрированы 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 847 856 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.
По его данным, к 14 ноября выздоровели 94 337 зараженных COVID-19.