Новый максимум суточного прироста выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии составил 1248, за этот период умерли шесть пациентов, сообщила пресс-служба Минздрава республики 14 ноября

МИД Украины сомневается, что Белоруссия ограничила пропуск граждан из-за коронавируса © Facebook, Dmytro Kuleba | Facebook, Dmytro Kuleba | Перейти в фотобанк

«Зарегистрированы 112 870 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 2 847 856 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1039 пациентов с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

По его данным, к 14 ноября выздоровели 94 337 зараженных COVID-19.