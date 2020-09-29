Гончарук отметил, что в скором времени в Соединенных Штатах будут происходить важные события, которые затронут и Украину. Правда, он не стал уточнять, о чем речь.
«И давно хотелось посмотреть на Украину на расстоянии. Иногда общая картина гораздо лучше, потому что, когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх. Мысли обязательно поделюсь, а некоторые из них оживут после возвращения. Вернусь сильнее», — добавил экс-премьер.
Алексей Гончарук был уволен Верховной Радой с должности премьер-министра 4 марта 2020 года. Позже стало известно, что он нашел работу в американской неправительственной организации Atlantic Council.