Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук уехал на несколько месяцев в США. Там он будет жить главным образом в Вашингтоне, сообщил бывший глава правительства 29 сентября на своей странице в Facebook

Экс-премьер Украины Гончарук стал экспертом в американской организации © Facebook, Олексій Гончарук | Facebook, Олексій Гончарук | Перейти в фотобанк

«И давно хотелось посмотреть на Украину на расстоянии. Иногда общая картина гораздо лучше, потому что, когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх. Мысли обязательно поделюсь, а некоторые из них оживут после возвращения. Вернусь сильнее», — добавил экс-премьер.

Алексей Гончарук был уволен Верховной Радой с должности премьер-министра 4 марта 2020 года. Позже стало известно, что он нашел работу в американской неправительственной организации Atlantic Council.