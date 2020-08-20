«Абсолютно. Мы готовы изложить свою позицию, мы готовы представить в той или иной форме [видение ситуации]», — сказал Латушко, отвечая на вопрос о том, готова ли оппозиция к контактам с российской стороной.
Ранее в Координационном совете опровергли обвинения в том, что оппозиция следует программе по разрыву или ограничению отношений с Россией.
«Последний политик в Белоруссии будет тот, который предложит построить стену между Белоруссией и Россией. Россия — это первый рынок по экспорту белорусской продукции, около 50 процентов», — отметил Латушко.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко.
В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.
При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.