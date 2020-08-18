Цепкало был одним из кандидатов на выборах президента Белоруссии, однако в окончательный бюллетень его фамилия не попала, ЦИК отказал ему в регистрации. После этого политик, известный так же как создатель белорусского Парка высоких технологий, покинул страну, побывав в РФ, Украине и Польше.
Как рассказал Цепкало агентству, вместе с семьей он планировал вылететь из Киева рейсом польской авиакомпании LOT, однако этого не произошло.
«Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», — сказал он, добавив, что у него и членов его семьи есть действующие шенгенские визы, а также разрешение главного санврача Польши не отбывать карантин по прибытии в страну.
Десять дней назад Цепкало уже побывал в Польше без всяких затруднений. Ранее он заявлял, что после Варшавы намерен поехать в Вильнюс.
Именно в Литве сейчас находится Светлана Тихановская, которую оппозиционеры в Белоруссии называют легитимным президентом.