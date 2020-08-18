Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало 18 августа попытался вылететь из столицы Украины в Польшу, однако в последний момент ему было отказано в выезде из страны. Об инциденте он рассказал РИА Новости

Цепкало был одним из кандидатов на выборах президента Белоруссии, однако в окончательный бюллетень его фамилия не попала, ЦИК отказал ему в регистрации. После этого политик, известный так же как создатель белорусского Парка высоких технологий, покинул страну, побывав в РФ, Украине и Польше.

Цепкало пришлось объясняться за свои слова про Донбасс прямо посреди Киева © tsepkalo.by

«Представитель авиакомпании совещался с кем-то из своих начальников. В итоге было сказано, что наши документы не подходят для того, чтобы попасть в Польшу», — сказал он, добавив, что у него и членов его семьи есть действующие шенгенские визы, а также разрешение главного санврача Польши не отбывать карантин по прибытии в страну.

Десять дней назад Цепкало уже побывал в Польше без всяких затруднений. Ранее он заявлял, что после Варшавы намерен поехать в Вильнюс.

Именно в Литве сейчас находится Светлана Тихановская, которую оппозиционеры в Белоруссии называют легитимным президентом.