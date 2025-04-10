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Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач
Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач - 10.04.2025 Украина.ру
Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач
Российские войска продолжают двигаться в направлении Купянска, расширяя плацдармы на берегу Оскола. ВСУ придумали оправдание своим поражениям — якобы "русские используют подводные лодки для переброски десанта". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-10T21:38
2025-04-10T21:38
2025-04-10T21:42
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ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении и наносят мощные удары по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил собеседник издания.Тогда как "на земле" российские войска продолжают двигаться в направлении Купянска, занимая плацдармы на берегу Оскола и формируя позиции для дальнейших наступательных действий, добавил Алехин.Хорошо хоть ещё не атомные, а то можно было бы нацелить на Харьков сразу "Граниты" и "Цирконы", иронично отметил Алехин. При этом в кабинетах киевской власти царит шок, на лицах "свидомых" — гримасы ужаса, добавил он. Главком ВСУ Александр Сырский заявил местным журналистам, что российская армия наращивает удары и "масштабируют наступательные действия на Сумском и Харьковском направлениях", подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250410/armiya-rossii-osvobodila-zhuravku-v-sumskoy-oblasti-1062439956.html
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Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач
21:38 10.04.2025 (обновлено: 21:42 10.04.2025)
Российские войска продолжают двигаться в направлении Купянска, расширяя плацдармы на берегу Оскола. ВСУ придумали оправдание своим поражениям — якобы "русские используют подводные лодки для переброски десанта". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин