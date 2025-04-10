Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач - 10.04.2025 Украина.ру
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Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач
Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач - 10.04.2025 Украина.ру
Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач
Российские войска продолжают двигаться в направлении Купянска, расширяя плацдармы на берегу Оскола. ВСУ придумали оправдание своим поражениям — якобы "русские используют подводные лодки для переброски десанта". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-04-10T21:38
2025-04-10T21:42
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купянское направление
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ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении и наносят мощные удары по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил собеседник издания.Тогда как "на земле" российские войска продолжают двигаться в направлении Купянска, занимая плацдармы на берегу Оскола и формируя позиции для дальнейших наступательных действий, добавил Алехин.Хорошо хоть ещё не атомные, а то можно было бы нацелить на Харьков сразу "Граниты" и "Цирконы", иронично отметил Алехин. При этом в кабинетах киевской власти царит шок, на лицах "свидомых" — гримасы ужаса, добавил он. Главком ВСУ Александр Сырский заявил местным журналистам, что российская армия наращивает удары и "масштабируют наступательные действия на Сумском и Харьковском направлениях", подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250410/armiya-rossii-osvobodila-zhuravku-v-sumskoy-oblasti-1062439956.html
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новости, купянск, оскол, россия, геннадий алехин, харьков, харьков новости, харьковская область, купянское направление, вс рф, плацдарм, наступление, сво, спецоперация
Новости, Купянск, Оскол, Россия, Геннадий Алехин, Харьков, Харьков новости, Харьковская область, Купянское направление, ВС РФ, плацдарм, наступление, СВО, Спецоперация

Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач

21:38 10.04.2025 (обновлено: 21:42 10.04.2025)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота РФ в Севастополе
Корабли Черноморского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
© РИА Новости . Василий Батанов
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Российские войска продолжают двигаться в направлении Купянска, расширяя плацдармы на берегу Оскола. ВСУ придумали оправдание своим поражениям — якобы "русские используют подводные лодки для переброски десанта". Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
ВС РФ усиливают огневую активность на Харьковском направлении и наносят мощные удары по военно-промышленным объектам и железнодорожно-транспортным "рукавам" Украины, сообщил собеседник издания.
Тогда как "на земле" российские войска продолжают двигаться в направлении Купянска, занимая плацдармы на берегу Оскола и формируя позиции для дальнейших наступательных действий, добавил Алехин.
"Киев бесится и не знает, что можно противопоставить наступательному порыву армии России. ВСУ придумали оправдание своим поражениям — якобы русские используют здесь подводные лодки для переброски десанта", — рассказал эксперт.
Хорошо хоть ещё не атомные, а то можно было бы нацелить на Харьков сразу "Граниты" и "Цирконы", иронично отметил Алехин.
При этом в кабинетах киевской власти царит шок, на лицах "свидомых" — гримасы ужаса, добавил он. Главком ВСУ Александр Сырский заявил местным журналистам, что российская армия наращивает удары и "масштабируют наступательные действия на Сумском и Харьковском направлениях", подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове" на сайте Украина.ру.
О ситуации на линии боевого соприкосновения — в материале Александра Чаленко "Расписание летней военной кампании: сначала Константиновка, потом Покровск, затем на Днепропетровск" на сайте Украина.ру.
Курская и Сумская области - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
13:30
Армия России освободила Журавку в Сумской областиВооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области и соседней Сумской области, где освободили населённый пункт Журавку. Об этом 10 апреля сообщило Минобороны РФ.
 
НовостиКупянскОсколРоссияГеннадий АлехинХарьковХарьков новостиХарьковская областьКупянское направлениеВС РФплацдармнаступлениеСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
21:38Русские "подлодки" под Купянском: Алехин о том, как Киев придумывает оправдания для своих неудач
21:09Прилет по "кондитерке" и складам "Хортицы": эксперт рассказал, по каким объектам ВСУ ударили "Герани"
20:35"Пылали свыше десяти цистерн": Алехин раскрыл подробности огневого удара по станции Основа в Харькове
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17:29Полковник Геннадий Алехин: ВС РФ "переплыли Оскол на подводных лодках" и накрыли Основу в Харькове
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