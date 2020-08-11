Кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую вывезли из страны белорусские власти: ее отъезд позволил освободить начальницу ее штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Об этом рассказала доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, передает Telegram-канал tut.by 11 августа

«Она в безопасности»: Тихановская уехала в Литву © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Линас Линкявичус сообщил, что Тихановская находится в Литве, в безопасности.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы. Сейчас у нас две задачи: защитить наш выбор и остановить кровопролитие… Мы призываем все демократические силы и сторонников перемен объединяться, сегодня (11 августа — ред.) мы будем проводить экстренные консультации и договариваться о совместных действиях», — заявила Ковалькова.

Накануне выборов, 8 августа, в Минске второй раз за неделю задержали Мороз, а также доверенное лицо Тихановской Андрея Смоленчука и его супругу Жанну Мякиш.

Выборы президента Белоруссии 9 августа спровоцировали в стране беспорядки. Во время разгона протестующих силовики использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы. Сообщается о задержании около 3000 человек.

По данным ЦИК, действующий лидер страны Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. При этом Тихановская не признает результаты выборов. В ее штабе заявили, что, по их данным, кандидатка набрала не менее 70% голосов.