Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что его сын Николай является человеком с оппозиционными взглядами. Об этом 5 августа рассказал украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «Украина 24»

«Лидер нации не должен делать это». Названы главные ошибки избирательной кампании Лукашенко © БелТА | БелТА | Перейти в фотобанк

В ходе беседы с Гордоном президент Белоруссии заявил, что не хотел бы видеть сына на посту главы государства.

Украинский журналист также отметил, что сын Лукашенко, как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, имеет свое сформировавшееся мировоззрение.

Дмитрий Гордон записал интервью с президентом Белоруссии, которое выйдет на YouTube-канале «В гостях у Гордона» в ближайшие дни. В разговоре с украинским телеведущим Лукашенко рассказал об отношениях между Минском и Киевом, о российском лидере Владимире Путине, о нынешнем украинском президенте, о задержанных под Минском россиянах, о предстоящих выборах в стране и о дебатах с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.