По словам Гордона, глава государства согласился дать ему интервью, так как Николай смотрит практически все программы с его участием и поэтому призвал отца согласиться на запись.
В ходе беседы с Гордоном президент Белоруссии заявил, что не хотел бы видеть сына на посту главы государства.
Украинский журналист также отметил, что сын Лукашенко, как любой молодой человек, которому скоро исполняется 16 лет, имеет свое сформировавшееся мировоззрение.
Дмитрий Гордон записал интервью с президентом Белоруссии, которое выйдет на YouTube-канале «В гостях у Гордона» в ближайшие дни. В разговоре с украинским телеведущим Лукашенко рассказал об отношениях между Минском и Киевом, о российском лидере Владимире Путине, о нынешнем украинском президенте, о задержанных под Минском россиянах, о предстоящих выборах в стране и о дебатах с кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.