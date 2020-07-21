Украина ожидает определения даты встречи в «нормандском формате» в Берлине в ближайшее время, сказал президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Симонеттой Соммаруга в Киеве 21 июля

«Мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате», — заявил Зеленский.

Зеленский рассказал, чего ждет от заседания контактной группы в Минске © пресс-служба президента Украины

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что для новой встречи в «нормандском формате» нет необходимых предпосылок.

«Пока для этого нет необходимой почвы», — цитирует Пескова "Интерфакс".

Он отметил, что главным требованием к Зеленскому остается прекратить гражданскую войну в Донбассе

В Кремле неоднократно подчеркивали, что обязательным условием нового саммита «нормандской четверки» является выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече в Париже в конце прошлого года.

Украинская сторона, как известно, не выполнила ничего из того, что обязалась на парижской встрече.