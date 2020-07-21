«Мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате», — заявил Зеленский.
Он добавил, что есть подтверждение от немецкой и французской сторон и якобы есть согласование, что Российская Федерация «тоже не прочь встречаться», поскольку все понимают важность таких встреч.
Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что для новой встречи в «нормандском формате» нет необходимых предпосылок.
«Пока для этого нет необходимой почвы», — цитирует Пескова "Интерфакс".
Он отметил, что главным требованием к Зеленскому остается прекратить гражданскую войну в Донбассе
В Кремле неоднократно подчеркивали, что обязательным условием нового саммита «нормандской четверки» является выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущей встрече в Париже в конце прошлого года.
Украинская сторона, как известно, не выполнила ничего из того, что обязалась на парижской встрече.