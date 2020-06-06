Глава крупнейшего в мире промоушена, организующего поединки по правилам смешанных единоборств (ММА) Дана Уайт готов вывести профессиональных спортсменов на улицы США, чтобы остановить беспорядки. Об этом он заявил в подкасте актера Стива О на YouTube

Ранее чемпион UFC Джон Джонс опубликовал видео в Instagram, на котором он разогнал группу молодых людей в масках на улицах Альбукерке.

«Вы видели, что он сделал на улицах Альбукерке, отбирая баллончики с краской. Эти парни обделались. Я думаю, может быть, мне отправить бойцов на улицы, чтобы остановить это», — сказал Уайт.

Испытание Майданом. Что на самом деле означают стачки и протесты в США и других странах © РИА Новости, Мигель Кандела | Перейти в фотобанк

На Украине уже на протяжении десятков лет бизнесмены и политики используют спортсменов-единоборцев как для участия в протестах, так и в их подавлении.

После майдана 2014 года «парней спортивного телосложения», использующих свои навыки в уличных потасовках на заказ, называют «титушками».