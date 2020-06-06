Ранее чемпион UFC Джон Джонс опубликовал видео в Instagram, на котором он разогнал группу молодых людей в масках на улицах Альбукерке.
«Вы видели, что он сделал на улицах Альбукерке, отбирая баллончики с краской. Эти парни обделались. Я думаю, может быть, мне отправить бойцов на улицы, чтобы остановить это», — сказал Уайт.
Массовые беспорядки в США начались после гибели в Миннеаполисе от рук полицейских чернокожего американца Джорджа Флойда.
На Украине уже на протяжении десятков лет бизнесмены и политики используют спортсменов-единоборцев как для участия в протестах, так и в их подавлении.
После майдана 2014 года «парней спортивного телосложения», использующих свои навыки в уличных потасовках на заказ, называют «титушками».