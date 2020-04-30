Власти украинских Черкасс приняли решение фактически отменить карантин, введенный из-за эпидемии коронавируса, с 1 мая. Соответствующее решение принял на заседании исполнительный комитет Черкасского горсовета 30 апреля

Зеленский поручил подготовить план выхода Украины из карантина © пресс-служба президента Украины

«Мы понимаем, что через карантин больше всего страдает мелкий бизнес. Из-за карантина они несут большие убытки. Вопрос восстановления работы объектов торговли и сферы услуг в Черкассах мы рассматривали еще на заседании местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и пришли к выводу — смягчить карантин для части предпринимателей. Но, конечно же, только при условии жесткого соблюдения противоэпидемических мероприятий: это и социальная дистанция, дезинфекция и т.д.», — сказал заммэра Игорь Волошин.

В итоге работу разрешили возобновить:

— магазинам по продаже непродовольственных товаров, строительных материалов, электроинструментов, других электротоваров, сантехники, канцелярских товаров, цветов, книжной продукции и мебели;

— мастерским по ремонту обуви, одежды, ремонту и установке окон, дверей, ворот, ограждений по индивидуальному заказу, парикмахерских и салонов красоты, салонов для предоставления услуг по уходу за домашними животными, салонов ритуальных услуг, проектных организаций;

— рынкам, ярмаркам по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов;

— летним площадкам заведений ресторанного хозяйства;

— городским паркам, скверам, учреждениям и аттракционам, расположенным на их территории;

— объектам спортивной инфраструктуры исключительно для проведения тренировок.

При этом стоит отметить, что новые шаги по смягчению карантина на государственном уровне будут рассмотрены только на предстоящем заседании правительства.