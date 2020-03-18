В Сузакском районе Джалал-Абадской области Киргизии, где ранее были выявлены трое больных коронавирусом, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом представитель администрации района сообщил РИА Новости 18 марта

Киргизия закрыла железные дороги для международных поездов из-за коронавируса © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк Эрмекбая Омошева в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводится режим чрезвычайной ситуации», — заявил он.

По его словам, в районе временно усилена охрана общественного порядка и гособъектов, приостановлена деятельность объектов с массовым скоплением людей и ограничен въезд и выезд в районе всем видам транспорта, за исключением членов районного штаба.

Ранее сообщалось, что под наблюдением с подозрением на COVID-19 в Киргизии находятся 500 человек. В республике работает штаб по реагированию на случаи возможного заражения.

Школьники и студенты были отправлены на трехнедельные каникулы, а иностранцам был закрыт въезд в Киргизию.