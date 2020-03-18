«По распоряжению главы Сузакской районной администрации — начальника гражданской защиты района Эрмекбая Омошева в Сузакском районе Джалал-Абадской области вводится режим чрезвычайной ситуации», — заявил он.
По его словам, в районе временно усилена охрана общественного порядка и гособъектов, приостановлена деятельность объектов с массовым скоплением людей и ограничен въезд и выезд в районе всем видам транспорта, за исключением членов районного штаба.
Ранее сообщалось, что под наблюдением с подозрением на COVID-19 в Киргизии находятся 500 человек. В республике работает штаб по реагированию на случаи возможного заражения.
Школьники и студенты были отправлены на трехнедельные каникулы, а иностранцам был закрыт въезд в Киргизию.