Западная Вирджиния стала последним штатом США, в котором официально подтвердили инфицирование новым коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail 17 марта

Коронавирус затронул и президентские выборы в США © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк Отмечается, что вирус распространился среди почти 6 тысяч человек по всей территории США, в результате чего Администрация президента Дональда Трампа посоветовала всем американцам по возможности уйти в самоизоляцию и избегать социальных контактов.

На прошлой неделе Трамп объявил чрезвычайное положение в стране, а 17 марта сообщил о дополнительных мерах по расширению тестирования коронавируса: теперь все штаты США проводят, проверяют и используют свои собственные тесты, а не ждут одобрения FDA.

По данным издания, по состоянию на вечер 17 марта менее 50 тысяч американцев были проверены на вирус. При этом в резком росте числа случаев заболевания в стране медицинские и госчиновники винят нехватку тестирования.

Ранее президент попросил у Конгресса $850 миллионов (6,4 миллиарда рублей) для спасения экономики от коронавируса: Белый дом намерен влить эти деньги в экономику страны во избежание рецессии.