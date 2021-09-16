О «разъединенном мире», попытках коллективного Запада пересобрать старые альянсы и новых угрозах для России и Украины рассказал в интервью Украина.ру политолог-международник Дмитрий Дробницкий

США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности между тремя странами по Индо-Тихоокеанскому региону, которое получит название AUKUS. Ранее газета Politico сообщала, что три страны достигли договоренности по новому формату сотрудничества, который призван упростить обмен между ними передовыми военными технологиями. Дмитрий Дробницкий: кто он © Нина Зотина

- Дмитрий, почему для США сдерживание Китая настолько важно, что они так обошлись со своими европейскими партнерами, не включив их в военно-морской альянс?

— Контракт с Францией на строительство подлодок действительно оказался жертвой этого альянса. Потому что в рамках альянса подлодки будут строиться на американских технологиях в Австралии, и говорят, что по формальным признакам эта сделка лучше для нее. Причем Австралия поначалу отказывалась от атомных субмарин, но все же решила, что этим стоит заниматься.

Вообще этот альянс не направлен на то, чтобы испортить жизнь Франции. Очевидно, что это индо-тихоокеанский блок, направленный на сдерживание Китая.

Другое дело, что в него пока вошла только Австралия из всех тихоокеанских стран. Туда даже не привлекли Японию и Южную Корею.

Считается, что они и так участвуют в этом противостоянии. Но такое развитие событий просматривалось давно, еще со времен «тихоокеанского разворота» Барака Обамы, когда он на втором сроке пытался эту политику проводить, но под нее не было никаких серьезных проектов.

Австралия в последние годы всячески показывала, что она к сдерживанию Китая готова. Она готова даже выгодные экономические связи поставить под угрозу, лишь бы быть на стороне западного блока, который будет сдерживать Китай. Пока удивительной остается только реакция Новой Зеландии, которая заявила, что к блоку присоединяться не будет и не будет отменять запрет на вход атомных субмарин в свои территориальные воды.

Идея была в том, чтобы строить этот блок без европейских стран. Кто отколется — тот отколется. Нестрашно. Зато англоговорящие страны британского содружества наций вроде Австралии туда обязательно нужно взять, тем более что они присутствуют в Индийском океане и это географически скажется на сдерживании Китая. Австралия некоторыми возможностями обладает. Если ее технологически и в военном смысле подкачать, она вполне может поучаствовать в такого рода сдерживании. Дмитрий Дробницкий: Ситуация с арестом Франчетти показала, что жить рядом с Украиной становится невозможно © РИА Новости, Нина Зотина

Нового тут ничего нет. Просто сказывается впечатление, что все это было сделано второпях без всякой подготовки на виртуальной площадке. Но это понятно, потому что администрации Байдена нужно показать, что у них есть успехи в дипломатической сфере. И решение о том, чтобы все срочно делать, было принято еще и в связи с тем, что администрация Байдена старалась провести саммит с Си Цзиньпином, но Китай занял довольно жесткую позицию, сказав, что не будет с ними встречаться, пока США не поменяют свою политику. В Пекине уже назвали этот блок «безответственно-агрессивным», и китайская администрация имеет на это полное право.

В дальнейшем будут создавать разные конфигурации. Это не последний блок, который мы сейчас увидим. Любопытно, что они пока сосредотачиваются только на военно-технологических вопросах, хотя предполагалось, что это должен быть большой финансово-экономический блок, который позволит развязаться с «фабриками вещей» в Юго-Восточной Азии.

А то, что они «кинули» Францию… Так нечего было делать вид, считают США, что вы проводите самостоятельную политику и нечего было критиковать наш вывод войск из Афганистана. Вот вам за критику и «черная метка».

Хотя вряд ли целью было создание военного альянса. Предполагалось, что это будет нечто большее. Поверх системы «Пяти глаз» по обмену разведданными, поверх НАТО, поверх прочих договоренностей — давайте такой военно-технологический блок создадим. Создается впечатление, что он был создан второпях.

- Если это военно-технологический альянс, то стоит ли России ожидать угроз?

— Участники данного альянса четко указали, что он направлен против Китая. Несмотря на то, что на саммите слово «Китай» старательно обходили стороной, в интервью все премьер-министры заявили, что Китай демонстрирует столь агрессивное поведение, что мы не могли не ответить. С Россией другая ситуация — России стоит ожидать неожиданностей и проблем с совсем другого направления, а именно от окружения России.

Разведподразделения, некоммерческие организации будут проникать и делать свое дело, всячески подрывать и поджигать окружение России со всех сторон. Здесь другая тактика. Дмитрий Дробницкий о тайных и неизвестных страницах визита Зеленского в США © РИА Новости, Нина Зотина

Противостояние условной Австралии китайскому блоку России угроз не несет.

Но надо понимать изменение старых угроз. Сейчас будут перебираться западные конфигурации. Несмотря на все провалы, которые имели место, план Запада действует — сделать такой альянс демократий, который был бы чуть прочнее, чем объединенный Запад сейчас. Более жесткий по отношению к внутренней и внешней политике членов.

Россию и Китай собираются сдерживать вместе. Так легче выступить единым фронтом, так легче объединить Запад, удержать власть. России надо понимать, что это план противостояния России и Китаю, который до выборов президента был объявлен либеральным истеблишментом США.

Однако, для этого нужна какая-то экономическая составляющая. Как новый цикл предлагалась зеленая энергетика, но пока ее не видно. Нужна более жесткая сцепка. Кроме строительства субмарин и каких-то антикитайских деклараций, нет реальных шагов. Возможно, что в ближайшее время эти шаги будут сделаны.

- Если нам стоит ждать провокаций в нашем окружении — вопрос об Украине. Пресс-секретарь Псаки не подтвердила передачу Украине системы «Железный купол». Если не передадут, то зачем были нужны эти вбросы?

— По поводу Украины согласия нет, по поводу Крыма в США большие вопросы. С одной стороны, Украина — это проект американской администрации. Люди, которые в администрации Обамы создавали майдан и майданный режим, они вернулись во власть с еще большими полномочиями. Байден стал из вице-президента президентом, Виктория Нуланд осталась заместителем госсекретаря и получила еще большие полномочия — фактически став «вторым госсекретарем» по постсоветскому направлению.

После «весеннего обострения» в Америке нарисовалось два лагеря — один говорит, что главное в «украинском чемодане» то, что он без ручки, а второй — то, что он все-таки чемодан.

В отношении Украины такого рода соображения есть. Там говорят, что надо сосредотачиваться на альянсе демократий, сдерживании России и Китая. Вопрос в том, Украина в этой ситуации им полезна или бесполезна?

Все три своих функции, придуманные Викторией Нуланд, Украина не выполнила. Что делать? Можно бросить, как Афганистан — разбирайтесь сами. Можно, наоборот, пытаться заставить ее повоевать. Но всем стало ясно, что воевать — это потерять еще куски Украины. Можно поддерживать нынешнее состояние вещей, когда денег в час по чайной ложке, когда какой-то транзит газа будет продолжаться через Украину, какие-то плохие слова в адрес России… Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Реформировать Украину они не могут. Со времен вступления в ЕС восточноевропейских стран помимо постсоветских, которые лишь после второй мировой войны от Запада откололись (за исключением Прибалтики), успехов у Европы нет. Ни на Ближнем Востоке, ни в Европе. Даже на Балканах, как и в 90-х, не получилось сделать ни преуспевающих, ни даже лояльных Западу государств, за исключением бандитского края Косово. Опять не получилось.

А раз не получилось, то что делать с этим «славянским Афганистаном» — Украиной? Давать серьезное оружие? А вдруг там найдется некий чудак, который снова начнет воевать, ожидая, что Запад придет на помощь? На сей раз Россия будет действовать гораздо жестче. Тем более, что НАТО действует жестче, в связи с определенными украинскими демаршами. Но сейчас, конечно, никто на Западе не понимает, что делать с Украиной. Долгое время будет ситуация неопределенности.

Проблема усугубляется тем, что на самой Украине повторяют слово «Афганистан». Майкл Макфол пытался убедить украинские СМИ, что их не бросят, сам Зеленский говорил, что такой ситуации не будет, и так далее. На самом деле, всё возможно. С одной стороны, будет желание продать Украине что-то военное в кредит, что даст возможность заявить о поддержке, а с другой стороны будут говорить, что сейчас Украина потеряет еще пару областей.

На постсоветском пространстве будут устраивать хаос. Хаотизировать ситуацию США умеют. Это как раз то, что для России крайне опасно. Если раньше не было повода заняться своим ближайшим окружением вплотную и довольно жестко, то сейчас — тот самый момент, когда уже пора.

- Я слышал версию, что все попытки Украины сблизиться с Китаем — это контролируемая провокация Штатов. Если это так, то какую цель они преследуют?

— На Украине рассматривали администрацию Байдена как прокитайскую администрацию. Я читал их политологов — довольно странное было представление. Сейчас мы видим, что это «не совсем» так. Есть коррупционные связи либеральной элиты с Китаем — у них сложные отношения. При Трампе все было просто — Китай — это соперник, давайте индустриализируем Америку, забрав из Китая производства, и будем жить традиционной жизнью. А тут — нет, тут более сложная вещь.

Китайцы приходят, в общем-то, везде. Они скупают все, что плохо лежит. У кого плохи дела — дают кредиты и начинают контролировать важные активы. Они так делают и в Европе, в том числе и в Восточной. Почему бы им и на Украину не зайти? Известно, что была попытка китайцев взять «Мотор Сич». Зеленский указал Китаю на то, где должен остаться завод «Мотор Сич» © пресс-служба президента Украины

Это такая завуалированная претензия Украины Соединенным Штатам — «будем дружить и с Китаем». Хотя, конечно, страна под внешним управлением на такие шаги неспособна.

Тут проблема в другом — Украина была в вакууме четыре года. Уровень внешнего управления был низким — занимался ими Курт Волкер. В сравнении с Викторией Нуланд, грандом политики, влиятельнейшим человеком.

Я не думаю, что сближение Украины с Китаем — это провокация. Украинцы способны лишь на ходы попроще. Для Украины главная задача ситуативная — не стать Афганистаном, чтобы не бросили.

Даже если Россия вообще ничего не будет делать в случае ухода США, внутренние противоречия и западные соседи порвут Украину на части. Украинская государственность и так была слабой — это ведь сотканная из разнородных кусков территория, которая существовала только в рамках большой страны.

Сейчас стало еще хуже. И повоевали, и территориальной целостности нет. Самая главная опасность для Украины — это если оттуда уйдут «большие американские дяди».

- Есть стереотип, что Западная Европа устала от санкций и Украины, и рада бы развернуться в сторону России, но ей это не дают делать некие силы и старые стереотипы. Так ли это и созреет ли Европа для этого разворота?

— Есть несколько разных «Европ». В Брюсселе, штаб-квартире НАТО и ЕС, линия вполне определенная, хотя они немного в шоке от того, насколько беспомощной оказалась администрация Байдена, на которую они возлагали большие надежды.

На уровне стран — все страны действуют по обстоятельствам. Устали от санкций? Современный мир — с санкциями, с контрсанкциями, с ковидом, с разрывом этих психологических цепочек, быстро подстраивается под происходящие изменения.

Когда вводили санкции, некоторые «особо одаренные» говорили, что сейчас рухнет вообще все, уж в России — точно. Пол-Европы и так разорено политикой Евросоюза, а остальные нашли способ, как действовать. Тут еще наложились полтора ковидных года.

Эти события показали, что человечество может существовать не в таких тесных связях, как раньше, и эти связи, скорее всего, будут продолжать рушиться. Я не говорю, что упадет вся международная торговля, она существовала всю историю человечества. Под контрсанкциями Европе не очень хорошо, но они привыкли, научились жить.

На примере России — есть меры финансового характера, связанные с поддержкой отечественного товаропроизводства, есть сельское хозяйство, которое стало драйвером роста в последнее время. Если отменить контрсанкции, снова надо будет перестраиваться. Точно так же и в Европе.

Они другого больше боятся, они боятся усиления этого рассоединения. Они прекрасно понимают, что в высокотехнологичных отраслях Европа может потерять связь с остальной Евразией. Китай, а у Китая почти все свое есть. Представить себе, что возьмут и Huawei все отдадут. Напрочь. И это — большой кошмар для целого ряда функционеров транснациональных корпораций. И финансовых, и телекома, и еврочиновников. Будет большая беда.

А по поводу того, что они устали — не бывает большой усталости — все-таки международная система и каждая страна в отдельности, блоки, продемонстрировали, что они могут адаптироваться к изменяющимся условиям. Даже ковид мировую экономику не убил. Хотя по этому поводу было много апокалиптических прогнозов.

Определенного рода психологические цепочки рвутся, это видно на целом ряде отраслей — но и к этому как-то приспособятся. Надо понимать, что мы будем жить в условиях большего мирового рассоединения. Оно не дойдет до уровня прекращения мировой торговли. Даже в условиях санкций торговля с США и ЕС продолжается. Но взаимозависимость больше, чем есть, невозможна.

Почему рассыпается администрация Байдена? Она пришла с корпоративистскими целями, передать мир транснациональным корпорациям. Но очень многие страны мира им отказали. Европа будет продолжать всю ту же риторику.

Пока эти люди находятся во власти, они будут делать то, что они делали. Они считают, что экономика их стран стала хуже ненамного. Политически им ничего не грозит. Единственное, что их раздражает — это то, что им то дают с Китаем торговать, то не дают. То разрешают устанавливать вышки Huawei, то запрещают. В Европе тоже думали, что и с Байденом, и с Китаем будет мир сохраняться хотя бы на психологическом уровне. Британия — прекрасный пример, где пришлось демонтировать оборудование, готовое к включению в систему 5G.

Помимо зеленой энергетики, они, в Европе, понимают, что им нужен газ. Они раздражены тем, что устроил Байден на энергетическом рынке. Ну, ничего, в этом виновата Россия. Но хаб этот газовый (Северный поток-2 — ред.) будет работать. Это большое завоевание немецкого и европейского бизнеса. Да, удалось этого достичь ценой гигантских политических уступок, так что посмотрим как это скажется на выборах в парламент Германии. Там будет много интересных событий.

Учитывая, что команда Бадена пришла со словами: «мы хотим предсказуемых, стабильных отношений с Россией» и они не могут их обеспечить, ясно, что даже эти опытные ребята, которые во время Клинтона работали в структурах, занимавшихся международными отношениями, они тоже ни черта сделать не могут. Значит, — это мировая тенденция, и с ней придется жить.