Президент Белоруссии Александр Лукашенко в нынешнем положении не может положиться ни на Запад, ни на Россию, из-за чего ему остается только вступать с открытый бой с протестующими, сказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, эксперт по Белоруссии и Украине Богдан Безпалько

Время начала Майдана. Когда в Белоруссии начнут свергать власть © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк - Богдан Анатольевич, в целом протесты с Белоруссии не стали чем-то неожиданным и из ряда вон выходящим. Подобные акции под теми же лозунгами проходили и в 2015, и в 2010 годах. Почему на протяжении ряда лет выборы белорусского лидера сопровождаются митингами?

— Отчасти это объясняется тем, что есть группа людей, которым не нравится Лукашенко, но сейчас эта группа людей стала очень-очень большой. Это подавляющее число граждан Белоруссии. Если Лукашенко реально выиграл выборы с 80-ю с лишним процентами, то тогда непонятно, почему нет митингов в его пользу — где все эти люди?

Совершенно очевидно, что все эти голоса подделаны. Тем более что уже появляются признания людей, которые состояли в участковых комиссиях, о том, как правильно им реагировать на всю избирательную кампанию и на то, как люди, настроенные против Лукашенко, будут голосовать. То есть в целом количество людей, настроенных против Лукашенко, критически выросло. И именно это является коренным отличием от 2015-го, 2010-го и других годов.

- Как думаете, в этом году чем закончится противостояние власти и оппозиции?

— Сложно сказать, это же все может проходить по нескольким сценариям. Например, если Запад будет очень масштабно поддерживать оппозицию, введя экономические санкции против Белоруссии вообще в целом, то на фоне забастовок рабочих, которые против Лукашенко тоже, это может сказаться и на политическом режиме Александра Григорьевича. Тогда ему придется либо еще больше опираться на Россию, либо же ему придется договариваться о почетной отставке.

Я думаю, что он не самоубийца и идти по пути [экс-президента Украины Виктора] Януковича он не захочет, поэтому договариваться с протестующими не будет. Договариваться он будет либо с Западом, либо с Россией. Но с Западом договариваться тоже опасно, потому что мы видим, что все люди, которые получали гарантии со стороны Запада, потом оказывались почему-то в мусорной яме.

Поэтому Лукашенко остается опираться либо на Россию, что сейчас тоже проблематично, потому что он сделал все, особенно задержав 33 граждан и угрожая выдать их Украине, чтобы испортить отношения с нашей страной. Либо ему просто придется вступать в открытый бой с применением оружия, то есть силой подавлять все эти протестные акции, навязав себя обществу, в большинстве своем настроенном против Лукашенко.

- В принципе, этим он и занимается сейчас?

Как оппозиционеры и рабочие бунтовали против Лукашенко в 1995 - 1999 годах © РИА Новости, Ю. Иванов | Перейти в фотобанк

- Кстати, вчера он сказал, ссылаясь на договоренности в рамках Союзного государства и ОДКБ, что Россия якобы при первом же запросе поможет Белоруссии с обеспечением безопасности. Насколько объективно это заявление?

— Ну, он немного извратил слова. Дело в том, что Ташкентский пакт, или Организация Договора о коллективной безопасности, предусматривает коллективное участие в боевых действиях в случае военных угроз. Какие военные угрозы присутствуют сейчас в адрес Белоруссии? Пока что я встречал только сообщения, которые в принципе можно не рассматривать всерьез, о том, что Польша в направлении Гродно и Бреста выдвинула войска. Но не думаю, что Польша будет в открытую воевать с Белоруссией, даже если они останутся один на один.

А если Александр Григорьевич таким образом хочет сказать, что придут сейчас московским ОМОН и Росгвардия и будут расстреливать из пулеметов протестующих, то это абсолютный бред — никто этого делать не будет. Это он, может, хочет так подать, но в реальности мы гарантируем члену ОДКБ помощь в случае прямых военных угроз. И вообще замечу, что сам Александр Григорьевич ранее обесценивал роль этого оборонного союза. А сейчас, когда ему необходимо, когда у него критическая ситуация, он взывает к ОДКБ, к России, пытается агитировать российского президента в свою пользу, но в реальности сам плевать хотел на ОДКБ.

Обесценил его не только своими заявлениями, но и участием, например, в военных учениях с британскими морпехами, желанием принять участие в учениях НАТО, чему помешал только коронавирус. Может, тогда ему НАТО пригласить, чтобы они подавили протест?

- А как долго еще может продлиться этот протест? Telegram-канал NEXTA анонсировал на сегодня «решающий» митинг, поводящий итоги всей недели. То есть после него «либо все, либо ничего»?

Протесты в Белоруссии: Лукашенко обсудил ситуацию с Путиным © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

Нет, конечно. Это все зависит от протестующих, от подпитки, их решимости. Это может продлиться от недели до полугода, если будет какая-то подпитка финансовая, медийная, экономическая, дипломатическая. Это может длиться очень долго. Тем более что режим-то зашатался, ощутимо зашатался: нет большинства людей, которое молчаливо голосовало за Лукашенко. Сейчас большинство против него — это совершенно очевидно.

- Возможен ли вообще в Белоруссии мирный трансфер власти?

— Да, возможен, если Лукашенко, скажем, уйдет в отставку. Но это, правда, может означать впоследствии суд над Лукашенко, обвинение его по ряду статей уголовного кодекса, вплоть до убийств. Но это будет мирный трансфер власти.

Может, он уедет в другую страну. Это тоже будет мирный трансфер. Может, будет жить где-нибудь в Арабских Эмиратах, может, в России, может, в другой стране, но не думаю, что в другой.

- И каковы шансы развертывания такого сценария?

— Я думаю, что минимальные, потому что для Лукашенко власть — это наркотик, к которому он очень сильно привык. Он будет стрелять за власть, сражаться за власть до последнего. Это когда уже будет совсем-совсем безвыходная ситуация и даже стрелять будет нецелесообразно, может, тогда он пойдет на переговоры либо с западными элитами, либо с Россией.