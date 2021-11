Американский след в украинском голодоморе

В украинском голодоморе действительно присутствует американский след. Говорит ли вам что-либо имя Томаса Кэмпбелла? Вряд ли. А ведь он упоминался даже в советских учебниках по истории

Американский зернопромышленник посетил СССР в 1929 году и вел переговоры с И.В. Сталиным от имени президента Герберта Гувера (напомним, что дипломатические отношения между СССР и США были установлены только в 1933 году).

Очень своеобразна отповедь Сталина Кэмпбеллу, когда тот в 1932 году упомянул об этой встрече в своей книге «Россия: рынок или угроза». Разоблачив фантазии Кэмпбелла, вождь указал, что встреча с ним длилась около двух часов и американский промышленник получил запись беседы… Встреча явно не была случайной, даже помимо необходимости установления отношений с США.

Кто такой Кэмпбелл?

Томас Кэмпбелл был высокообразованным и разносторонним человеком, имевшим научные статьи в нескольких областях знаний.

В 1918 году, будучи вдохновленным концепцией индустриализации сельского хозяйства Фредерика Тейлора, он создал в Монтане зерновое хозяйство, ставшее во многом образцовым. Это предприятие оставалось высокоприбыльным до самой смерти Кэмпбелла в 1966 году. «Мой любимый геноцид». Как историю о голоде 30-х годов в селе навязывают современному городу © Facebook, Support to the people of Ukraine - Підтримка народу України

Собрав значительные инвестиции и заручившись поддержкой федеральных министерств внутренних дел и сельского хозяйства, Кэмпбелл арендовал (по большей части — у местных индейских племен) огромный участок в 40 тыс. гектаров. Хозяйство было высокомеханизированным — только в первый год Кэмпбелл приобрел 33 трактора, притом что число постоянных работников составляло всего 50 человек. При организации работы упор был сделан на стандартизацию — выращивались только пшеница и лён.

Опыт хозяйства Кэмпбелла показался очень интересным в СССР накануне начала коллективизации. Визиты советских специалистов в США всегда включали посещение его хозяйства и факультета сельскохозяйственной экономики университета Монтаны, которым руководил идеолог американской коллективизации М.Л. Уилсон.

Кэмпбеллу предлагали создать образцовое зернохозяйство в СССР, он отказался (но в 1929 году помимо встречи со Сталиным выступал перед руководством «Зернотреста»), но Уилсон подготовил проект, на основе которого был создан знаменитый совхоз «Гигант» в Ростовской области.

На самом же деле масштаб влияния американских коллективизаторов на коллективизацию в СССР был ещё большим. Только на Украине в 1930 году было создано 8 зерносовхозов на 186 гектарах.

Недостатки концепции Кэмпбелла её советского извода

Собственно, основой технологии Кэмпбелла была экономия труда за счёт неглубокой пахоты, упрощенного севооборота и слабой борьбы с сорняками и вредителями. Фактически это был путь экстенсивного развития, в СССР отягощённый дефицитом сельскохозяйственной техники.

Об особенностях советского осознания этой технологии известно из дела вредительской группы Конара-Вольфа-Коварского по обвинению в попытке вызвать голод в стране (да-да — Сталин начал борьбу против организаторов голодомора задолго до того, как это стало трендом).

Моисей Вольф, например, предлагал создавать аграрно-индустриальные комбинаты в местах, где проходили линии ЛЭП, заявляя: «разве могут марксисты говорить о природных условиях при разрешении вопроса о размещении сельского хозяйства».

Активно отстаивалось двухполье и даже сохранение «пестрополья» (естественный результат объединения частных наделов в большие массивы). Он же предлагал вытеснить из чернозёмных регионов зерновое производство на север, ориентируясь на технические культуры.

Предлагалось довести специализацию сельских хозяйств до высшей степени, включая замену местных пород скота на две для всего СССР и заимствование американской практики перегонки скота в районы производства технических культур (к чему это могло привести, остается только гадать). Техас признал «голодомор» геноцидом украинского народа © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Михаил Коварский выступил инициатором неглубокой (8-12 см.) вспашки, которая позволяла экономить ресурс техники, горючее и сокращала время полевых работ. Обратной стороной такой практики было чудовищное размножение сорняков и грызунов, а также быстрое высыхание почвы.

В 1932-33 годах были поля, где сорняки полностью забивали злаки. В степном Крыму на гектар пашни приходилось до 10 тыс. мышиных нор. Распространились тяжелые заболевания пшеницы — пыльная головня и бурая ржавчина, которые уничтожали от 20 до 70% урожая на заражённых полях. Плюс засуха, которая с особой силой поразила поля с неглубокой вспашкой. Итог — в целом по СССР в 1931 году было собрано 83 млн т зерна, а в 1932 и 1933 — по 69 млн т.

Надо отметить, что голод в СССР был не единственным следствием использования кэмпбелловской технологии. В степной полосе США и Канады в 1930-36 годах возник «Пыльный котёл» — серия катастрофических пыльных бурь, уничтоживших плодородный слой земли на огромных площадях. Результатом стала миграция из района бедствия 2,5 млн человек, гибель от голода и пыльной пневмонии десятков тысяч. Эти события описаны, в частности, в романе Стейнбека «Гроздья гнева».

Правительство Франклина Рузвельта вынуждено было предпринимать срочные меры по сохранению почв. Ну а советское руководство — бороться с голодом, эпидемиями и вредителями, некритически воспринявшими американский опыт…

P.S.: В первой половине 1950-х этот негативный опыт попытались учесть в КНР. Китайцы использовали глубокую (1-2 метра) вспашку, плотный посев зерновых (чтобы они забили сорняки) и истребление воробьёв (школьников пускали на уроки только по предъявлении необходимого количества тушек). Результат, как ни странно, оказался тот же — 36 млн погибших от голода в 1958-62 годах.

В 1960 годы американский опыт был повторен в СССР на целине — с теми же самыми последствиями в виде пыльных бурь.