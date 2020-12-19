Обстановка с заболеваемостью COVID-19 по всему миру остаётся крайне напряженной. В то же время, в разных странах развернулись широкомасштабные программы по вакцинации населения

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса по состоянию на 14:00 19 декабря в мире зарегистрировали более 75,7 млн заражений COVID-19 во всём мире. Больше всего заражённых в США — свыше 17,4 млн человек, в Индии — свыше 10 млн человек, Бразилии — свыше 7,1 млн человек, России — свыше 2,7 млн человек и Франции — свыше 2,4 млн человек. Свыше 11 тысяч заболевших: Минздрав Украины обнародовал новые цифры по коронавирусу © REUTERS, Gleb Garanich

Всего в мире от COVID-19 умерло свыше 1,6 млн человек. Из них свыше 313 тыс. в США, свыше 185 тыс. в Бразилии, свыше 145 тыс. в Индии, свыше 117 тыс. в Мексике и свыше 67 тыс. в Италии.

Больше всего выздоровевших в Индии — свыше 9,5 млн человек, Бразилии — свыше 6,3 млн человек, России — свыше 2,2 млн человек, Турции — свыше 1,7 млн человек и Аргентине — свыше 1,3 млн человек. Всего же в мире выздоровело свыше 42 млн человек.

Ситуация с заболеваемостью по-прежнему остаётся тяжёлой, однако в ряде государств начали вакцинацию населения.

Обстановка в России

По состоянию на 14:00 19 декабря в России, по данным портала стопкоронавирус.рф, выявлено свыше 2,8 млн случаев заражения COVID-19, из которых — свыше 28,2 тыс. за сутки. Выздоровели свыше 2,2 млн человек, из них свыше 26 тыс. за сутки, умерли свыше 50 тыс. человек, из них 585 за минувшие сутки.

В России начали программу по вакцинации населения российской вакциной «Спутник V». При этом вовсю идёт работа и над другими вакцинами.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ оказать помощь странам СНГ в вакцинации населения от коронавируса. Путин также отметил, что в ближайшее время должны появиться новые российские вакцины от COVID-19.

«Конечно, мы готовы содействовать всем странам Содружества в вакцинации населения с использованием российских вакцин, имеется в виду и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», в ближайшее время должны появиться другие наши вакцины», — сказал Путин на заседании Совета глав государств СНГ 18 декабря, которое проходило в режиме видеоконференции.

Президент России предложил странам СНГ вместе заняться производством вакцин от коронавируса и подтвердил готовность к совместной работе в этой области.

«Предлагаем также вместе заняться организацией и производства (вакцины от COVID-19, — ред.). Хочу подтвердить, что мы готовы к этой совместной работе и заинтересованы в ней», — заявил Путин.

Российский президент указал на важность этого процесса для населения стран содружества, упомянув о тесных контактах между государствами СНГ в экономической и гуманитарной сферах. Зеленский пообещал привить жителей Крыма и Донбасса от коронавируса © president.gov.ua

Позже глава Роспотребандзора Анна Попова заявила, что пандемия коронавируса закончится к весне, но, возможно, что и раньше.

«Это закончится к весне, если мы постараемся, то может закончиться и раньше. Зависит сегодня от каждого», — рассказала Попова в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

Россия продолжается оставаться лидирующим государством в деле разработки вакцин от коронавируса.

Ситуация на Украине

На Украине по состоянию на 14:00 19 декабря зарегистрировано свыше 956 тыс. зараженных COVID-19, из них свыше 11,7 тыс. за прошедшие сутки. Вылечились свыше 574 тыс. человек, из них 13,3 тыс. за минувшие сутки. Умерли свыше 16,4 тыс. человек, из них 213 за прошедшие сутки

Власти Украины рассчитывают на то, что страна получит вакцину в феврале 2021 года. Об этом заявил 18 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Назван год, когда коронавирус оставит Украину в покое © REUTERS, Gleb Garanich

«В марте ожидается первая партия из 8 млн доз вакцины для 4 млн украинцев в рамках инициативы COVAX. Средства на закупку вакцины заложены в госбюджет», — заявил Шмыгаль.

Позже уже и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцину его страна может получить в первом квартале 2021 года. Более того, он анонсировал вакцинацию населения Крыма и Донбасса.

«Министерство здравоохранения уже разработало национальный план вакцинации, согласно которому первыми прививки получат медики и военные, а также социальные работники, педагоги, люди старше 60 лет. Конечно же, в план вакцинации будут включены украинские граждане с временно оккупированных территорий. Мы не забываем про них. Это наши люди, наши украинцы», — заявил Зеленский.

Под «временно оккупированными территориями» на Украине понимают Крым, ЛНР и ДНР.

В ЛНР уже прокомментировали это заявление Зеленского. Представитель ЛНР в гуманитарной группе по Донбассу Ольга Кобцева призвала сограждан задуматься перед принятием решения вакцинироваться от коронавируса на Украине.

«Уважаемые граждане Луганской народной республики, я вас просто убедительно прошу во избежание каких-либо неприятностей прежде чем принять решение вакцинироваться вам на территории Украины или нет, хорошенько подумайте. Ведь вакцинирование подходит не всем людям. И самый главный момент у нас вызывает вопрос: чем Украина будет вакцинировать? Вакцина откуда? Качество этой вакцины какое?» — прокомментировала ситуацию Кобцева в эфире телеканала «Луганск 24». Газ ссорит, коронавирус мирит: как складываются отношения России и Евросоюза © РИА Новости, Владимир Сергеев | Перейти в фотобанк

По её словам, если после вакцинации человек столкнётся с осложнениями после проведённой на Украине вакцинации, врачам ЛНР сложно будет оказать помощь из-за отсутствия данных о вакцине. В качестве примера она привела историю с работой в ЛНР миссии «Врачи без границ», которая предоставляла жителям Донбасса лекарства не прошедшие лицензирование ни на Украине, ни на территории Российской Федерации, и приём которых имел пагубные последствия для жителей ЛНР.

Ситуация в мире

Швеция — один из примеров для коронаскептиков, на уходящей неделе признала пагубность своей политики. Шведы отказались закрывать страну на карантин во время первой волны пандемии. Сторонники шведской модели указывали на пользу от этого для экономики.

Однако позже смертность в Швеции превысила смертность в странах, закрывшихся на карантин, в относительных показателях. Да и выгода для экономики оказалась не такой уж безусловной. Точку в спорах об успешности шведской модели борьбы с COVID-19 поставил король страны Карл XVI Густав. Он признал неудачу национальной стратегии борьбы с коронавирусом.

«У нас много погибших, и это ужасно», — сказал он. Ученые рассказали о потере слуха при коронавирусе © СС0, Pixabay

По его словам, граждане Швеции сильно пострадали, многие не смогли попрощаться со своими умершими членами семей. Король заявил, что это будет тяжёлый и болезненный опыт для страны.

Карл XVI Густав отметил, что в последнее время очевидна неизбежность инфицирования его COVID-19.

В то же время в США произошёл примечательный случай с вакциной от коронавируса от Pfizer. Медсестра Тиффани Довер потеряла сознание после укола этой вакцины Инцидент произошел во время интервью, которое женщина давала после вакцинации.

«Вы знаете, все мои сотрудники очень рады получить вакцину. <…> И я знаю, что это действительно… Извините, у меня сильно кружится голова», — сказала Довер, после чего потеряла сознание.

Врачи заверили, что этот случай не связан с компонентами вакцины. Сама Довер позже рассказала, что у нее бывают обмороки, когда она чувствует боль.

Позже стало известно, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США изучает случаи серьезных аллергических реакций на введение вакцины против COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech. Об этом заявил глава департамента вакцин ведомства Питер Маркс на брифинге.

«Общее число случаев, которые мы изучаем, — примерно около пяти», — сказал Маркс,

По его словам, эти реакции могли быть вызваны полиэтиленгликолем, который входит в состав вакцины, однако это пока лишь предположение.

Испытания вакцин продолжаются и в мире надеются в ближайшее время найти решение проблемы с COVID-19.