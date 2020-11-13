Американские СМИ провозгласили бывшего вице-президента Джо Байдена избранным президентом США, президент действующий Дональд Трамп уже даже готов признать поражение. Но последнее слово остаётся вовсе не за ними, а за главой Управления общих служб США Эмили Мерфи

Накануне стали известны результаты голосования в одном из штатов, где подсчёт затянулся, — на Аляске победу одержал действующий глава государства (по итогам обработки 91,86% бюллетеней он набирает 53,6%, оппонент-демократ Джо Байден, получивший 42,7%, уже не сможет догнать его) и, таким образом, заручился поддержкой 3 выборщиков. Но этого всё равно недостаточно — сейчас в активе Дональда Трампа всего 217 выборщиков из 270 необходимых для победы.

Неоднозначное мнение у американских СМИ вызвала Аризона — одни телеканалы и газеты отдали победу бывшему вице-президенту Джо Байдену, другие не спешили записывать на его счёт 11 голосов выборщиков, предпочитая дождаться окончательных результатов.

Вечером 12 ноября телеканал CNN выступил с прогнозом, что всё-таки выиграет Байден, хотя после обработки 99% бюллетеней опережает Трампа всего на 0,3% (49,4% против 49,1%). Если Байдену действительно это удастся, то он станет первым в новом тысячелетии кандидатом от демократов, победившим в Аризоне, — последним из однопартийцев, победившем здесь, был Билл Клинтон в 1996 году. «Наши идут на Вашингтон!» Почему украинские националисты выступают за Трампа © REUTERS, Jim Urquhart

В Twitter Трамп возмутился, почему так долго подводят итоги в Северной Каролине, где, к слову, он лидирует с 50% против 48,7% у Байдена после обработки 97% бюллетеней. Президент предположил, что избирательная комиссия затягивает процесс, потому что «ищет больше избирательных бюллетеней», то есть чтобы обеспечить победу демократу. Борьба в штате идёт за 15 голосов выборщиков.

Тем временем пришла хорошая для республиканцев новость из Пенсильвании. Суд штата удовлетворил их иск и постановил признать недействительными бюллетени, присланные по почте местными избирателями, которые голосовали впервые и не успели прислать документы, удостоверяющие их личность, к 9 ноября. Суд счёл незаконным решение секретаря Пенсильвании Кэти Буквар о продлении этого срока до 12-го числа.

Сколько именно бюллетеней не учтут при подведении итогов, пока неизвестно, но власти штата говорят, что таковых немного и кардинальным образом на расклад сил они не повлияют. По итогам обработки 99% бюллетеней Байден набирает 49,9% голосов, а Трамп — 49%. Штат имеет ключевое значение в президентской гонке, потому что отдаст победителю 20 голосов выборщиков.

В нескольких штатах итоги уже подведены, но это вовсе не означает конец, наоборот, всё только начинается — если разрыв между кандидатами составляет менее 0,5%-1% (в зависимости от местного законодательства), то будет проведён пересчёт бюллетеней. Такой сценарий не исключила глава избирательной комиссии Висконсина Меган Вулф, а госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что пересчёт будет точно, поскольку преимущество Байдена составляет всего 0,28% (14 111 голосов при общем количестве бюллетеней в 5 млн).

Ожидается, что процедура должна завершиться к вечеру 18 ноября. Третьяков рассказал, сможет ли Трамп оспорить результаты выборов © РИА Новости, Владимир Трефилов

Как сообщили источники газеты The New York Times и телеканала CNN, Трамп осознаёт, что шансы переломить ситуацию в свою пользу ничтожны, и готов признать своё поражение, но не раньше оглашения официальных результатов голосования в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании, то есть после 23 ноября. По сведениям CNN, конгрессменов-республиканцев в неофициальном порядке информировали, что период политической неопределённости продлится не более ещё одной недели.

Казалось бы, всё уже решено, но, как предупредил в интервью изданию Украина.ру публицист Анатолий Вассерман, точку ставить ещё рано — всё может измениться.

«Шансы на то, что Байден станет президентом, крайне малы. И вот почему: само поведение демократов в ходе подсчёта на выборах вполне однозначно указывает, что они прибегли к массовой фальсификации. А раз так, то эту фальсификацию легко доказать, поэтому шансы Трампа в суде очень неплохие. Конечно, полной гарантии нет, но, тем не менее, шансов у Трампа с учётом этих обстоятельств больше», — пояснил Вассерман.

Телеканал Fox News, который все 3 года поддерживал Трампа, но уже провозгласил Байдена избранным президентом, провёл расследование и выяснил, что в Джорджии, Неваде и Пенсильвании проголосовали от имени умерших людей. Каким образом? По почте. Журналисты нашли имена как минимум 25 таких «избирателей».

«Вероятность, что начнут голосовать умершие, растёт, если вы облегчаете им эту задачу. И в этом году мы сделали этот вариант доступнее. В каком-то смысле эта история вдохновляет — триумф голосования над смертью», — заявил телеведущий Такер Карлсон.

Более того, выяснилось, что избирательная комиссия Невады могла быть соучастником этой схемы — зная, что 41 тысяча избирателей не обновляла свои данные в базе на протяжении 10 лет, бюллетени отправили абсолютно всем. Кроме того, как сообщает телеканал One America News со ссылкой на некий отчёт, Трамп недополучил около 3 миллионов голосов — часть из них зачли Байдену, а часть просто-напросто потеряли.

Любопытно, что домен, который обрабатывает бюллетени, тесно связан с Джорджем Соросом и проигравшей Трампу прошлые президентские выборы Хиллари Клинтон, а большинство серверов находятся в Германии и были взломаны, после чего хакеры запустили в систему вирус, который позволил распоряжаться электронными голосами на своё усмотрение.

Тем не менее, 12 ноября Агентство по кибербезопасности и инфраструктуре Министерства внутренней безопасности США опубликовало совместное заявление участников координационного правительственного совета по инфраструктуре выборов, в котором выборы 3 ноября 2020 года названы самыми безопасными в американской истории. Наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, работавшие на избирательных участках, тоже заявляли, что не зафиксировали никаких серьёзных нарушений.

Трамп хоть и собирается рассказать о случаях вопиющих нарушений и фальсификаций на новом телеканале, который хочет создать, но, похоже, как и сообщали источники телеканала NBC, прекратит оспаривать итоги выборов, настаивая при этом на их нечестности. До прихода в Белый дом Трамп не занимался политикой и, как сказал на предвыборных дебатах Байдену, не пошёл бы, если бы администрация Барака Обамы работала эффективно.

Он мог бы после завершения полномочий вернуться в бизнес, но, по информации газеты The New York Times, строит политические планы на будущее — в личных беседах Трамп сказал, что вскоре после объявления о победе Байдена объявит о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году. Опытные русофобы: кто будет отвечать за внешнюю политику у Байдена © REUTERS, Tom Brenner/File Photo

В интервью изданию Украина.ру американист Борис Межуев усомнился, что произойдёт именно так: «Я даже не очень понимаю, зачем он это вообще говорит. Ему будет 78 лет, он будет старше Байдена, я не думаю, что физическое состояние будет блестящим. 99%, что он сейчас уйдёт и на него будет безумное количество компромата выброшено, сделают всё, чтобы убрать его из политической жизни. Совокупность этих факторов не позволяет мне верить в то, что он может оказаться кандидатом в президенты в 2024 году. Республиканская партия будет искать любого другого кандидата, который сможет не допустить возвращения Трампа в качестве претендента на президентский пост».

По словам эксперта, участие в выборах-2024 будет большим напряжением и для Трампа лично, и для избирателей, и для Америки, да и семья уже испытывает определённое напряжение от всей этой политической ситуации, поэтому они тоже вряд ли захотят, чтобы лидер этого клана вновь боролся за Белый дом.

«Что я считаю возможным, — Трамп может найти преемника внутри Республиканской партии. Если он сейчас сможет отбиться от обвинений, если заявления, что он опасен для национальной безопасности и его нужно отправить в тюрьму, окажутся не более чем запугиванием, то он будет влиятельной фигурой Республиканской партии, от него многое будет зависеть при номинации тех или иных фигур в качестве сенаторов, конгрессменов и т.д., об этом сейчас много говорят.

Разумеется, его клан, который так или иначе уже есть, будет сильнее, чем клан Бушей в Республиканской партии, можно даже сказать, это нью-йоркский клан, уже видно, Рудольф Джулиани его составляет и ещё целый ряд фигур, которые остаются ему верными, несмотря ни на что. Это будет клан, который поборется за лидерство в Республиканской партии, кого-то он сможет выдвинуть в качестве будущего кандидата», — заявил Межуев.

До следующих выборов ещё нужно дожить, а сейчас президентство Байдена зависит не только от Трампа, которого он обещал в случае отказа покинуть Белый дом вывести силой, а ещё и от женщины, имя которой прежде мало кто слышал, — от главы Управления общих служб США Эмили Мерфи.

Согласно законодательству, процесс передачи начинается с того момента, когда это ведомство признает того или иного кандидата победителем президентских выборов. Однако Мерфи не спешит это делать, тем самым блокируя демократам доступ к финансированию на транзитные расходы и к государственной документации, то есть Байден не может изучить, как обстоят дела на сегодняшний день, чтобы разрабатывать программу действий после инаугурации 20 января, а также не может направить своих представителей в министерства и ведомства.

Теоретически Мерфи может оттягивать этот момент до голосования коллегии выборщиков штатов, которое в этом году назначено на 14 декабря.