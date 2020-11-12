Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Американские СМИ объявили победителем президентских выборов в США кандидата от демократов Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп намерен оспорить итоги голосования в суде.
- Анатолий Александрович, Байден называл Россию главным врагом США. Каких шагов от администрации нового президента США следует ожидать теперь?
— Во-первых, шансы на то, что Байден станет президентом, крайне малы. И вот почему: само поведение демократов в ходе подсчета на выборах вполне однозначно указывает, что они прибегли к массовой фальсификации. А раз так, то эту фальсификацию легко доказать. Поэтому шансы Трампа в суде очень неплохие.
Конечно, полной гарантии нет, но тем не менее шансов у Трампа с учетом этих обстоятельств больше.
Это первое, что важно при оценке результата выборов. Что касается поведения демократов после подведения итогов, если им таки повезет и они сумеют вывести к зданию Верховного суда агрессивную толпу, что судьи просто испугаются, то России в целом и Российской Федерации в частности ничего хорошего от демократов ждать не приходится.
Потому что республиканцы по меньшей мере уже полвека отстаивают интересы производственников, а демократы — интересы торговцев. Причем торговцев всем подряд. Торговцев информацией, в связи с чем на стороне демократов выступают медиамагнаты, интернет-магнаты и так далее.
Торговля идеалами, в связи с чем с республиканцами еще можно договориться, но демократы исходят из того, что есть две позиции: моя и преступная, что, мягко говоря, не способствует договоренностям. Демократы будут неизбежно продвигать свои лозунги в качестве идей, обязательных для всего мира, поскольку уже давно в интересах торговцев разрушение традиционных ценностей. Одиночке значительно сложнее противостоять крупным компаниям, чем любой сплоченной группе, начиная с семьи. Человеку, не имеющему собственных убеждений, значительно сложнее противостоять умелым агитаторам, чем человеку, исходящему из того, что есть ценности, проверенные веками.
С учётом всех этих обстоятельств с демократами договориться практически невозможно. Они требуют полной и безоговорочной капитуляции.
По этому поводу вспоминается старинный анекдот: «Чем отличается еврейская мама от арабского террориста? С арабским террористом можно договориться».
- А к чему может привести США внутриполитическое противостояние, которое дойдет до судебных разбирательств и бурных акций уличного протеста?
— Могу напомнить, что первую Гражданскую войну в Соединенных Государствах Америки начала именно Демократическая партия.
Она тогда контролировала южные государства настолько плотно, что пришлось организовать новую партию — Республиканскую, чтобы хоть как-то пробиться сквозь этот контроль. Сейчас принято говорить, что спор шел вокруг вопроса о рабстве. На самом деле рабство было всего лишь предлогом.
Реальной причиной спора был вопрос о том, как развиваться стране дальше. Оставаться ли ей сырьевым придатком Британии, и за этот вариант выступал Юг. Или же развивать собственную промышленность на собственном дешевом сырье. Этот вариант отстаивал Север.
На выборах 1860 года победу одержал представитель свежеобразованной Республиканской партии Абрахам Томасович Линкольн. Тогда демократы объявили, что федеральная Конституция слишком слабо защищает интересы отдельных государств, и на этом основании они от Союза отделяются и образуют собственное государство — конфедерацию.
Тогда Союз имел по отношению к государствам еще меньше прав, чем сейчас, не было даже федеральных налогов. Федеральная власть жила на таможенных пошлинах, поэтому выход из федерации ни на чем не отразился, и федеральная власть не обращала на него внимание.
Чтобы доказать, что они действительно вышли из Союза, южане потребовали ускоренного вывода федеральных войск из форта Самтер, и чтобы подстегнуть процесс, обстреляли этот форт. Чем и создали легальный повод для открытия Севером боевых действий.
Тогда большая часть армии располагалась на Юге, львиная доля офицерского корпуса была южного происхождения, поэтому южане надеялись, что смогут нахрапом сломить Север и принудить его к подчинению, поскольку промышленность была на севере и они в ней нуждались. Но нахрап не удался, в стратегической перспективе победил Север.
Я об этом рассказываю подробно, чтобы показать, что нахрапистая агрессивность бытует прежде всего у демократов. Республиканцы в этом плане спокойнее. Думаю, когда демократы, убедившись в том, что Верховный суд видит их махинации, начнут силовые акции, победят опять республиканцы.
- В 2015 году Джо Байден поддержал подписание Минских соглашений, а в своей новой редакции какую политику он будет проводить в отношении Донбасса, если, конечно, ему удастся занять пост президента США?
— Минские соглашении он поддержал, мягко говоря, не подумав. Поскольку Минские соглашения выстроены так, что до тех пор, пока у власти в Киеве остаются террористы, они не смогут выполнить эти соглашения. Минские соглашения представляют собой способ принуждения Украины к вменяемости. Байден, оказавшись в Белом доме, сделает все, от него зависящее, чтобы на Минские соглашения наплевать и забыть.
В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине. Ибо громадное большинство граждан Украины — русские. Не по записям в паспорте, унаследованным с советских времен, а по родному языку, не просто усвоенному с молоком матери, а постоянно используемому в повседневном общении. Собственно, сама идея украинства — это идея переформатирования русских в антирусских.
Поэтому любой, кто поддерживает польскую фальшивку «Украина — не Россия», вынужден действовать против интересов громадного большинства граждан Украины.
Если дуэт Байден-Альцгеймер победит, а то, что у Байдена стремительно развивающееся старческое слабоумие, видно невооруженным глазом, то и при нем, и сменившей его Камале Харрис громадному большинству граждан Украины будет еще хуже сегодня.
- В таком случае как Россия должна выстраивать отношения с новой администрацией демократов?
— Боюсь, что Российской Федерации придется следовать указаниям Дюма в романе «Граф Монте-Кристо»: «Вся мудрость человеческая заключается в двух словах — ждать и надеяться».
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже успела поздравить Джо Байдена с избранием на пост президента. Усилит ли Байден давление на Лукашенко, поддержав его противников?
- Да, несомненно. И на Лукашенко будет давить, и Пилипчук поздравила его как раз в расчете на то, что это давление продержится. Светлана Георгиевна именно Пилипчук, Тихановский — это ее муж. Так же, как Хиллари Даяну Родэм мы знаем по фамилии ее мужа Клинтон.
Так и Пилипчук рекламирует себя как Тихановскую, поскольку ее муж был лидером оппозиции до того, как проворовался. Правда, я подозреваю, что и в лидеры оппозиции он подался, когда пришел к выводу, что его финансовые дела скоро станут предметом уголовного разбирательства. Это довольно популярная во всем мире практика. Всякие воры довольно активно лезут в оппозиционеры, чтобы, когда их махинации вскроются, бить себя пяткой в грудь и кричать, что меня задержали за то, что я против режима.
Это совершенно понятно, как и то, что давление на Белоруссию дойдет до такой степени, что ей придется воссоединяться с остальной Россией, не обращая внимания на некоторые малоприятные побочные эффекты в управленческом плане. На Белоруссию будут давить до тех пор, пока не станет ясно, что дальнейшие издержки от этого давления больше, чем издержки от преждевременного воссоединения.
Заодно объясню, почему Европейский союз так скоропостижно кинулся вылизывать задницу Байдену и Харрис. Дело в том, что Трампа избрали президентом за его обещание демонтировать нынешнюю систему глобального разделения труда, основанного на узкой специализации целых стран.
Эта система в момент создания представлялась полезной, но множество крайне неприятных побочных эффектов не учли, из-за которых эта система стала разрушать мировую экономику.
Все странности в политическом поведении Трампа объясняются тем, что он пытается, как и обещал пред выборами, восстановить производство внутри Соединенных Государств Америки. Для этого он всеми способами от разрыва уже имеющихся соглашений по экономическим санкциям по надуманным политическим предлогам сокращает приток товаров в Соединенные Государства, чтобы подстегнуть внутреннее производство.
Так вот под раздачу попал не только Китай, но и Европейский союз. В Китай сейчас выведена львиная доля промышленных производств из самих Соединенных Государств, поэтому именно Китаю в отличие от громадного большинства стран система разделения труда выгодна.
Европейский союз поставляет в Соединенные Государства всякую экзотику, какую в Китае не делают, поэтому ЕС сейчас надеется, что Байден восстановит соглашения, разорванные Трампом, и снова полностью откроет американский рынок для европейских товаров.
Правда, при сохранении нынешней системы разделения труда это европейцам мало поможет. Они выиграют на некоторых направлениях экономики, но в целом по всему спектру направлений все равно проиграют. Но пока они надеются.
К сожалению, пагубность этой системы разделения труда понятна далеко не всем, поскольку сейчас велено считать правильными те политические и экономические теории, на основе которых она построена. Поэтому очень многие на Западе все еще надеются, что от Байдена им будет лучше, чем от Трампа.
- Как вы оцениваете мирное соглашение по Карабаху? И какую политику администрация Байдена, учитывая сильное армянское лобби в США, будет вести на Кавказе?
— А где было армянское лобби на протяжении шести недель боевых действий?
- Собирали гуманитарную помощь…
— Вот-вот. Они никак не смогли повлиять на позицию Соединенных Государств по этому поводу. Кроме того, Трамп поддерживает интересы иудеев и христиан, в том числе и таких нетрадиционных христиан, как армяне. Армяне исповедуют монофизитство, то есть течение о том, что у Христа есть только божественная природа без человеческой.
Это учение признано еретическим, но поскольку армяне объявили христианство государственной религией еще до того, как это сделала Римская империя, то в знак уважения к этой исторической заслуге считается, что для армян и, например, коптов, доарабского населения Египта, монофизитство не препятствует спасению души.
Большинство избирателей Трампа — из иудеев и христиан, а демократы, как все, кто нынче именует себя либералами, против всех иудейских и христианских ценностей.
И даже среди мусульман они поддерживают не тех, кто ориентирован на единство всех трех аврамических религий, а те течения в исламе, которые всеми доступными силами и средствами препятствуют единству этих трех религий — иудаизма, христианства и ислама.
Если при Трампе армяне еще могут надеяться на то, что администрация прислушается к каким-то их пожеланиям и устремлениям, то при Байдене у них вовсе не будет шансов продвигать свои интересы.
То учение, которое нынче велено именовать либерализмом и с которым классические либералы на одном гектаре не сядут, проповедует разобщение людей всеми доступными силами и средствами.