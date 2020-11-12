С американскими демократами, в отличие от республиканцев, невозможно договориться, считает публицист Анатолий Вассерман

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Американские СМИ объявили победителем президентских выборов в США кандидата от демократов Джо Байдена. Действующий президент Дональд Трамп намерен оспорить итоги голосования в суде.

- Анатолий Александрович, Байден называл Россию главным врагом США. Каких шагов от администрации нового президента США следует ожидать теперь?

— Во-первых, шансы на то, что Байден станет президентом, крайне малы. И вот почему: само поведение демократов в ходе подсчета на выборах вполне однозначно указывает, что они прибегли к массовой фальсификации. А раз так, то эту фальсификацию легко доказать. Поэтому шансы Трампа в суде очень неплохие.

Конечно, полной гарантии нет, но тем не менее шансов у Трампа с учетом этих обстоятельств больше.

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Потому что республиканцы по меньшей мере уже полвека отстаивают интересы производственников, а демократы — интересы торговцев. Причем торговцев всем подряд. Торговцев информацией, в связи с чем на стороне демократов выступают медиамагнаты, интернет-магнаты и так далее.

Торговля идеалами, в связи с чем с республиканцами еще можно договориться, но демократы исходят из того, что есть две позиции: моя и преступная, что, мягко говоря, не способствует договоренностям. Демократы будут неизбежно продвигать свои лозунги в качестве идей, обязательных для всего мира, поскольку уже давно в интересах торговцев разрушение традиционных ценностей. Одиночке значительно сложнее противостоять крупным компаниям, чем любой сплоченной группе, начиная с семьи. Человеку, не имеющему собственных убеждений, значительно сложнее противостоять умелым агитаторам, чем человеку, исходящему из того, что есть ценности, проверенные веками.

С учётом всех этих обстоятельств с демократами договориться практически невозможно. Они требуют полной и безоговорочной капитуляции.

По этому поводу вспоминается старинный анекдот: «Чем отличается еврейская мама от арабского террориста? С арабским террористом можно договориться».

- А к чему может привести США внутриполитическое противостояние, которое дойдет до судебных разбирательств и бурных акций уличного протеста?

— Могу напомнить, что первую Гражданскую войну в Соединенных Государствах Америки начала именно Демократическая партия.

Она тогда контролировала южные государства настолько плотно, что пришлось организовать новую партию — Республиканскую, чтобы хоть как-то пробиться сквозь этот контроль. Сейчас принято говорить, что спор шел вокруг вопроса о рабстве. На самом деле рабство было всего лишь предлогом.

Реальной причиной спора был вопрос о том, как развиваться стране дальше. Оставаться ли ей сырьевым придатком Британии, и за этот вариант выступал Юг. Или же развивать собственную промышленность на собственном дешевом сырье. Этот вариант отстаивал Север.

Накануне войны? Зачем на Украине планируют интернировать россиян © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Абрахам Томасович Линкольн. Тогда демократы объявили, что федеральная Конституция слишком слабо защищает интересы отдельных государств, и на этом основании они от Союза отделяются и образуют собственное государство — конфедерацию.

Тогда Союз имел по отношению к государствам еще меньше прав, чем сейчас, не было даже федеральных налогов. Федеральная власть жила на таможенных пошлинах, поэтому выход из федерации ни на чем не отразился, и федеральная власть не обращала на него внимание.

Чтобы доказать, что они действительно вышли из Союза, южане потребовали ускоренного вывода федеральных войск из форта Самтер, и чтобы подстегнуть процесс, обстреляли этот форт. Чем и создали легальный повод для открытия Севером боевых действий.

Тогда большая часть армии располагалась на Юге, львиная доля офицерского корпуса была южного происхождения, поэтому южане надеялись, что смогут нахрапом сломить Север и принудить его к подчинению, поскольку промышленность была на севере и они в ней нуждались. Но нахрап не удался, в стратегической перспективе победил Север.

Я об этом рассказываю подробно, чтобы показать, что нахрапистая агрессивность бытует прежде всего у демократов. Республиканцы в этом плане спокойнее. Думаю, когда демократы, убедившись в том, что Верховный суд видит их махинации, начнут силовые акции, победят опять республиканцы.

- В 2015 году Джо Байден поддержал подписание Минских соглашений, а в своей новой редакции какую политику он будет проводить в отношении Донбасса, если, конечно, ему удастся занять пост президента США?

— Минские соглашении он поддержал, мягко говоря, не подумав. Поскольку Минские соглашения выстроены так, что до тех пор, пока у власти в Киеве остаются террористы, они не смогут выполнить эти соглашения. Минские соглашения представляют собой способ принуждения Украины к вменяемости. Байден, оказавшись в Белом доме, сделает все, от него зависящее, чтобы на Минские соглашения наплевать и забыть.

В этом смысле придется плохо и Донбассу, и всей Украине. Ибо громадное большинство граждан Украины — русские. Не по записям в паспорте, унаследованным с советских времен, а по родному языку, не просто усвоенному с молоком матери, а постоянно используемому в повседневном общении. Собственно, сама идея украинства — это идея переформатирования русских в антирусских.

Поэтому любой, кто поддерживает польскую фальшивку «Украина — не Россия», вынужден действовать против интересов громадного большинства граждан Украины.

Если дуэт Байден-Альцгеймер победит, а то, что у Байдена стремительно развивающееся старческое слабоумие, видно невооруженным глазом, то и при нем, и сменившей его Камале Харрис громадному большинству граждан Украины будет еще хуже сегодня.

- В таком случае как Россия должна выстраивать отношения с новой администрацией демократов?

— Боюсь, что Российской Федерации придется следовать указаниям Дюма в романе «Граф Монте-Кристо»: «Вся мудрость человеческая заключается в двух словах — ждать и надеяться».

- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская уже успела поздравить Джо Байдена с избранием на пост президента. Усилит ли Байден давление на Лукашенко, поддержав его противников?

- Да, несомненно. И на Лукашенко будет давить, и Пилипчук поздравила его как раз в расчете на то, что это давление продержится. Светлана Георгиевна именно Пилипчук, Тихановский — это ее муж. Так же, как Хиллари Даяну Родэм мы знаем по фамилии ее мужа Клинтон.

Так и Пилипчук рекламирует себя как Тихановскую, поскольку ее муж был лидером оппозиции до того, как проворовался. Правда, я подозреваю, что и в лидеры оппозиции он подался, когда пришел к выводу, что его финансовые дела скоро станут предметом уголовного разбирательства. Это довольно популярная во всем мире практика. Всякие воры довольно активно лезут в оппозиционеры, чтобы, когда их махинации вскроются, бить себя пяткой в грудь и кричать, что меня задержали за то, что я против режима.

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Заодно объясню, почему Европейский союз так скоропостижно кинулся вылизывать задницу Байдену и Харрис. Дело в том, что Трампа избрали президентом за его обещание демонтировать нынешнюю систему глобального разделения труда, основанного на узкой специализации целых стран.

Эта система в момент создания представлялась полезной, но множество крайне неприятных побочных эффектов не учли, из-за которых эта система стала разрушать мировую экономику.

Все странности в политическом поведении Трампа объясняются тем, что он пытается, как и обещал пред выборами, восстановить производство внутри Соединенных Государств Америки. Для этого он всеми способами от разрыва уже имеющихся соглашений по экономическим санкциям по надуманным политическим предлогам сокращает приток товаров в Соединенные Государства, чтобы подстегнуть внутреннее производство.

Так вот под раздачу попал не только Китай, но и Европейский союз. В Китай сейчас выведена львиная доля промышленных производств из самих Соединенных Государств, поэтому именно Китаю в отличие от громадного большинства стран система разделения труда выгодна.

Европейский союз поставляет в Соединенные Государства всякую экзотику, какую в Китае не делают, поэтому ЕС сейчас надеется, что Байден восстановит соглашения, разорванные Трампом, и снова полностью откроет американский рынок для европейских товаров.

Правда, при сохранении нынешней системы разделения труда это европейцам мало поможет. Они выиграют на некоторых направлениях экономики, но в целом по всему спектру направлений все равно проиграют. Но пока они надеются.

К сожалению, пагубность этой системы разделения труда понятна далеко не всем, поскольку сейчас велено считать правильными те политические и экономические теории, на основе которых она построена. Поэтому очень многие на Западе все еще надеются, что от Байдена им будет лучше, чем от Трампа.

- Как вы оцениваете мирное соглашение по Карабаху? И какую политику администрация Байдена, учитывая сильное армянское лобби в США, будет вести на Кавказе?

— А где было армянское лобби на протяжении шести недель боевых действий?

- Собирали гуманитарную помощь…

— Вот-вот. Они никак не смогли повлиять на позицию Соединенных Государств по этому поводу. Кроме того, Трамп поддерживает интересы иудеев и христиан, в том числе и таких нетрадиционных христиан, как армяне. Армяне исповедуют монофизитство, то есть течение о том, что у Христа есть только божественная природа без человеческой.

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Большинство избирателей Трампа — из иудеев и христиан, а демократы, как все, кто нынче именует себя либералами, против всех иудейских и христианских ценностей.

И даже среди мусульман они поддерживают не тех, кто ориентирован на единство всех трех аврамических религий, а те течения в исламе, которые всеми доступными силами и средствами препятствуют единству этих трех религий — иудаизма, христианства и ислама.

Если при Трампе армяне еще могут надеяться на то, что администрация прислушается к каким-то их пожеланиям и устремлениям, то при Байдене у них вовсе не будет шансов продвигать свои интересы.

То учение, которое нынче велено именовать либерализмом и с которым классические либералы на одном гектаре не сядут, проповедует разобщение людей всеми доступными силами и средствами.