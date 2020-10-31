Уже октябрь, но глава Офиса президента Украины снова отрицает причастность Киева к операции по похищению российских ЧВК-шников, проведенной в июле сего года. Андрея Ермака никто не услышал, мало, кто помнит ту историю на фоне «второй волны» коронавируса, выборов и штурма Конституционного суда Украины

Более того, «ЧВК Вангера» украинцы могут спутать с увертюрой классика. Но этот повод не пролетел мимо Украины Ру.

У нашего издания есть, что сообщить, тем более не стоит упускать возможность опубликовать эксклюзив украинского политэмигранта в Белоруссии, Максима Равребы. Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, как именно попали условные «вагнеровцы» на территорию РБ. Отсюда — детективная история, ведущая к норке вышеупомянутой «крысы».

Как это было

По словам источников украинского журналиста Равребы, условные «вагнеровцы» не прилетели на территорию Белоруссии в международный аэропорт Минск, а все же приехали.

Поскольку речь об июле, то это было время, когда Россия временно и частично закрыла границы для прибывающих с территории партнера по Союзному государству в связи с объявленным карантином. Несмотря на то, что по личному приказу Лукашенко, в РБ карантин объявлен не был и границы официально не закрывались, все же в отношении иностранцев стали действовать (по рекомендации Минздрава РБ) аналогичные меры. Через сухопутную же границу с РФ белорусов, на которых распространялись ограничения, не пускали. ЧП республиканского масштаба. Случай в санатории «Белорусочка» © РИА Новости, Александр Щербак | Перейти в фотобанк

Действовали ли аналогично в отношении россиян белорусские служивые, неизвестно. Но всех, кто ехал из РФ в РБ в любом случае фильтровали с российской стороны. К тому же были и тайные проходы, но «вагнеровцы» ими не пользовались. Они ехали из России в Минск через границу, где и были остановлены российскими военными. Это случилось в ночь с 24 на 25 июля.

С пограничниками России пришлось просидеть пять часов, поскольку те не пропускали. Транспорт доставивший россиян до кордона уехал, а с белорусской стороны был заказан таксомотор, которому пришлось ждать с 19:00 вечера до 05:00 утра. По данным белорусской стороны их все же пропустили после многочисленных созвонов с неизвестной группой поддержки. Белорусский таксист дождался, ему приказали ехать в аэропорт «Минск-2», но по дороге сменили маршрут, в Минск, гостиницу IBB, на ул. Дзержинского. Номера были забронированы за шесть часов до въезда гостей в РБ.

У группы были билеты на рейс в Турцию на 25.07.2020, в 07:05 утра. Так и было, их даже ждали и не отправляли самолет какое-то время. Шутка ли — 32 пассажира! Но они так и не приехали и борт улетел.

Идя по следам вагнеровцев, белорусские спецслужбы узнали, что на рецепшене IBB они говорили, что едут в аэропорт Минск-2. Но поехали не туда, а в санаторий «Белорусочка», где почему-то застряли. С 26 по 28 число группа могла улететь четыре раза. 26 июля в 15:15. 27 июля в 8:15 или 20 00, 28 июля в 08:20.

Все это время за ними уже наблюдали белорусские спецслужбы. Они зафиксировали, что 27 июля в 08 часов 01 минуту 37 секунд, старший группы написал в общей группе в Вайбере: «старые билеты сжечь возле урны». После этого «вагнеровцы» продолжали находиться в "Белорусочке", а в ночь с 28 на 29 июля их задержали. 11 человек показали, что летели в Венесуэлу. 15 человек, что в Турцию. Двое рассказали про Кубу, один про Сирию, один путался в показаниях, а трое отказались общаться со дознавателями. Билеты и правда были в Стамбул, на 25 июля, отлет в 07:05 — запомните это. Документы сожгли, но электронная бронь не горит. Ермак назвал провал операции СБУ с «вагнеровцами» в Белоруссии выдумкой © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Исключение из правила

Эта история завершилась благополучно, никто никого, никому не выдал, да и не должен был — просто нервы тогда, перед выборами у Лукашенко были на пределе, он и правда поверил, что из России к нему заслали группу Кастро-Че Гевары на маршрутке «Бабушка».

Через какое-то время украинские пропагандисты Юрий Бутусов и Янина Соколова сообщили, что Лукашенко околпачила СБУ. От начала и до конца. С самого начала это была спецоперация Службы безопасности Украины, которая сорвалась из-за утечки информации. Поскольку речь шла о Бутусове и Соколовой, которым платят в том числе за дезинформацию, никто им и не поверил. Потому что СБУ, особенно после «трупа» Аркадия Бабченко, истекающего кетчупом, тоже никто не верит. Тем более нельзя было верить пропагандистам, коль скоро их заявление свелось к тому, что источником утечки информации по «вагнеровцам» был… Офис Президента Украины. То есть ненавистного им, как «порохоботам», Зеленского.

Дело было совершенно ясное: украинская сторона снова врет, через своих штатных лгунов. Не странно, что Офис Зе устами вышеупомянутого Ермака, стал все отрицать. ГБР вызвало журналистов на допрос, в Раде пообещали создать Временную следственную комиссию, которая должна расследовать ситуацию и узнать, действительно ли в ОП сорвали спецоперацию с «вагнеровцами». Все это, как и абсолютно все на Украине, закончилось ничем, тему, заболтав на первых порах, забыли.

Но тут случилось нечто такое, чего ожидать не мог никто, от слова «совсем».

О том, что «вагнеровцев» и правда пыталась похитить СБУ, что это была проделка Киева, рассказал президент России России Владимир Путин. Это был шок.

Во-первых, впервые Бутусов и Соколова сказали правду — это поистине уникальное исключение из правила (они всегда врут). Арахамия будет лично блокировать создание следственной комиссии по истории с «ЧВК Вагнера» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Во-вторых, авторитет источника, подтверждающего роль СБУ, был непререкаемым. После Путина сомневаться в причастности СБУ стало просто неудобно.

И вот, почему потребовалось предисловие о том, как именно россияне попали в Белоруссию. По словам президента России «этих людей втемную использовали для того, чтобы переместить на территорию Беларуси. Их затащили туда и представили в качестве возможной ударной силы для раскачивания ситуации в ходе предвыборной кампании», — рассказал Путин в августе.

И эти слова полностью объясняют все недостающие пазлы из истории, которую приводят источники журналиста Равребы. Трудности пересечения границы, смена маршрута с аэропорта на минский отель, переезд в санаторий, нахождение в нем без определенной цели, пропущенные рейсы в Турцию, наконец — сожженные билеты. Все указывает на то, что «вагнровцы» не знали куда и зачем едут, ждут объяснений, а объяснения никто не дает. И еще кое-какую странность объяснили слова Владимира Путина.

Неожиданный разворот

Почти все в этой истории понятно, кроме одного: вот этой странной паузы, когда вместо того, чтобы отправить ЧВК-шников рейсом, посадить борт под любым предлогом на территории Украины и пленить, их стали мариновать в санатории "Белорусочка".

Это частично объяснил президент России. Концепция условного штаба операции неожиданно поменялась. Их решили не брать в Борисполе (или еще где), а превратили боевую операцию в дипломатическо-диверсионную: подставили их в РБ, выдав за «спецназ» по свержению Лукашенко.

Если у кого-то есть сомнения, что украинская сторона хоть секунду колебалась бы, если потребуется посадить у себя любой гражданский борт — зря. Фомам неверующим стоит вспомнить, как под угрозой ПВО был в 2016 году развернут чуть ли не над украинско-белорусской границей самолет Белавиа, ради одного-единственного «антимайдановца», Армена Мартиросяна. Причем все было поставлено настолько по-ломовому и топорно, что у подозреваемого так ничего и не нашли, а затем выпустили его восвояси.

Международный же скандал ничтоже сумняшеся, совершенно бессовестно скинули на управление полетами и диспетчеров. Компенсацию авиакомпании, пассажирам и несчастному господину Мартиросяну никто платить не стал, хотя последний пытался подавать в суд. Украинские суды иск просто не приняли. Точка.

Вот так поступает Украина, а если кому-то не нравится, то, как говорил классик: «пусть напишет в Спортлото».

Кто подставил СБУ

В общем, могли посадить самолет с «вагнеровцами», могли. Тем более, что речь шла не о рядовом, гражданском гражданине, а о профессиональных военных с соответствующими документами.

Но почему же не сделали, если все было так просто? Зачем упустили замечательный шанс ославить «российских агрессоров», а заодно взять «ясыр» — заложников для пополнения обменного фонда? Ведь все козыри были на руках. Соратник Порошенко показал в Раде доказательства причастности СБУ к делу «ЧВК Вагнера» © Facebook/Iryna Gerashchenko

Идея выманить «российских наемников» возникла у американских партнеров Киева — ЦРУ, которые прикрывались Главным управлением разведки МО Украины. История простая, с фиктивным трудоустройством — такое сплошь и рядом. Вылет российских граждан из Белоруссии был запланирован на 25 июля. Те самые билеты были сожжены 27 июля «возле урны», а затем «вагнеровцев» взяли уже в рамках совсем другой операции. Что же случилось 26 июля? По словам источников Бутусова и Соколовой, в которых сомневаться уже как бы и неудобно, на совещании у президента Украины в этот день глава его офиса Андрей Ермак предложил перенести операцию на 30 июля из-за перемирия в Донбассе. В итоге «вагнеровцам» купили новые билеты, поселили в санаторий Белорусочка, под Минском. И за день до вылета их принял КГБ.

Тут всё не так! Во-первых, 25 июля никаких совещаний в кабинете Зеленского не было. Во-вторых, никаких новых билетов «вагнеровцам» никто не покупал и не бронировал. Указание сжечь старые билеты поступило утром 27 июля. Так что смена концепции случилась именно 26-го.

Крысы на кухне

Украинские пропагандисты объясняют все «предательством» в кругах СБУ и Офисе президента. Сообщалось о какой-то «крысе», которая настолько толстая, что может влиять на операции уровня главы государства.

Ок, с учетом политических раскладов, мы понимаем, кто эта крыса. И сейчас ее стоит раскрыть. Это очень простая история о том, что Офис Зеленского прозрачен для бывшего президента Украины. Порошенко автор всех украинских политпроектов в новейшей истории. Он знает, как работает любой винтик. Он имеет смазку для всех винтиков в любом узле. Он платит Соколовой, Бутусову и депутату Арьеву, который тоже выкладывал «инсайды» о крысе в Офисе Зе. Не будем наивными. Крысы не было — были крысы. Стая крыс, которая захватив всю кухню, устроила всё там по-своему. До сих пор пользуются.

Но будем справедливыми: только благодаря некомпетентности Зеленского и его «слуг».