За одну минуту до 18 июля прекратится прием заявок на грант от посольства США. Конкурс, который ранее объявило американское диппредставительство на Украине, касался «инновационного контента, который объединяет общественную историю и цифровые медиа и освещает личные истории украинцев в недавнем историческом контексте страны».
«Профинансированные проекты должны привлечь общественность к процессу создания контента, могут включать семинары, мастер-классы или другое обучение для представителей общественности, заинтересованных в сохранении собственных историй или историй других людей. Основным результатом должен стать цифровой медиапродукт профессионального качества (например, подкаст, серия онлайн-видеороликов, телевизионных фильмов или радиопрограмм и т.п.), которые созданы на основе собранных интервью и демонстрируют повседневный опыт украинцев в определенный исторический момент развития демократии на Украине», — отмечается в документах посольства.
В них же содержится перечень тем, которым будет отдаваться предпочтение: «Потенциально контент может освещать, но не ограничиваться следующими темами: Чернобыльская катастрофа 1986 года и ее политические последствия; референдум о независимости Украины 1991 года и распад СССР; постсоветское возвращение домой крымско-татарских общин; «оранжевая революция»; «революция достоинства»; другие значительные исторические события в границах живой памяти, которые способствовали независимости Украины и развитию демократии», — указано в документе.
На кону стоят $150 тыс. — немалые деньги, если вспомнить, что на устранение последствий смертельного паводка на Западной Украине США пожертвовали лишь $100 тыс. Эти деньги могут выделить одному победителю конкурса в полном объеме или разделись между несколькими проектами. При этом нижний порог финансирования составляет $25 тыс. Участие в конкурсном отборе примет государственный телеканал «UA: Суспільне мовлення». Он же будет транслировать проекты-победители.
В общем, развернуться есть где. При этом обнародованная тематика вызывает ряд вопросов.
Использование трагедии в шкурных целях
Из всех перечисленных посольством США тем лишь одну — аварию на ЧАЭС — нельзя назвать событием, «способствовавшим независимости Украины и развитию демократии». Тем не менее, эта тема присутствует в перечне диппредставительства.
США не впервые политизируют трагедию на ЧАЭС. Так, вышедший в 2019 году сериал ΗΒΟ «Чернобыль», завоевавший высокие оценки критиков, тем не менее вызвал ряд нареканий.
«Американцы добились ещё одной блестящей пропагандистской победы. Первый полномасштабный сериал о Чернобыле снят ими, и, конечно же, снят точно так, как он должен быть снят с точки зрения интересов Соединённых Штатов Америки. Сериал снят действительно мастерски. Колоссальное, кропотливейшее внимание к деталям, даже к мелочам. Даже барабаны-сепараторы в правильный жёлтый цвет покрасили. Быт. Одежда. Причёски. Архитектура и геометрия станции. Сама история с плёнками академика Легасова и его самоубийство, с кадров которого начинается сериал. Проделана действительно колоссальная работа по тому, чтобы уточнить детали. А затем — не менее колоссальная работа по тому, чтобы домешать в это нужные дозы пропагандистского яда, исказить факты для создания должного пропагандистского эффекта, выставить события в максимально чёрном свете, убрать из этой истории всё великое и героическое и заменить его подлостью, беспечностью и самодурством», — написал по итогам просмотра первой серии сериала у себя в блоге главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.
Позже он детально разобрал все манипуляции, которые применили американцы, создавая рассказ о трагедии на ЧАЭС. Его разбор вышел на сайте украинского издания «Страна».
«Версию от HBO узнают миллионы людей. И именно по преднамеренно искаженной картине событий они будут составлять свои суждения о тех событиях. Ложь легко заменит правду, закатает ее в бетон действительно качественной режиссерской, актерской и операторской работы — не хуже, чем захоронили в Саркофаг сами руины 4-го блока Чернобыльской АЭС…», — подытожил Ткачев разбор сериала.
Очевидно, США не оставляют попыток навязать свою трактовку событий почти 35-летней давности.
Но зачем это США? В очередной раз демонизировать СССР? Еще в 2019 году в сети появились робкие предположения, что за этим стоит банальный расчет. Тогда у Запада оформился мощный конкурент в атомной энергетике — Россия. В 2018 году за «Росатомом» числилось 60% мировых продаж атомных реакторов и 67% всего мирового рынка строительства АЭС.
«В условиях «в клочья разорванной экономики» и «деградирующей науки», как преподносит нашу страну западный мир, один только «Росатом» к 2017 году имел 10-летний портфель зарубежных заказов на 133,6 млрд долларов. А это без малого больше, нежели портфели заказов всех его западных конкурентов, вместе взятых. К концу 2018-го компания подписала зарубежных контрактов ещё на 26 миллиардов, заодно став бесспорным лидером рынка по числу одновременно реализуемых проектов ЯР», — сообщала сама корпорация «Росатом» в апреле 2019 года.
Через месяц и вышел «Чернобыль», рассказывающий о том, что русские не умеют строить безопасные ядерные реакторы.
Но, судя по всему, сериал не очень помог. И вот уже в апреле 2020 года Минэнерго США опубликовали доклад, в котором подчеркивается опасность отставания США от России и Китая в атомной энергетике.
«На рынках ядерных материалов и технологий господствует Россия, «вооружившаяся» энергопоставками как инструментом принуждения. Россия наращивает своё экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру: объём полученных ею зарубежных заказов на реакторы составляет $133 млрд, также в её планах строительство более 50 реакторов в 19 странах мира», — утверждали авторы доклада.
В этом контексте подготовка украинцами материалов о последствиях той трагедии наверняка будет использована США в своих корыстных интересах. Собственно, для того деньги и выделяются.
Впрочем, за счет украинцев США хотят решить и свои геополитические интересы.
О крымских татарах замолвите слово
Как в советские времена в диссертации по микробиологии желательно было все же процитировать труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, так и на современной Украине без Майдана — никогда и никуда. США, активно поддерживавшие протесты в 2004 и 2014 годах, конечно же не могли среди перечня тем не указать «оранжевую революцию» и так называемую «революцию достоинства».
Но вот еще одна тема вряд ли является дежурной. «Постсоветское возвращение домой крымскотатарских общин» затрагивает не только Украину, но и ряд других государств. Во-первых, это Россия, с которой Крым воссоединился в 2014 году.
«Оккупация Россией Крыма и усиливающаяся милитаризация полуострова представляют угрозу нашей общей безопасности. Российские оккупационные власти продолжают нападать на права человека и основные свободы, жестоко замалчивая критику в гражданском обществе и средствах массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания <…>. Члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным рейдам в их домах и мечетях, наблюдению и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничениям на культурные мероприятия и криминализации их представительного органа, «Меджлиса» (запрещенная в РФ экстремистская организация — Ред.)», — гласило заявление Госдепа США от 26 февраля 2020 года.
И несмотря на то, что при России в Крыму завершается строительство соборной мечети, которую так и не начали даже строить в украинский период Крыма, а также на то, что крымские татары представлены не только в управлении Республики Крым, но и в Госдуме РФ.
Однако помимо России эта тема предсказуемо затронет и другую страну — Узбекистан. Именно оттуда уезжали крымские татары. И уезжали не всегда по своей доброй воле. Издание Украина.ру уже писало, как Запад присматривается к Узбекистану. И наверняка в случае несговорчивости местного руководства из запасника с помощью украинцев вытащат неприглядные истории тридцатилетней давности.
Резюмируя, можно отметить, что США снова используют украинцев как «пушечное мясо». Только на этот раз в информационной войне.