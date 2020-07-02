Около двух недель осталось до момента, когда 17 июля закончится прием заявок на грант американского посольства на создание информационного контента по современной истории. Список обнародованных тем свидетельствует: США пытаются побольнее ударить Россию украинскими руками

За одну минуту до 18 июля прекратится прием заявок на грант от посольства США. Конкурс, который ранее объявило американское диппредставительство на Украине, касался «инновационного контента, который объединяет общественную историю и цифровые медиа и освещает личные истории украинцев в недавнем историческом контексте страны».

«Профинансированные проекты должны привлечь общественность к процессу создания контента, могут включать семинары, мастер-классы или другое обучение для представителей общественности, заинтересованных в сохранении собственных историй или историй других людей. Основным результатом должен стать цифровой медиапродукт профессионального качества (например, подкаст, серия онлайн-видеороликов, телевизионных фильмов или радиопрограмм и т.п.), которые созданы на основе собранных интервью и демонстрируют повседневный опыт украинцев в определенный исторический момент развития демократии на Украине», — отмечается в документах посольства. «Народ забит идеологией». Композитор Быстряков о том, как пропаганда влияет на украинцев © rian.com.ua

В них же содержится перечень тем, которым будет отдаваться предпочтение: «Потенциально контент может освещать, но не ограничиваться следующими темами: Чернобыльская катастрофа 1986 года и ее политические последствия; референдум о независимости Украины 1991 года и распад СССР; постсоветское возвращение домой крымско-татарских общин; «оранжевая революция»; «революция достоинства»; другие значительные исторические события в границах живой памяти, которые способствовали независимости Украины и развитию демократии», — указано в документе.

На кону стоят $150 тыс. — немалые деньги, если вспомнить, что на устранение последствий смертельного паводка на Западной Украине США пожертвовали лишь $100 тыс. Эти деньги могут выделить одному победителю конкурса в полном объеме или разделись между несколькими проектами. При этом нижний порог финансирования составляет $25 тыс. Участие в конкурсном отборе примет государственный телеканал «UA: Суспільне мовлення». Он же будет транслировать проекты-победители.

В общем, развернуться есть где. При этом обнародованная тематика вызывает ряд вопросов.

Использование трагедии в шкурных целях

Из всех перечисленных посольством США тем лишь одну — аварию на ЧАЭС — нельзя назвать событием, «способствовавшим независимости Украины и развитию демократии». Тем не менее, эта тема присутствует в перечне диппредставительства.

США не впервые политизируют трагедию на ЧАЭС. Так, вышедший в 2019 году сериал ΗΒΟ «Чернобыль», завоевавший высокие оценки критиков, тем не менее вызвал ряд нареканий.

«Американцы добились ещё одной блестящей пропагандистской победы. Первый полномасштабный сериал о Чернобыле снят ими, и, конечно же, снят точно так, как он должен быть снят с точки зрения интересов Соединённых Штатов Америки. Сериал снят действительно мастерски. Колоссальное, кропотливейшее внимание к деталям, даже к мелочам. Даже барабаны-сепараторы в правильный жёлтый цвет покрасили. Быт. Одежда. Причёски. Архитектура и геометрия станции. Сама история с плёнками академика Легасова и его самоубийство, с кадров которого начинается сериал. Проделана действительно колоссальная работа по тому, чтобы уточнить детали. А затем — не менее колоссальная работа по тому, чтобы домешать в это нужные дозы пропагандистского яда, исказить факты для создания должного пропагандистского эффекта, выставить события в максимально чёрном свете, убрать из этой истории всё великое и героическое и заменить его подлостью, беспечностью и самодурством», — написал по итогам просмотра первой серии сериала у себя в блоге главред одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев. Лично о «Чернобыле»: угрозы и смыслы популярного сериала © kinopoisk.ru

Позже он детально разобрал все манипуляции, которые применили американцы, создавая рассказ о трагедии на ЧАЭС. Его разбор вышел на сайте украинского издания «Страна».

«Версию от HBO узнают миллионы людей. И именно по преднамеренно искаженной картине событий они будут составлять свои суждения о тех событиях. Ложь легко заменит правду, закатает ее в бетон действительно качественной режиссерской, актерской и операторской работы — не хуже, чем захоронили в Саркофаг сами руины 4-го блока Чернобыльской АЭС…», — подытожил Ткачев разбор сериала.

Очевидно, США не оставляют попыток навязать свою трактовку событий почти 35-летней давности.

Но зачем это США? В очередной раз демонизировать СССР? Еще в 2019 году в сети появились робкие предположения, что за этим стоит банальный расчет. Тогда у Запада оформился мощный конкурент в атомной энергетике — Россия. В 2018 году за «Росатомом» числилось 60% мировых продаж атомных реакторов и 67% всего мирового рынка строительства АЭС.

«В условиях «в клочья разорванной экономики» и «деградирующей науки», как преподносит нашу страну западный мир, один только «Росатом» к 2017 году имел 10-летний портфель зарубежных заказов на 133,6 млрд долларов. А это без малого больше, нежели портфели заказов всех его западных конкурентов, вместе взятых. К концу 2018-го компания подписала зарубежных контрактов ещё на 26 миллиардов, заодно став бесспорным лидером рынка по числу одновременно реализуемых проектов ЯР», — сообщала сама корпорация «Росатом» в апреле 2019 года.

Через месяц и вышел «Чернобыль», рассказывающий о том, что русские не умеют строить безопасные ядерные реакторы.

Но, судя по всему, сериал не очень помог. И вот уже в апреле 2020 года Минэнерго США опубликовали доклад, в котором подчеркивается опасность отставания США от России и Китая в атомной энергетике.

«На рынках ядерных материалов и технологий господствует Россия, «вооружившаяся» энергопоставками как инструментом принуждения. Россия наращивает своё экономическое и внешнеполитическое влияние по всему миру: объём полученных ею зарубежных заказов на реакторы составляет $133 млрд, также в её планах строительство более 50 реакторов в 19 странах мира», — утверждали авторы доклада. Театр одного актера: какими обещаниями Зеленский кормит крымских татар © РИА Новости, Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

В этом контексте подготовка украинцами материалов о последствиях той трагедии наверняка будет использована США в своих корыстных интересах. Собственно, для того деньги и выделяются.

Впрочем, за счет украинцев США хотят решить и свои геополитические интересы.

О крымских татарах замолвите слово

Как в советские времена в диссертации по микробиологии желательно было все же процитировать труды Карла Маркса, Фридриха Энгельса и Владимира Ленина, так и на современной Украине без Майдана — никогда и никуда. США, активно поддерживавшие протесты в 2004 и 2014 годах, конечно же не могли среди перечня тем не указать «оранжевую революцию» и так называемую «революцию достоинства».

Но вот еще одна тема вряд ли является дежурной. «Постсоветское возвращение домой крымскотатарских общин» затрагивает не только Украину, но и ряд других государств. Во-первых, это Россия, с которой Крым воссоединился в 2014 году.

«Оккупация Россией Крыма и усиливающаяся милитаризация полуострова представляют угрозу нашей общей безопасности. Российские оккупационные власти продолжают нападать на права человека и основные свободы, жестоко замалчивая критику в гражданском обществе и средствах массовой информации и ограничивая свободу вероисповедания <…>. Члены крымскотатарской общины продолжают подвергаться необоснованным рейдам в их домах и мечетях, наблюдению и запугиванию со стороны оккупационных властей, ограничениям на культурные мероприятия и криминализации их представительного органа, «Меджлиса» (запрещенная в РФ экстремистская организация — Ред.)», — гласило заявление Госдепа США от 26 февраля 2020 года.

И несмотря на то, что при России в Крыму завершается строительство соборной мечети, которую так и не начали даже строить в украинский период Крыма, а также на то, что крымские татары представлены не только в управлении Республики Крым, но и в Госдуме РФ. Двое из ГУУАМ. Почему у Узбекистана получилось, а у Украины — нет © СС0, Pixabay

Однако помимо России эта тема предсказуемо затронет и другую страну — Узбекистан. Именно оттуда уезжали крымские татары. И уезжали не всегда по своей доброй воле. Издание Украина.ру уже писало, как Запад присматривается к Узбекистану. И наверняка в случае несговорчивости местного руководства из запасника с помощью украинцев вытащат неприглядные истории тридцатилетней давности.

Резюмируя, можно отметить, что США снова используют украинцев как «пушечное мясо». Только на этот раз в информационной войне.