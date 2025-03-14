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"Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров

"Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров - 14.03.2025 Украина.ру

"Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс, один из самых опытных экономических консультантов нашего времени, получил широкую известность благодаря резкой критике политики западного истеблишмента – в том числе, вокруг конфликта на Украине

2025-03-14T05:22

2025-03-14T05:22

2025-03-14T05:22

эксклюзив

украина

дональд трамп

джеффри сакс

нато

европарламент

сша

россия

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На днях он снова высказался по этой теме в большом интервью известному российскому политологу и научному исследователю Фёдору Лукьянову для программы "Международное обозрение".В частности, Сакс объясняет причины, сформировавшие внешнеполитическую позицию администрации Дональда Трампа, которая сделала первые шаги для возобновления политического диалога с Россией.Он считает, что эта позиция прежде всего основана на прагматичной оценке ситуации, в которой оказалась сегодня сама Америка, испытывающая экономические трудности и увязшая в различных конфликтах по всему миру.При этом говорить о полномасштабной перезагрузке пока что рано. Прежде всего потому, что в американском истеблишменте по-прежнему хватает желающих продолжать борьбу с мифической российской угрозой. А Великобритания и Европейский союз вообще балансируют на грани полноценного конфликта с Москвой."Что касается Трампа и его ближайшего окружения, они действительно хотят прекратить финансово поддерживать Украину. Они не верят в её победу и хотят развязаться с этим. В США крупные фискальные проблемы, явное перенапряжение, если посмотреть одновременно на Украину, Ближний Восток и Восточную Азию. Как минимум в близком кругу Трампа считают, что по крайней мере от одного фронта надо отказаться.Но это не означает наступления какой-то ясности, формирования консенсуса и необратимости перемен. В Вашингтоне по-прежнему есть часть силового аппарата, которая уверена, что надо сражаться с Россией, помогая Украине.Более всего поражает, что в то время как американское руководство призывает закончить вооружённое противостояние, Европа демонстрирует неумеренный энтузиазм по части войны. Западная Европа сейчас ведёт себя просто вопиюще безумно", – отметил американский профессор.Тем не менее он всё же считает, что изменения приближаются. По словам Джеффри Сакса, в команде Трампа осознают, что Киев оказался в тяжёлом кризисе, и не желают, чтобы США втянули в очередную мировую войну.Американцы привыкли противодействовать России чужими руками, не подвергая себя экзистенциальной опасности, а катастрофическая ситуация на Украине, спровоцированная политикой бесконтрольного расширения НАТО на восток, была для них всего лишь игрой."Перемены пока не всеобъемлющи, не единогласны, не всеми поняты, тем не менее они отражают происходящие сдвиги. Первый – Украина терпит полное военное поражение, и США ничего не могут с этим поделать без риска вступить в невероятно опасную эскалацию. Второй – Трампу и его людям этот конфликт просто неинтересен.Эта война никогда не была в центре американского политического мышления, государственной политики и национальной стратегии. Это была игра. Игра, в которой американцы намеревались выиграть. Они полагали, что НАТО может расширяться бесконечно, и Россия ничего с этим не сделает.В центре американской безопасности никогда не стоял вопрос о том, будет ли Украина в НАТО, будет ли Грузия в НАТО. Это не более чем геополитическая игра – очень опасная и очень глупая, с моей точки зрения".Джеффри Сакс отмечает: главной жертвой американской политики стали восточноевропейские сателлиты США – потому что игры Белого дома обернулись для них трагедией. Он предрекает Украине судьбу "европейского Афганистана" – отмечая, что давно предупреждал об этой перспективе самих украинцев, наталкиваясь при этом на непонимание и агрессию."Я говорил своим прежним друзьям на Украине и в Грузии, что у них будут гигантские проблемы, но они мне не верили, не хотели меня слушать и разрывали отношения. К несчастью, я оказался прав, они получили сполна, но так и не поняли, почему.Я с очень давних пор говорил, что Украина станет европейским Афганистаном. Я имел в виду, что Соединённые Штаты будут играть в свои игры, будут провоцировать, а потом просто уйдут. И Украина столкнётся с тем, с чем столкнулись афганцы: кровопролитие, война, предательство американского союзника. Мне никто не верил, но вот оно сейчас и происходит", – вспоминает он.В то же время, американский профессор полагает, что, несмотря на растущие противоречия в отношениях с Европой, президент США не намерен приступать к разрушению НАТО. В ближайшее время Америка по-прежнему будет оставаться ключевым членом Североатлантического Альянса."Трампу очень трудно заявить: "Всё, НАТО нам больше не требуется". Ни политический класс, ни общественное мнение не готовы к идее отказа от НАТО. Трамп – это Трамп, чего он только не говорит. Я бы не стал исключать такое полностью. Но это вопрос совсем другого масштаба, чем окончить украинский конфликт".Важно отметить: благодаря своему авторитету Джеффри Сакс озвучивает те же самые тезисы на самых разных площадках – даже среди евроантлантической элиты, где его мнение встречает жёсткое неприятие.Он сделал это на недавнем заседании Европарламента, выступая голосом разума для обезумевшей от милитаристской истерии Европе."Всё кончено, потому что Трамп не хочет тащить на себе лузера. Вот и всё. Это не какая-то особенная мораль. Он просто не хочет нести проигравшего. Это [Украина] и есть проигравший проект.Европа должна начать переговоры напрямую с Россией, потому что США быстро потеряют интерес, и вы будете жить с Россией в течение следующих тысяч лет.Не говорите, что хотите разделить Россию. Вы шутите? Так не выжить в этом мире. Вы выживете при взаимном уважении, при переговорах, при диалоге. Мы все должны вести себя как взрослые", – заявил Сакс.Но, судя по всему, эти здравые предостережения не работают. И западные ястребы на европейских берегах Атлантического океана действительно готовят для Украины судьбу очередного Афганистана.Читайте также: Перевооружение Европы, раздел Украины, оптика ОБСЕ и странное место для переговоров США-Украина на сайте Украина.ру.

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эксклюзив, украина, дональд трамп, джеффри сакс, нато, европарламент, сша, россия