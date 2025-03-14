Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры - 14.03.2025 Украина.ру
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Культура
https://ukraina.ru/20250314/1061786396.html
Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры
Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры - 14.03.2025 Украина.ру
Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры
Концертный тур фронтового звонаря; первый в истории аукцион ИИ-искусства; Нетребко выступит в Будапеште
2025-03-14T04:17
2025-03-14T04:17
культура
эксклюзив
россия
украина
анна нетребко
виктор цой
юнеско
мид
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Культурная спецоперация русского звонаряВ концертном туре по российским городам Вадим Мартовой – музыкант, фронтовой звонарь и композитор, выступающий в зоне боевых действий.В Лабытнанги, Югре, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ялуторовске, Тюмени прошли его благотворительные концерты. Все собранные деньги будут отправлены на фронт.Программа, с которой выступает Мартовой, называет "Привет из-за ленточки", в неё входят песни времён Великой Отечественной войны, песни Виктора Цоя, Муслима Магомаева.Самое необычное: артист возит с собой собственную звонницу весом 250 килограммов, состоящую из шести колоколов. На ней он исполняет гимн России, "Катюшу" и многое другое."Человек, слышащий колокола, меняется. У него становится тихо на сердце, приходят светлые мысли. Он чувствует себя под защитой Бога", – говорил звонарь в интервью порталу Ugra-News.О Мартовом много писали СМИ после его концерта в Горловке, собравшем сотни зрителей. Сам музыкант – крымчанин, с 90-х годов жил в Подмосковье и Москве, где и окончил в 30-летнем возрасте школу звонарей."Это было в городе Горловка. Нам сказали, что будет большой комфортабельный зал на 600 мест, но не упомянули, что это будет прифронтовая зона, что в зале не будет ни одного окна, что будет бой идти прямо в момент концерта… Конечно, тогда меня очень сильно это тронуло – наши мужчины не боялись и сидели, слушали музыку под обстрелом. И я решил, что буду все время ездить "за ленточку", – рассказывал он о своей первой поездке на фронт изданию "Березово Инфо".Свой проект "Соловьи России – Русские колокола" Мартовой называет синтезом православной культуры и современного искусства.В Европе – например, в Италии и Испании – концерты звонарей и целых коллективов проводят довольно регулярно, в России – реже, самый известный, пожалуй, звонарь – Владимир Петровский из Архангельска, открывший в своём городе Академию колокольного звона."Звонарь часто добровольно передает ученикам устную традицию, акустическую чувствительность и координацию физических движений и жестов. Кроме того, эта практика передается формально через учебные заведения, например, студентам музыкальных и архитектурных факультетов.Будучи языком, ручной колокольный звон знаменует собой дни общин, особенно во время местных событий и религиозных праздников. Он связан с чувством общей идентичности, историей и эмоциями общин и воспринимается как средство развития межпоколенческого и межкультурного диалога", – описывает профессию звонаря сайт ЮНЕСКО.В академической музыке "колокольность" считается исключительно русской чертой – благодаря Рахманинову, Чайковскому, Свиридову.Искусственное искусствоВ Нью-Йорке на прошлой неделе прошёл первый в истории аукцион картин, визуальных произведений искусства, созданных искусственным интеллектом или с его помощью.Живопись, скульптура, цифровые изображения. Бесспорным победителем – самым дорогим лотом стала картина – снимки, обработанные нейросетью – "Галлюцинации машин — мечты МКС — А". На кадрах – Земля, сделаны они с Международной космической станции.Общая сумма продаж на аукционе составила 728 784 долларов, сообщает аукционный дом Christie's. Директор Christie's Николь Сэйлс Джайлс констатирует: результаты подтверждают, что коллекционеры и ценители признают в этих работах произведения искусства.Против аукциона, однако, была написана группой художников петиция, 6 490 призвал отменить мероприятие, утверждая, что работы, созданные с помощью ИИ, "несанкционированно использовали произведения, защищенные законом об интеллектуальной собственности".Концепцию аукциона они назвали "массовым воровством работ художников-людей", так как некоторые картины являются именно переработками, обработками или доработками ранее существовавших произведений.Похожий скандал уже был в 2023 году, напоминает Agence France-Presse: несколько художников тогда подали в суд на стартапы генеративного ИИ, заявляя, что программные модели были обучены на примерах произведений, созданных живыми людьми.Обозреватели, например, The Art Newspaper, отмечают в качестве самой яркой работы скультуру – робота Александра Ребена – инопланетную рыжекосую девицу. Идея работы в том, что с каждой онлайн-ставкой, которую она получает, робот рисует новый фрагмент картины, руководствуясь моделью искусственного интеллекта.Давняя вражда и "лабутены" в КуршавелеУкраинский МИД снова в своих лучших традициях воюет с Анной Нетребко.Недавно назначенный посол Украины в Венгрии Фёдор Шандор оббивал пороги будапештских театров и даже написал письмо к Венгерской государственной опере, призывая отменить её выступление.Ему публично и довольно хлёстко ответил директор театра Сильвестр Оковач:"Опера – это не политический и не тактический продукт. Художники не являются ни политиками, ни солдатами… Венгрия не является воюющей стороной и не желает играть роль судьи в неразрешимом братском конфликте. Что касается Анны Нетребко, то мы говорим о величайшем современном сопрано мира, которая вот уже три года гастролирует по миру.Её чествовали на сценах Милана, Парижа, Берлина, Мадрида и Вены, она также выступает в Америке, и публика с нетерпением ждёт ее. Музыканты нашего оперного театра смогут выступить с ней в девятый раз на родине и за рубежом".На спектакль, который попытался сорвать Шандор, были проданы самые дорогие билеты за 141-летнюю историю театра, отметил Оковач, и попросил посла "не наводить прицел на Венгерский государственный оперный театр"."На пороге долгожданного прекращения огня и, возможно, в преддверии мира мне бы особенно хотелось защитить спокойствие, разумную внутреннюю деятельность и политический нейтралитет крупнейшего венгерского учреждения исполнительских искусств", – написал он.…По соцсетям тем временем широко разлетелось видео из французского Куршавеля, вызвавшее неоднозначную реакцию: на элитном лыжном курорте туристы из России и Украины десятки, если не сотни, человек танцуют и веселятся под хит 2016 года, песню "Экспонат" группы "Ленинград".В комментариях – что украинских, что российских – негатива больше, чем чего-либо другого, но были и те, кто написал, что это – хороший мирный знак.О том, как МИД Украины который год воюет с Анной Нетребко – в материале Марии Нестеровой Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20230401/1044875736.html
https://ukraina.ru/20241023/1058304535.html
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Мария Лихограй
Мария Лихограй
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, анна нетребко, виктор цой, юнеско, мид
Культура, Эксклюзив, Россия, Украина, Анна Нетребко, Виктор Цой, ЮНЕСКО, МИД

Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры

04:17 14.03.2025
 
© Украина.руКоллаж: Культура за неделю
Коллаж: Культура за неделю - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Украина.ру
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Мария Лихограй
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Концертный тур фронтового звонаря; первый в истории аукцион ИИ-искусства; Нетребко выступит в Будапеште
Культурная спецоперация русского звонаря
В концертном туре по российским городам Вадим Мартовой – музыкант, фронтовой звонарь и композитор, выступающий в зоне боевых действий.
В Лабытнанги, Югре, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ялуторовске, Тюмени прошли его благотворительные концерты. Все собранные деньги будут отправлены на фронт.
Программа, с которой выступает Мартовой, называет "Привет из-за ленточки", в неё входят песни времён Великой Отечественной войны, песни Виктора Цоя, Муслима Магомаева.
Самое необычное: артист возит с собой собственную звонницу весом 250 килограммов, состоящую из шести колоколов. На ней он исполняет гимн России, "Катюшу" и многое другое.
"Человек, слышащий колокола, меняется. У него становится тихо на сердце, приходят светлые мысли. Он чувствует себя под защитой Бога", – говорил звонарь в интервью порталу Ugra-News.
О Мартовом много писали СМИ после его концерта в Горловке, собравшем сотни зрителей. Сам музыкант – крымчанин, с 90-х годов жил в Подмосковье и Москве, где и окончил в 30-летнем возрасте школу звонарей.
"Это было в городе Горловка. Нам сказали, что будет большой комфортабельный зал на 600 мест, но не упомянули, что это будет прифронтовая зона, что в зале не будет ни одного окна, что будет бой идти прямо в момент концерта… Конечно, тогда меня очень сильно это тронуло – наши мужчины не боялись и сидели, слушали музыку под обстрелом. И я решил, что буду все время ездить "за ленточку", – рассказывал он о своей первой поездке на фронт изданию "Березово Инфо".
© Лабытнанги + Харп / Telegram
© Лабытнанги + Харп / Telegram
Свой проект "Соловьи России – Русские колокола" Мартовой называет синтезом православной культуры и современного искусства.
В Европе – например, в Италии и Испании – концерты звонарей и целых коллективов проводят довольно регулярно, в России – реже, самый известный, пожалуй, звонарь – Владимир Петровский из Архангельска, открывший в своём городе Академию колокольного звона.
"Звонарь часто добровольно передает ученикам устную традицию, акустическую чувствительность и координацию физических движений и жестов. Кроме того, эта практика передается формально через учебные заведения, например, студентам музыкальных и архитектурных факультетов.
Будучи языком, ручной колокольный звон знаменует собой дни общин, особенно во время местных событий и религиозных праздников. Он связан с чувством общей идентичности, историей и эмоциями общин и воспринимается как средство развития межпоколенческого и межкультурного диалога", – описывает профессию звонаря сайт ЮНЕСКО.
В академической музыке "колокольность" считается исключительно русской чертой – благодаря Рахманинову, Чайковскому, Свиридову.
Рахманинов Держинская - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
1 апреля 2023, 14:19Культура
"Самый русский" композитор Рахманинов и судьбы других великих эмигрантовПервого апреля 2023 года свой 150-ти летний юбилей отмечает русский композитор Сергей Рахманинов, большую часть своей жизни проживший во Франции и США
Искусственное искусство
В Нью-Йорке на прошлой неделе прошёл первый в истории аукцион картин, визуальных произведений искусства, созданных искусственным интеллектом или с его помощью.
Живопись, скульптура, цифровые изображения. Бесспорным победителем – самым дорогим лотом стала картина – снимки, обработанные нейросетью – "Галлюцинации машин — мечты МКС — А". На кадрах – Земля, сделаны они с Международной космической станции.
Общая сумма продаж на аукционе составила 728 784 долларов, сообщает аукционный дом Christie's. Директор Christie's Николь Сэйлс Джайлс констатирует: результаты подтверждают, что коллекционеры и ценители признают в этих работах произведения искусства.
© Мир в огне / Telegram
© Мир в огне / Telegram
Против аукциона, однако, была написана группой художников петиция, 6 490 призвал отменить мероприятие, утверждая, что работы, созданные с помощью ИИ, "несанкционированно использовали произведения, защищенные законом об интеллектуальной собственности".
Концепцию аукциона они назвали "массовым воровством работ художников-людей", так как некоторые картины являются именно переработками, обработками или доработками ранее существовавших произведений.
© Мир в огне / Telegram
© Мир в огне / Telegram
Похожий скандал уже был в 2023 году, напоминает Agence France-Presse: несколько художников тогда подали в суд на стартапы генеративного ИИ, заявляя, что программные модели были обучены на примерах произведений, созданных живыми людьми.
Обозреватели, например, The Art Newspaper, отмечают в качестве самой яркой работы скультуру – робота Александра Ребена – инопланетную рыжекосую девицу. Идея работы в том, что с каждой онлайн-ставкой, которую она получает, робот рисует новый фрагмент картины, руководствуясь моделью искусственного интеллекта.
© Мир в огне / Telegram
© Мир в огне / Telegram
Давняя вражда и "лабутены" в Куршавеле
Украинский МИД снова в своих лучших традициях воюет с Анной Нетребко.
Недавно назначенный посол Украины в Венгрии Фёдор Шандор оббивал пороги будапештских театров и даже написал письмо к Венгерской государственной опере, призывая отменить её выступление.
Ему публично и довольно хлёстко ответил директор театра Сильвестр Оковач:
"Опера – это не политический и не тактический продукт. Художники не являются ни политиками, ни солдатами… Венгрия не является воюющей стороной и не желает играть роль судьи в неразрешимом братском конфликте. Что касается Анны Нетребко, то мы говорим о величайшем современном сопрано мира, которая вот уже три года гастролирует по миру.
Её чествовали на сценах Милана, Парижа, Берлина, Мадрида и Вены, она также выступает в Америке, и публика с нетерпением ждёт ее. Музыканты нашего оперного театра смогут выступить с ней в девятый раз на родине и за рубежом".
На спектакль, который попытался сорвать Шандор, были проданы самые дорогие билеты за 141-летнюю историю театра, отметил Оковач, и попросил посла "не наводить прицел на Венгерский государственный оперный театр".
"На пороге долгожданного прекращения огня и, возможно, в преддверии мира мне бы особенно хотелось защитить спокойствие, разумную внутреннюю деятельность и политический нейтралитет крупнейшего венгерского учреждения исполнительских искусств", – написал он.
- РИА Новости, 1920, 23.10.2024
23 октября 2024, 15:54Культура
Вынося за скобки Чайковского и Нетребко. Русская драма и опера возвращаются на ЗападРазговоры об "отмене русской культуры" прошлого и настоящего, будоражившие всех в Европе и Северной Америке в 2022 году, давно всем надоели и потеряли актуальность.
…По соцсетям тем временем широко разлетелось видео из французского Куршавеля, вызвавшее неоднозначную реакцию: на элитном лыжном курорте туристы из России и Украины десятки, если не сотни, человек танцуют и веселятся под хит 2016 года, песню "Экспонат" группы "Ленинград".
В комментариях – что украинских, что российских – негатива больше, чем чего-либо другого, но были и те, кто написал, что это – хороший мирный знак.
О том, как МИД Украины который год воюет с Анной Нетребко – в материале Марии Нестеровой Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю на сайте Украина.ру.
 
КультураЭксклюзивРоссияУкраинаАнна НетребкоВиктор ЦойЮНЕСКОМИД
 
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