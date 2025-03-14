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Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры

Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры - 14.03.2025 Украина.ру

Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры

Концертный тур фронтового звонаря; первый в истории аукцион ИИ-искусства; Нетребко выступит в Будапеште

2025-03-14T04:17

2025-03-14T04:17

2025-03-14T04:17

культура

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Культурная спецоперация русского звонаряВ концертном туре по российским городам Вадим Мартовой – музыкант, фронтовой звонарь и композитор, выступающий в зоне боевых действий.В Лабытнанги, Югре, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ялуторовске, Тюмени прошли его благотворительные концерты. Все собранные деньги будут отправлены на фронт.Программа, с которой выступает Мартовой, называет "Привет из-за ленточки", в неё входят песни времён Великой Отечественной войны, песни Виктора Цоя, Муслима Магомаева.Самое необычное: артист возит с собой собственную звонницу весом 250 килограммов, состоящую из шести колоколов. На ней он исполняет гимн России, "Катюшу" и многое другое."Человек, слышащий колокола, меняется. У него становится тихо на сердце, приходят светлые мысли. Он чувствует себя под защитой Бога", – говорил звонарь в интервью порталу Ugra-News.О Мартовом много писали СМИ после его концерта в Горловке, собравшем сотни зрителей. Сам музыкант – крымчанин, с 90-х годов жил в Подмосковье и Москве, где и окончил в 30-летнем возрасте школу звонарей."Это было в городе Горловка. Нам сказали, что будет большой комфортабельный зал на 600 мест, но не упомянули, что это будет прифронтовая зона, что в зале не будет ни одного окна, что будет бой идти прямо в момент концерта… Конечно, тогда меня очень сильно это тронуло – наши мужчины не боялись и сидели, слушали музыку под обстрелом. И я решил, что буду все время ездить "за ленточку", – рассказывал он о своей первой поездке на фронт изданию "Березово Инфо".Свой проект "Соловьи России – Русские колокола" Мартовой называет синтезом православной культуры и современного искусства.В Европе – например, в Италии и Испании – концерты звонарей и целых коллективов проводят довольно регулярно, в России – реже, самый известный, пожалуй, звонарь – Владимир Петровский из Архангельска, открывший в своём городе Академию колокольного звона."Звонарь часто добровольно передает ученикам устную традицию, акустическую чувствительность и координацию физических движений и жестов. Кроме того, эта практика передается формально через учебные заведения, например, студентам музыкальных и архитектурных факультетов.Будучи языком, ручной колокольный звон знаменует собой дни общин, особенно во время местных событий и религиозных праздников. Он связан с чувством общей идентичности, историей и эмоциями общин и воспринимается как средство развития межпоколенческого и межкультурного диалога", – описывает профессию звонаря сайт ЮНЕСКО.В академической музыке "колокольность" считается исключительно русской чертой – благодаря Рахманинову, Чайковскому, Свиридову.Искусственное искусствоВ Нью-Йорке на прошлой неделе прошёл первый в истории аукцион картин, визуальных произведений искусства, созданных искусственным интеллектом или с его помощью.Живопись, скульптура, цифровые изображения. Бесспорным победителем – самым дорогим лотом стала картина – снимки, обработанные нейросетью – "Галлюцинации машин — мечты МКС — А". На кадрах – Земля, сделаны они с Международной космической станции.Общая сумма продаж на аукционе составила 728 784 долларов, сообщает аукционный дом Christie's. Директор Christie's Николь Сэйлс Джайлс констатирует: результаты подтверждают, что коллекционеры и ценители признают в этих работах произведения искусства.Против аукциона, однако, была написана группой художников петиция, 6 490 призвал отменить мероприятие, утверждая, что работы, созданные с помощью ИИ, "несанкционированно использовали произведения, защищенные законом об интеллектуальной собственности".Концепцию аукциона они назвали "массовым воровством работ художников-людей", так как некоторые картины являются именно переработками, обработками или доработками ранее существовавших произведений.Похожий скандал уже был в 2023 году, напоминает Agence France-Presse: несколько художников тогда подали в суд на стартапы генеративного ИИ, заявляя, что программные модели были обучены на примерах произведений, созданных живыми людьми.Обозреватели, например, The Art Newspaper, отмечают в качестве самой яркой работы скультуру – робота Александра Ребена – инопланетную рыжекосую девицу. Идея работы в том, что с каждой онлайн-ставкой, которую она получает, робот рисует новый фрагмент картины, руководствуясь моделью искусственного интеллекта.Давняя вражда и "лабутены" в КуршавелеУкраинский МИД снова в своих лучших традициях воюет с Анной Нетребко.Недавно назначенный посол Украины в Венгрии Фёдор Шандор оббивал пороги будапештских театров и даже написал письмо к Венгерской государственной опере, призывая отменить её выступление.Ему публично и довольно хлёстко ответил директор театра Сильвестр Оковач:"Опера – это не политический и не тактический продукт. Художники не являются ни политиками, ни солдатами… Венгрия не является воюющей стороной и не желает играть роль судьи в неразрешимом братском конфликте. Что касается Анны Нетребко, то мы говорим о величайшем современном сопрано мира, которая вот уже три года гастролирует по миру.Её чествовали на сценах Милана, Парижа, Берлина, Мадрида и Вены, она также выступает в Америке, и публика с нетерпением ждёт ее. Музыканты нашего оперного театра смогут выступить с ней в девятый раз на родине и за рубежом".На спектакль, который попытался сорвать Шандор, были проданы самые дорогие билеты за 141-летнюю историю театра, отметил Оковач, и попросил посла "не наводить прицел на Венгерский государственный оперный театр"."На пороге долгожданного прекращения огня и, возможно, в преддверии мира мне бы особенно хотелось защитить спокойствие, разумную внутреннюю деятельность и политический нейтралитет крупнейшего венгерского учреждения исполнительских искусств", – написал он.…По соцсетям тем временем широко разлетелось видео из французского Куршавеля, вызвавшее неоднозначную реакцию: на элитном лыжном курорте туристы из России и Украины десятки, если не сотни, человек танцуют и веселятся под хит 2016 года, песню "Экспонат" группы "Ленинград".В комментариях – что украинских, что российских – негатива больше, чем чего-либо другого, но были и те, кто написал, что это – хороший мирный знак.О том, как МИД Украины который год воюет с Анной Нетребко – в материале Марии Нестеровой Смерть Андрея Тропилло, Нетребко угрожает украинской "мирной конференции". События культуры за неделю на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20230401/1044875736.html

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Мария Лихограй

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эксклюзив, россия, украина, анна нетребко, виктор цой, юнеско, мид