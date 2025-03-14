"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области
Первый звоночек для ВСУ в Курской области прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть выступа. Тогда после освобождения Свердликово ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
За последнюю неделю армия России смогла провести блестящую операцию в Курской области, которая за пару дней позволила ликвидировать основные узлы вражеской обороны на захваченном плацдарме.
По мнению эксперта, подобная операция напрашивалось еще несколько недель назад. Во-первых, в Донбассе на линии "Покровск — Мирноград — Торецк" развернулись масштабные встречные бои, добавил он.
"Украинское командование задействовало резервы и пыталось нанести контрудары, российское командование вело свое наступление. Если мы где-то и переходили к обороне, то на тактическом уровне. То есть вражеские силы там увязнут надолго", — подчеркнул Рамм.
Во-вторых, первый звоночек прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Когда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни.
"Я уже тогда сказал: когда украинская группировка будет разбита – это вопрос времени", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Также об операции ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
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