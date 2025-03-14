"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области
"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области
Первый звоночек для ВСУ в Курской области прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть выступа. Тогда после освобождения Свердликово ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-14T05:00
2025-03-14T05:00
новости
россия
курская область
донбасс
вс рф
курск
наступление
всу
малая локня
покровск/красноармейск
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За последнюю неделю армия России смогла провести блестящую операцию в Курской области, которая за пару дней позволила ликвидировать основные узлы вражеской обороны на захваченном плацдарме.По мнению эксперта, подобная операция напрашивалось еще несколько недель назад. Во-первых, в Донбассе на линии "Покровск — Мирноград — Торецк" развернулись масштабные встречные бои, добавил он.Во-вторых, первый звоночек прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Когда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни."Я уже тогда сказал: когда украинская группировка будет разбита – это вопрос времени", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Также об операции ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250313/1061736852.html
россия
курская область
донбасс
курск
малая локня
покровск/красноармейск
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Новости
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новости, россия, курская область, донбасс, вс рф, курск, наступление, всу, малая локня, покровск/красноармейск, дзержинск (торецк), плацдарм, сво, спецоперация
Новости, Россия, Курская область, Донбасс, ВС РФ, Курск, наступление, ВСУ, Малая Локня, Покровск/Красноармейск, Дзержинск (Торецк), плацдарм, СВО, Спецоперация

"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области

05:00 14.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Первый звоночек для ВСУ в Курской области прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть выступа. Тогда после освобождения Свердликово ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
За последнюю неделю армия России смогла провести блестящую операцию в Курской области, которая за пару дней позволила ликвидировать основные узлы вражеской обороны на захваченном плацдарме.
По мнению эксперта, подобная операция напрашивалось еще несколько недель назад. Во-первых, в Донбассе на линии "Покровск — Мирноград — Торецк" развернулись масштабные встречные бои, добавил он.
"Украинское командование задействовало резервы и пыталось нанести контрудары, российское командование вело свое наступление. Если мы где-то и переходили к обороне, то на тактическом уровне. То есть вражеские силы там увязнут надолго", — подчеркнул Рамм.
Во-вторых, первый звоночек прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Когда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни.
"Я уже тогда сказал: когда украинская группировка будет разбита – это вопрос времени", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
Также об операции ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.
Виктор Баранец интервью
Вчера, 06:15
Виктор Баранец: Когда Россия окончательно задушит ВСУ под Курском, ей предстоит торг за Харьков и ОдессуДля меня бои в Курской области – это и боль, и радость. Наконец-то у нас появились думающие генералы, которые сумели осознать ситуацию и провести такую системную операцию, считает военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец
 
НовостиРоссияКурская областьДонбассВС РФКурскнаступлениеВСУМалая ЛокняПокровск/КрасноармейскДзержинск (Торецк)плацдармСВОСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
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05:22"Украина станет европейским Афганистаном". Джеффри Сакс о перспективах переговоров
05:15"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками
05:00"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области
04:30Без ядерного оружия и "почти без насилия": Ищенко раскрыл, как Трамп хочет выиграть новую мировую войну
04:17Колокольный звон "за ленточкой", вечеринка в Альпах, снова Нетребко. События культуры
04:00"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области
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23:56Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами
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