https://ukraina.ru/20250314/1061780366.html

"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области

"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

"Вражеские силы увязли надолго": эксперт назвал два важных фактора для операции ВС РФ в Курской области

Первый звоночек для ВСУ в Курской области прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть выступа. Тогда после освобождения Свердликово ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-14T05:00

2025-03-14T05:00

2025-03-14T05:00

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всу

малая локня

покровск/красноармейск

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За последнюю неделю армия России смогла провести блестящую операцию в Курской области, которая за пару дней позволила ликвидировать основные узлы вражеской обороны на захваченном плацдарме.По мнению эксперта, подобная операция напрашивалось еще несколько недель назад. Во-первых, в Донбассе на линии "Покровск — Мирноград — Торецк" развернулись масштабные встречные бои, добавил он.Во-вторых, первый звоночек прозвенел в тот момент, когда обвалилась восточная часть Курского выступа. Когда после освобождения Свердликово ВС РФ ударили на Лебедевку в тыл украинской группировке, которая действовала в районе Малой Локни."Я уже тогда сказал: когда украинская группировка будет разбита – это вопрос времени", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.Также об операции ВС РФ в Курской области — в интервью Михаила Поликарпова: После невероятного броска русского спецназа ВСУ бросят Суджу и засядут в Горнале на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061736852.html

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курская область

донбасс

курск

малая локня

покровск/красноармейск

дзержинск (торецк)

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новости, россия, курская область, донбасс, вс рф, курск, наступление, всу, малая локня, покровск/красноармейск, дзержинск (торецк), плацдарм, сво, спецоперация