"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками - 14.03.2025 Украина.ру
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"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками
"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками - 14.03.2025 Украина.ру
"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками
"Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-14T05:15
2025-03-14T05:15
новости
курская область
суджа
киев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
всу
вс рф
женщины
подростки
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В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин, отметил эксперт.Их на передовой более 5 тысяч, погибло уже более 100 человек, ещё 300 получили тяжелые ранения, уточнил обозреватель."Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Большей частью их держали чуть подальше от окопов и подвалов разбитых домов, указал он.Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны."Это можно объяснить тем, что [в ряды ВСУ] набирают малолеток по объявлению, которых мышь в блиндаже приводит в ужас, не говоря уже о работе наших "Солнцепеков". Сейчас они вообще в ужасе от перспективы попасть в плен. Если им повезет, они выберутся с убегающими подразделениями", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, суджа, киев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, вс рф, женщины, подростки, украинская армия, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Суджа, Киев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, женщины, подростки, украинская армия, СВО, Спецоперация

"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками

05:15 14.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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"Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин, отметил эксперт.
Их на передовой более 5 тысяч, погибло уже более 100 человек, ещё 300 получили тяжелые ранения, уточнил обозреватель.
"С учетом того, что часть батальонов 92-й бригады ВСУ были переброшены в Курскую область, туда же отправился и женский контингент, которому обещали увлекательную прогулку с посещением российских магазинов в Судже. Селфи оказалось крайне неудачным", — подчеркнул Алехин.
"Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Большей частью их держали чуть подальше от окопов и подвалов разбитых домов, указал он.
Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны.
"Это можно объяснить тем, что [в ряды ВСУ] набирают малолеток по объявлению, которых мышь в блиндаже приводит в ужас, не говоря уже о работе наших "Солнцепеков". Сейчас они вообще в ужасе от перспективы попасть в плен. Если им повезет, они выберутся с убегающими подразделениями", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Голубовский интервью
Вчера, 16:21
Дмитрий Голубовский: За предложением перемирия стоит Британия, России следует ответить эскалациейСтраны глобального Юга сохраняют нейтралитет, не потому что мы делаем жесты доброй воли, а потому что мы демонстрируем силу против Запада, в котором они видят бывших своих колонизаторов. У них нет сил бросить им вызов. И они в наших успехах видят свой исторический реванш. Силы у нас есть, не могу понять, почему мы стесняемся их использовать.
 
НовостиКурская областьСуджаКиевГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВСУВС РФженщиныподросткиукраинская армияСВОСпецоперация
 
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