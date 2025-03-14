https://ukraina.ru/20250314/1061789384.html

"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками

"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками - 14.03.2025 Украина.ру

"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками

"Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-14T05:15

2025-03-14T05:15

2025-03-14T05:15

новости

курская область

суджа

киев

геннадий алехин

вооруженные силы украины

всу

вс рф

женщины

подростки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102253/62/1022536210_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_90a187ed24d932dbe9560e1ddffce4dc.jpg

В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин, отметил эксперт.Их на передовой более 5 тысяч, погибло уже более 100 человек, ещё 300 получили тяжелые ранения, уточнил обозреватель."Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Большей частью их держали чуть подальше от окопов и подвалов разбитых домов, указал он.Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны."Это можно объяснить тем, что [в ряды ВСУ] набирают малолеток по объявлению, которых мышь в блиндаже приводит в ужас, не говоря уже о работе наших "Солнцепеков". Сейчас они вообще в ужасе от перспективы попасть в плен. Если им повезет, они выберутся с убегающими подразделениями", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061779958.html

курская область

суджа

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, курская область, суджа, киев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, всу, вс рф, женщины, подростки, украинская армия, сво, спецоперация