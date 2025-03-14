"Невесты Бандеры": Алехин рассказал, как Киев компенсирует потери ВСУ женщинами и подростками
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
"Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
В боях под Суджей противник понес существенные потери в живой силе. Тем не менее киевский режим не оставляет безумную идею компенсировать выбывший личный состав за счет любых ресурсов, в том числе подростков 17-18 лет и женщин, отметил эксперт.
Их на передовой более 5 тысяч, погибло уже более 100 человек, ещё 300 получили тяжелые ранения, уточнил обозреватель.
"С учетом того, что часть батальонов 92-й бригады ВСУ были переброшены в Курскую область, туда же отправился и женский контингент, которому обещали увлекательную прогулку с посещением российских магазинов в Судже. Селфи оказалось крайне неудачным", — подчеркнул Алехин.
"Невесты Бандеры", как окрестили украинок в рядах ВСУ российские бойцы, на передовой в Курской области попадались крайне редко. Большей частью их держали чуть подальше от окопов и подвалов разбитых домов, указал он.
Кто-то из них выполнял функции связисток и санитарок, кто-то, по степени обучения, наводил дроны.
"Это можно объяснить тем, что [в ряды ВСУ] набирают малолеток по объявлению, которых мышь в блиндаже приводит в ужас, не говоря уже о работе наших "Солнцепеков". Сейчас они вообще в ужасе от перспективы попасть в плен. Если им повезет, они выберутся с убегающими подразделениями", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия под Суджей навела ужас на "невест Бандеры" в рядах ВСУ" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в материале Игоря Гомольского "Большое Ухо войны. Как работает под Курском российская радиоэлектронная разведка" на сайте Украина.ру.
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