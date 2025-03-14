https://ukraina.ru/20250314/1061772783.html

Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США

Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США - 14.03.2025 Украина.ру

Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США

США хотят пожертвовать Европой в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. Им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-03-14T03:30

2025-03-14T03:30

2025-03-14T03:30

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европа

сша

дональд трамп

консерватизм

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евросоюз

торговля

элита

плацдарм

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Сейчас президент США Дональд Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она выполняла его указания. Но пока американцы в Европе больше теряют, чем приобретают, отметил эксперт.Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать, указал он. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм, но тут есть одна проблема, подчеркнул Ищенко.Так вот сейчас у команды Трампа нет средств, чтобы покупать Европу. Наоборот – им нужны европейские ресурсы, чтобы перенаправить их на стабилизацию ситуации внутри Соединенных Штатов, добавил он."Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем. Элитам в этой схеме всегда хорошо. Они свое получат. А что будет с остальными – никого не волнует", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061753148.html

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новости, европа, сша, дональд трамп, консерватизм, ес, евросоюз, торговля, элита, плацдарм