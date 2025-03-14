Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США - 14.03.2025 Украина.ру
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Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США
Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США - 14.03.2025 Украина.ру
Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США
США хотят пожертвовать Европой в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. Им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2025-03-14T03:30
2025-03-14T03:30
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Сейчас президент США Дональд Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она выполняла его указания. Но пока американцы в Европе больше теряют, чем приобретают, отметил эксперт.Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать, указал он. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм, но тут есть одна проблема, подчеркнул Ищенко.Так вот сейчас у команды Трампа нет средств, чтобы покупать Европу. Наоборот – им нужны европейские ресурсы, чтобы перенаправить их на стабилизацию ситуации внутри Соединенных Штатов, добавил он."Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем. Элитам в этой схеме всегда хорошо. Они свое получат. А что будет с остальными – никого не волнует", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.
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новости, европа, сша, дональд трамп, консерватизм, ес, евросоюз, торговля, элита, плацдарм
Новости, Европа, США, Дональд Трамп, консерватизм, ЕС, Евросоюз, торговля, элита, плацдарм

Ищенко: Трамп разрушает Европу, чтобы пришедшие консерваторы заставили ее выполнять указания США

03:30 14.03.2025
 
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
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США хотят пожертвовать Европой в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм. Им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Сейчас президент США Дональд Трамп разрушает Европу для приведения к власти правых консерваторов, чтобы она выполняла его указания. Но пока американцы в Европе больше теряют, чем приобретают, отметил эксперт.
Сейчас в США поняли, что Европой так или иначе придется пожертвовать, указал он. Но они хотят пожертвовать ей в экономическом плане, сохранив там свой военно-политический плацдарм, но тут есть одна проблема, подчеркнул Ищенко.
"Раньше США Европу покупали, обеспечивая европейским странам выгоду от нахождения в американской политической орбите. Они не только делили трофеи побежденных, они имели позитивный баланс в торговле с США (они на торговле зарабатывали, а США от этого беднели)", — указал обозреватель.
Так вот сейчас у команды Трампа нет средств, чтобы покупать Европу. Наоборот – им нужны европейские ресурсы, чтобы перенаправить их на стабилизацию ситуации внутри Соединенных Штатов, добавил он.
"Поэтому им нужна дисциплинированная Европа, которая щелкает каблуками и не задумывается о неприятном будущем. Элитам в этой схеме всегда хорошо. Они свое получат. А что будет с остальными – никого не волнует", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Европе из-за Украины придется пережить не "поражение во Вьетнаме", а лихие девяностые на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты внешней политики США — в материале Дениса Рудометова "Дмитрий Данилов: Хотя Трамп считает себя гроссмейстером, правила игры на Украине будет определять не он" на сайте Украина.ру.
Коллаж: Олег Иванов интервью
Вчера, 06:00
Олег Иванов о гарантиях безопасности Киеву: У Запада осталось две опции по поддержке УкраиныОсвобождение Суджи и всей Курской области — это важное достижение, но оно не завершает Специальную военную операцию. Необходимо продолжать наступление на тех направлениях, где это можно осуществить с наибольшим успехом, что вероятно, наши военные и будут делать.
 
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