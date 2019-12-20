Узбекистан признали страной года по версии издания The Economist. Британское издание отмечает, что в 2019 году ни одна страна мира не продвинулась настолько далеко, как это центральноазиатское государство

В четверг, 19 декабря, на сайте влиятельного британского издания The Economist появилась статья «Какое государство улучшилось сильнее всех в 2019 году?». На иллюстрации к статье многие, особенно жители бывшего СССР, без труда опознали стилизованное изображение мавзолея Гур-Эмир, что в Самарканде. От неё уходит лестница в небеса, по которой идет мужчина в зеленых штанах, белой футболке и зеленой тюбетейке.

«Победитель — место, где избавились от рабства», — гласит подзаголовок.

Страной года по версии The Economist стал Узбекистан. И награда эта во многом заслуга новых властей республики.

Избавление от «белого рабства» и реформы

Хлопок — одно из главных богатств и главных проклятий Узбекистана. Сегодня холопок красуется на гербе независимого Узбекистана. Был он и на гербе Узбекской ССР. В 2018-2019 сельскохозяйственном году Узбекистан произвел 713 тыс. тонн хлопка, став седьмой страной в мире по этому показателю. Но в 2016-2017 сельскохозяйственном году урожай хлопка собрали почти на 100 тыс. тонн больше — 811 тыс. тонн. Причиной такого падения производства стала политика нового руководства страны.

«В 2017 году в этой области будут освобождены 18 тысяч гектаров земли от хлопковых и пшеничных культур. На этих полях будут выращены овощи и фрукты, созданы интенсивные сады, виноградники и теплицы», — указывал еще в своей предвыборной программе президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Придя к власти, он сдержал свое слово. Узбекистан ратифицировал конвенции Международной организации труда (МОТ), запрещающие использовать принудительный и детский труд. В результате в феврале 2017 года МОТ заявила, что республика прекратила практику использования организованного детского труда на сборе хлопка. Конец транзита. Как уход главного силовика изменит Узбекистан — МЦК © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Решение проблемы с принудительным сбором хлопка было одной из причин, по которой The Economist признал успех Узбекистана. Впрочем, тут издание оговаривается, указывая на то, что такой труд запрещен правительством «в значительной степени». Однако прогресс в ситуации с хлопком — это лишь одна из причин, по которой журнал признал успехи Узбекистана.

Что характерно, ключевой точкой, по мнению британцев, стал не приход Мирзиёева к власти, а отставка 31 января 2018 года главы Службы национальной безопасности Узбекистана Рустама Иноятова, которого считали серым кардиналом в республике.

Это, а также экономические реформы, приглашение на работу иностранных технократов, закрытие колонии «Жаслык», которую в западных СМИ называли лагерем смерти, и открытие Узбекистана для журналистов, и повлияло на то, что республику признали страной года.

«Мы твёрдо убеждены, что Узбекистан обладает потенциалом, чтобы войти в число стран с уровнем доходов выше среднего к 2030 году, что является целью правительства <…> Продолжение смелых экономических и социальных реформ, улучшение деловой среды и укрепление соответствующих институциональных механизмов будут стимулировать приток дополнительных инвестиций в частный сектор, экономический рост и создание рабочих мест», — заявляла ещё в январе 2018 года главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева. Восток — дело тонкое: Узбекское счастье и жесткая власть © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Узбекистан оправдал надежды западных экономистов. Ограничив экспорта хлопка-сырца, страна занялась развитием собственной текстильной промышленности. И если десять лет назад экспорт текстиля из Узбекистана составлял $100 млн, то сегодня — $1,9 млрд. При этом к 2025 году правительство намерено увеличить этот показатель до $7 млрд.

В октябре 2019 года Узбекистан стал первой страной Центральной Азии, снизившей НДС после кризиса 2008 года. Ставку этого налога с 20% до 15% Минфину поручил президент.

Кроме того, Узбекистан активно привлекает и инвесторов, и обычных туристов. При этом изменения чувствуются даже не в связанных с туризмом напрямую сферах.

«Патрульные почти на каждом шагу, но создается впечатление, что им приказали не тревожить туристов. Совсем недавно власти Узбекистана и вовсе отказались от термина «милиция», заменив его на «органы внутренних дел». Здесь невероятно стали вежливыми милиционеры, прям просто удивляет. С ними все фотографируются», — описывает произошедшие в Узбекистане перемены журналист «Настоящего времени» Адилет Бектурсунов, передача которого о Самарканде вышла летом 2019 года.

С 1 января 2020 года в Узбекистане начинает действовать безвизовый режим для граждан Китая — соответствующий указ подписал президент Мирзиёев. Граждане КНР смогут находиться в Узбекистане без визы не более семи дней. А с 1 февраля 2019 года Узбекистан ввёл безвизовый режим для 45 стран сроком на 30 дней. До этого — в августе 2018 года — такой же режим был введён для 20 стран.

Результаты не заставили себя ждать. В 2018 году Узбекистан посетило в два раза больше туристов, чем годом ранее, — 5,3 млн человек, из которых 5 млн — из стран СНГ.

В ноябре 2019 года Узбекистан был признан «Лучшим государством Азии с богатым историческим достоянием». Соответствующий диплом послу Узбекистана в Малайзии Равшану Усманову вручил замминистра туризма, искусств и культуры Малайзии Мухаммед Бахтияр бин Ван Чик. Победители конкурса определялись на основании результатов социологических и маркетинговых исследований развития предпринимательства в странах Азиатского региона, которые провела малайзийская компания Research House of Asia Media.

В общем, у Узбекистана дела пошли в гору. При этом для республики сейчас складываются благоприятные обстоятельства. И дело тут в геополитике.

Большая игра — 2

В последний день лета 1907 года — 31 августа — в Санкт-Петербурге министр иностранных дел Российской империи Александр Извольский и британский посол Артур Николсон подписали договор, который фактически окончил «Большую игру» — геополитическое соперничество между Российской и Британской империями за господство в Центральной и Южной Азии. Империи поделили между собой сферы влияния в Персии, отказались от попыток установления контроля над Тибетом. Россия при этом признала протекторат Великобритании над Афганистаном. Киргизское противостояние. Как США могут использовать чужой конфликт в своей войне с Китаем © РИА Новости, Эркин Садыков | Перейти в фотобанк

Спустя 112 лет в регионе идет новая «Большая игра». Место Британской империи заняла её бывшая непокорная колония — США, место Российской империи — РФ. Кроме того, к игре присоединился еще один, и довольно сильный и амбициозный участник — Китай. Эти государства теперь соревнуются не за господство, а за влияние в регионе.

Сейчас США не скупятся на похвалу новым властям Узбекистана. Так, 18 декабря бюро Госдепа США по делам Южной и Центральной Азии поддержало предложение президента Узбекистана об отмене тюремного заключения за клевету и оскорбление.

«Приветствуем планы Узбекистана по отмене тюремного наказания за клевету и оскорбление. Как заявил президент Узбекистана, пресса — зеркало работы правительства. Демократия требует свободной прессы. Мы надеемся, что новый закон будет соответствовать международным нормам, что позволит СМИ вести тщательные и независимые репортажи без страха репрессий», — говорилось в сообщении этого бюро Госдепа США.

Welcome #Uzbekistan’s plans to end imprisonment for libel & slander. As @President_UZ says, the press is a mirror reflecting work of govt. Democracy requires free press. We hope the new law will meet int'l norms to allow thorough, independent reporting w/out fear of reprisals.AGW — State_SCA (@State_SCA) 17 декабря 2019 г.

​Не скупятся на похвалу Узбекистану и поддерживаемые США средства массовой информации. Тут особо стоит отметить «Настоящее время», которое финансируется из американского госбюджета через Агентство США по глобальным медиа (в РФ это СМИ признано иностранным агентом). Среди прочих проектов «Настоящего времени» особо выделяется «Азия 360°». Именно в рамках этого проекта журналист Бектурсунов рассказывал о Самарканде. Однако одним Самаркандом он не ограничился.

Как и одним Узбекистаном. Репортажи проекта «Азия 360°» рассказывают о странах Центральной Азии, интересных местах в них и о населяющих эти страны людях. При этом выполнены репортажи на достаточно высоком профессиональном уровне.

Не дремлет и Китай. Так, в ноябре 2019 года Госкомстат Узбекистана сообщил, что Китай лидирует во внешнеторговом обороте с республикой. В январе-октябре 2019 года товарооборот между странами составил $6,619 млрд, или 19,1% от всего внешнеторгового оборота. Россия — вторая, с $5,246 млрд или 15,1%.

В Европе есть одно государство, которое сравнивали с Узбекистаном. Это Украина. Она, как и Узбекистан, по данным доклада Организации Объединенных Наций по промышленному развитию за 2016 год, была среди государств-членов СНГ в категории стран с доходом ниже среднего. При этом стартовые позиции после развала СССР у Украины были несравнимо лучше.

Однако если в Узбекистане транзит власти от старых к новым правящим элитам прошёл бескровно, и новые власти принялись не за личное обогащение, а за развитие страны, то Украина в результате смены власти в 2014 году получила войну, коррумпированную власть и катастрофическое падение экономики, а следом за ним и уровня жизни.

С момента смены власти в Узбекистане прошло три года, на Украине — пять лет. За это время страны прошли очень разные пути.