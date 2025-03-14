"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Относительно небольшое продвижение в Волчанске в свое время помогло ВС РФ перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск. Сейчас надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
После освобождения Курской области у ВС РФ высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка войск, отметил эксперт. Она может бить по украинской обороне там, где враг этого не ожидает, добавил Рамм.
Эту группировку надо использовать ее там, где у противника слабая оборона. Например, в той же Харьковской области, указал собеседник издания.
"Хочу подчеркнуть, что наш удар не должен быть в пустоту, который бы никак не повлиял на ситуацию в Донбассе. Даже если мы полностью займем Сумскую область, враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева", – подчеркнул Рамм.
Когда мы в мае 2024 года начали наступление на Волчанск, многие критиковали: "Ой, далеко не прошли". Но это небольшое продвижение помогло перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск, добавил эксперт.
По его мнению, сейчас ВС РФ надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага, заставить его маневрировать силами.
А сил у ВСУ уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.