"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
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"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области
"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области - 14.03.2025 Украина.ру
"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области
Относительно небольшое продвижение в Волчанске в свое время помогло ВС РФ перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск. Сейчас надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-03-14T04:00
2025-03-14T04:00
новости
россия
донбасс
курская область
курск
харьковская область
волчанск
покровск/красноармейск
вс рф
наступление
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После освобождения Курской области у ВС РФ высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка войск, отметил эксперт. Она может бить по украинской обороне там, где враг этого не ожидает, добавил Рамм.Эту группировку надо использовать ее там, где у противника слабая оборона. Например, в той же Харьковской области, указал собеседник издания.Когда мы в мае 2024 года начали наступление на Волчанск, многие критиковали: "Ой, далеко не прошли". Но это небольшое продвижение помогло перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск, добавил эксперт.По его мнению, сейчас ВС РФ надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага, заставить его маневрировать силами. А сил у ВСУ уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250313/1061732251.html
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донбасс
курская область
курск
харьковская область
волчанск
покровск/красноармейск
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новости, россия, донбасс, курская область, курск, харьковская область, волчанск, покровск/красноармейск, вс рф, наступление, бои, сумская область, сво, спецоперация
Новости, Россия, Донбасс, Курская область, Курск, Харьковская область, Волчанск, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, наступление, бои, Сумская область, СВО, Спецоперация

"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области

04:00 14.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗанятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области
Занятия по боевой подготовке на полигоне в Саратовской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Относительно небольшое продвижение в Волчанске в свое время помогло ВС РФ перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск. Сейчас надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
После освобождения Курской области у ВС РФ высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка войск, отметил эксперт. Она может бить по украинской обороне там, где враг этого не ожидает, добавил Рамм.
Эту группировку надо использовать ее там, где у противника слабая оборона. Например, в той же Харьковской области, указал собеседник издания.
"Хочу подчеркнуть, что наш удар не должен быть в пустоту, который бы никак не повлиял на ситуацию в Донбассе. Даже если мы полностью займем Сумскую область, враг оттуда просто отойдет и будет вести локальные бои, а у нас вряд ли хватит сил за один бросок дойти до Киева", – подчеркнул Рамм.
Когда мы в мае 2024 года начали наступление на Волчанск, многие критиковали: "Ой, далеко не прошли". Но это небольшое продвижение помогло перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск, добавил эксперт.
По его мнению, сейчас ВС РФ надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага, заставить его маневрировать силами.
А сил у ВСУ уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.
О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:12
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Заголовок открываемого материала
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