https://ukraina.ru/20250314/1061790354.html

"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области

"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области - 14.03.2025 Украина.ру

"Там, где враг не ожидает удара": Рамм объяснил, какие задачи будут решать ВС РФ после Курской области

Относительно небольшое продвижение в Волчанске в свое время помогло ВС РФ перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск. Сейчас надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-03-14T04:00

2025-03-14T04:00

2025-03-14T04:00

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После освобождения Курской области у ВС РФ высвободится хорошо обученная высокомобильная группировка войск, отметил эксперт. Она может бить по украинской обороне там, где враг этого не ожидает, добавил Рамм.Эту группировку надо использовать ее там, где у противника слабая оборона. Например, в той же Харьковской области, указал собеседник издания.Когда мы в мае 2024 года начали наступление на Волчанск, многие критиковали: "Ой, далеко не прошли". Но это небольшое продвижение помогло перегруппироваться в Донбассе и начать наступление от Авдеевки на Покровск, добавил эксперт.По его мнению, сейчас ВС РФ надо сделать то же самое: ударить, дестабилизировать на оперативном уровне оборону врага, заставить его маневрировать силами. А сил у ВСУ уже не так много. Как только противник ввязался во встречные бои в Донбассе, у него рухнул Курский выступ, подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Рамм: Украина под Курском проиграла стратегическую операцию и точно потерпит поражение в войне" на сайте Украина.ру.О тяжелых боях в Курской области, потерях ВСУ и подвигах российских бойцов — в материале Командир роты "Сварожич": Враг стянул под Курск свою "элиту", стремясь захватить как можно больше земли на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250313/1061732251.html

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