https://ukraina.ru/20250314/1061784132.html

Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под Курском

Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под Курском - 14.03.2025 Украина.ру

Корпорация коррупции. Кто и как воровал на фортификационных сооружениях под Курском

Чем ближе полное освобождение Курской области от остатков украинских формирований, тем шире становится картина нарушений, мошенничества, взяточничества и преступного головотяпства местных чиновников и их бизнес-подельников. Они несут свою долю ответственности за то, что такой прорыв на российскую территорию длинной в полгода вообще стал возможным

2025-03-14T06:00

2025-03-14T06:00

2025-03-14T06:00

эксклюзив

курская область

россия

украина

алексей смирнов (губернатор)

роман старовойт

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0d/1061780701_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ba47f22a0372ceeb3d2b1ff1d446b0f0.jpg.webp

Родина должна знать своих антигероевС советских времен известна крылатая фраза: у каждой аварии есть фамилия, имя и отчество. Очень важно, когда полным ходом идет наступление в Курской области, отмечать те подразделения и тех бойцов, которые выполняют тяжелую работу по освобождению родной земли. Но не менее важно назвать поименно тех, чьи преступления сделали возможным оккупацию части российской территории на третьем году полномасштабных боевых действий. Назвать и покарать по всей строгости закона.Разумеется, расхищение бюджета в тылу - не единственное, что привело к прорыву украинской армии через границу России. Но не даром и.о. губернатора региона Александр Хинштейн охарактеризовал коррупцию на строительстве оборонительных сооружений как то, что лежит за пределами добра и зла.Непомерная жадность набивающего карманы чиновничества и бизнеса привела к тому, что тысячи их соотечественников оказались под оккупацией, многие лишились крова, кто-то был замучен и убит.Схема с подрядчикамиВ определенной степени события августа 2024 года закладывались еще за год до этого, когда на приграничной территории Курской области шло строительство оборонительных линий. Генпродрядчиком работ выступила "Корпорация развития Курской области" - автономная организация, учрежденная и подконтрольная правительству региона.В июле 2023 года руководитель "Корпорации" Владимир Лукин расторг контракт с исполнителем работ из-за невыполнение последним условий договора. После этого он дал поручение своему заместителю Игорю Грабину заключить соглашение с новым подрядчиком.При этом выплаченные средства первому подрядчику, с которым расторгли договор, взыскивать назад не стали. Второй подрядчик получил аванс в виде 80% от цены договора, а объем и стоимость уже выполненных работ предыдущим исполнителем учитывать не стали.Если упрощенно, то вторая компания получила деньги за то, что уже сделала первая. "Таким образом, по данным следствия, заместитель директора компании, действуя по указанию генерального директора, произвел необоснованное финансирование второй подрядной организации, привлеченной для продолжения строительных работ на том же объекте. Это привело к ущербу на сумму порядка 170 млн рублей", - говорилось в сообщении МВД.На Лукина и Грабина завели уголовное дело о превышении полномочий, оба фигуранта сидят в СИЗО.При обыске в загородном доме главы "Корпорации развития" нашли 1,7 млн руб. наличными, а также коллекцию дорогих часов на сумму в 100 тыс. долларов. За несколько месяцев до ареста тогдашним губернатором Алексеем Смирновым и замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым ему была вручена медаль за укрепление боевого содружества, а также за укрепление обороны страны.Осенью 2022-го занимавший на тот момент должность губернатора Курской области Роман Старовойт опубликовал у себя в телеграм-канале фотографии с установки укреплений. По его словам, полностью построено было две линии, а третью тогда еще доделывали.На строительство окопов, блиндажей, противотанковых сооружений и прочего, к слову, из бюджета было выделено 19,4 млрд руб.В особо крупном размереПосле разоблачения махинаций Лукина и Грабина, уголовные дела по данному направлению стали расти как грибы после дождя.Дело о мошенничестве в особо крупном размере, например, было заведено на должностных лиц, искусственно завысивших смету по госконтрактам на строительство оборонительных рубежей.И ладно бы, если речь шла только про обогащение при выполненных работах, но часть преступных схем прямо вела к ослаблению обороноспособности. Так, например, все та же "Корпорация развития" вместе с двумя коммерческими фирмами-подрядчиками изготовила противотанковые "зубы дракона", бетон в которых был в два раза менее прочным по своему качеству, чем это установлено нормативами. Ущерб от этого оценен в более, чем 156 млн руб.Часть денег банально украли. В конце февраля под стражу отправили директора ООО "Кремень" Игоря Ругаева. Его обвиняют в хищении бюджетных денежных средств путем обмана в особо крупном размере. Компания Ругаева также должна была в рамках договора с "Корпорацией развития" строить оборонительные сооружения.Сумма, которую присвоил бизнесмен, не уточняется. Зато известно, сколько наварил на похожей схеме его "коллега" Денис Федоров - директор ООО "Торговый дом Курск". При возведении фортификационных сооружений он присвоил 43,5 млн руб.Еще на 50 с лишним миллионов государство обманул другой предприимчивый коммерсант. Гендиректор ООО "СИЭМИ" Виталий Синьговский попался на хищении (мошенническим путем) бюджетных денежных средств в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Вместо постройки оборонительных сооружений он просто украл выделенные его фирме средства.Предательство интересов государстваКак можно заметить, все ниточки этих уголовных разбирательств так или иначе тянутся к "Корпорации развития Курской области".Канва этой история следующая. Федеральный центр выделил на защиту региона почти 20 млрд руб. Речь шла о строительстве на эти деньги оборонительных конструкций и сооружений. Распорядителем этих средств выступило региональное управление капстроительства.По указанию преемника Старовойта, губернатора Алексея Смирнова генподрядчиком всех работ стала та самая "Корпорация развития". В октябре 2022 года в регионе был введен особый режим функционирования органов власти, который позволяет обходить обязательную процедуру с аукционом при заключении договоров на работы.Дальнейшие детали описывала газета "Коммерсант" со ссылкой на иск заместителя генпрокурора Игоря Ткачева. В нем указано, что руководство корпорации привлекло к заключению контрактов четырех доверенных лиц: Максима Васильева, Юрия Бессонова, Владислава Мартьянова и Ивана Уткина. Этот квартет заключил договоры на крупные суммы со связанными с ними фирмами. В качестве благодарности верхушка "Корпорации развития" получила от них более 800 млн руб., остальные деньги бизнесмены украли.Прокуратура квалифицирует их действия как предательство жизненных интересов общества и государства, что повлекло дестабилизацию состояния безопасности в Курской области и в стране в целом.Генпрокуратура считает, что всего из 19,4 млрд было похищено 3,2 млрд. Ведомство в суде требует от "Корпорации развития" возместить эту сумму.Снисхождения не будетГубернатор Смирнов продержался в своей должности чуть больше полугода, после чего подал в отставку по собственному желанию. На его место в ранге временно исполняющего обязанности был назначен Александр Хинштейн.Новый руководитель региона выразил готовность сотрудничать со следствием."Мы — не только открыты и прозрачны для любых проверок и ревизий, но и сами — крайне заинтересованы в наведении порядка. Обещаю: никакого снисхождения к тем, кто уличен в коррупционных (как, впрочем, и в других) преступлениях — не будет", - написал он в начале декабря прошлого года у себя в телеграм-канале.Тем временем, правоохранительные органы продолжают распутывать коррупционный клубок в Курской области. Скорее всего, одной "Корпорацией развития" дело не ограничится. В четверг, 13 марта, стало известно об увольнении замглавы местного МЧС Леонида Припуты. Как передает РИА Новости, такое решение было принято после проверки защищенности региона, Припута может быть причастен к упоминавшемуся скандальному делу о "зубах дракона".О том, как фиаско под Курском повлияет на Украину - в материале издания Украина.ру Курская операция Зеленского потерпела крах. Киев идет на переговоры без главного козыря.

https://ukraina.ru/20250313/1061732251.html

курская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, курская область, россия, украина, алексей смирнов (губернатор), роман старовойт, коррупция