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Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами

Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами - 13.03.2025 Украина.ру

Кто не хочет перемирия? Путин, Трамп и Зеленский высказались, пока Уиткофф занят переговорами

Украина.ру собрала самое главно о переговорах по урегулированию украинского конфликта, известное к этому часу

2025-03-13T23:56

2025-03-13T23:56

2025-03-13T23:56

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Американский дипломат Стивен Уиткофф 13 марта прилетел в Москву на переговоры с представителями России на самом высоком уровне. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Уиткофф встретится с главой государства Владимиром Путиным. Когда переговоры закончатся - "трудно предсказать", сказал он журналистам.Владимир Путин поддержал идею завершить конфликт с Украиной мирно, но указал на нюансы предложения об остановке боевых действий на 30 дней. Президент США Дональд Трамп вечером (в Вашингтоне был полдень) сообщил, что переговоры в Москве уже идут, а заявления Путина назвал многообещающими, но неполными. Владимир Зеленский с Украины, даже не дожидаясь каких-либо результатов, обвинил Путина в отказе только потому, что ему показалось, что он "не говорит "нет" напрямую".Украина.ру собрала самое главное, известное к этому часу.Позиция ПутинаПо итогам переговоров американской и украинской делегаций было выдвинуто предложение о прекращении всех боевых действий по всей линии фронта на 30 суток. С возможностью продления договоренностей на неопределенный срок, но без каких-то конкретных деталей. Владимир Зеленский с этим согласился. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что теперь "мяч на стороне России", Штаты ждут ответа Москвы.13 марта Москву посетил президент Белоруссии Александр Лукашенко. После встречи Путин ответил на вопросы журналистов, в том числе и о возможном перемирии на месяц."Сама по себе идея правильная, и мы, безусловно, её поддерживаем. Но есть вопросы, которые мы должны обсудить. И думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами на этот счет переговорить. Может быть, с президентом Трампом созвониться и вместе с ним пообсуждать. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал Путин.Возможному перемирию предстоит кропотливая работа, должны быть сформулированы ответы на важные вопросы, а именно:Что будет происходить на участке вклинения ВСУ на территорию Курской области России? Украинские военнослужащие, которых накануне Путин приравнял к террористам, и иностранные наемники (которые вообще не подпадают под Женевские конвенции) совершили множество преступлений против мирных граждан. Их судьба должна решаться, надо полагать, в суде. Или будет происходить их вывод?Как будут решаться вопросы на всей линии боевого соприкосновения? А протяженность линии фронта на данный момент - около 1800 километров. Кто-то должен отдать приказ о приостановке боевых действий, кто-то - контролировать и определять нарушителя договоренностей. Вопрос: как?Наконец, Украина не отменяла военное положение и продолжает проводить принудительную мобилизацию граждан в ряды ВСУ. Кроме этого, продолжаются поставки оружия. Таким образом, не ясно, будет ли Киев использовать перемирие для подготовки новых подразделений. Если не будет, то как контролировать действия Украины?"Надеюсь, что на уровне здравого смысла это всем понятно – это все серьезные вопросы", - подчеркнул Путин.Позиция ТрампаПрезидент США Дональд Трамп в это время принимал в Вашингтоне генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Сидя на кресле в Овальном кабинете, он сказал журналистам, что получил хорошие известия из Москвы. Стивен Уиткофф и другие представители США, по его словам, проводят переговоры по урегулированию украинского конфликта. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но неполным."Я надеюсь увидеть прекращение огня. Я надеюсь встретиться и поговорить с Путиным", - сказал Трамп.Американские переговорищики обсуждают с представителями украинских властей территориальные вопросы. Один из важнейших на этом направлении вопрос - вокруг "очень большой электростанции", сказал он. Журналисты это поняли так, что речь идет о Запорожской атомной электростанции в Запорожской области России."Кому достанется электростанция, кому достанется то или это? Так что, понимаете, это непростой процесс. Но первый этап — это прекращение огня. Тем не менее, многие отдельные вопросы уже были обсуждены", - сказал он.Вопрос членства Украины в НАТО также обсуждался, сказал американский лидер. Но на него уже есть ответ, который известен 40 лет. Вероятно, этот ответ - "нет", так как ранее Трамп неоднократно выступал против вступления Украины в Североатлантический альянс."Так что на самом деле многие детали итогового соглашения уже обсуждались. Теперь мы увидим, готова ли Россия. И если нет, это станет очень разочаровывающим моментом для мира", - сказал Трамп.Позиция ЗеленскогоВладимир Зеленский, не дожидаясь завершения переговоров в Москве, обвинил Путина в якобы подготовке отказа. По его мнению, серьезные вопросы, которые задал российский лидер, были "очень предсказуемыми и манипулятивными словами в ответ на идею тишины на фронте"."Они там, в Москве, обставляют идею тишины такими предпосылками, чтобы вообще ничего не получилось или чтобы не получалось как можно дольше. Путин часто так делает - не говорит "нет" напрямую, но делает так, что практически только все затягивает и делает невозможным нормальные решения. Мы считаем, что это все сейчас – очередные российские манипуляции", - заявил он в видеообращении из своего кабинета в Киеве.По словам Зеленского, украинская делегация якобы заручилась поддержкой от американцев в вопросе контроля, предположительно, соблюдения перемирия. За время режима тишины, параметры которого пока неизвестны, пожалуй, никому, Украина и ее "европейские партнеры, партнеры во всем мире" подготовили бы ответы на все вопросы о долгосрочной безопасности и долгосрочном мире."Мы не ставим условий, которые что-то усложняют", - добавил Зеленский, но не сказал ничего о том, что он планирует делать с украинскими военнослужащими, изолированными в Курской области.И предложил не ждать, а срочно вводить некие "санкции, которые помогут".Британские инсайдыУкраина не признает российскую юрисдикцию над Донецкой и Луганской Народными Республиками, Херсонской и Запорожской областями. Украина не намерена отдавать подконтрольные Киеву части территорий этих российских регионов. Об этом на закрытом брифинге для журналистов британской BBC украинский дипломат на условиях анонимности. Источник сомнительный, но из него следует, что:На переговорах в Джидде обсуждался вопрос территориальной целостности Украины, но не вопрос территориальных уступок. По распространенной британцами версии, Украина никогда не признает новые регионы России, но вернуть их военный путем не сможет. Якобы речь шла о возможных попытках отвоевать их в будущем дипломатическим путем.Вывод ВСУ из подконтрольных Киеву территорий ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей не обсуждался.Если Россия согласится на 30-дневное перемирие, украинская сторона будет рассчитывать на идентификацию работы по обмену военнопленными. Возможно, таким образом Киев планирует решить проблему с боевиками в Курской области, "но не было никаких требований к Украине о выводе войск оттуда для перемирия", якобы заявил дипломат.Украина готова предоставить технические команды для мониторинга режима прекращения огня. Видение того, как организовать мониторинг, якобы есть у США.Однако все вышеперечисленное осталось за рамками опубликованного по итогам переговоров совместного заявления Украины и США.

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