Украинские СМИ все чаще обвиняют Китай в сокрытии данных о распространении COVID-19. Фактически это говорит о том, что Украина определилась, кого поддержит в глобальном противостоянии

В среду, 13 мая, стало известно, что Министерство иностранных дел России подготовило письма в редакции британского издания Financial Times и американского издания New York Times с требованием опровергнуть статьи о смертности в России от коронавируса.

До этого в российский МИД обратилась комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России с просьбой принять меры к журналистам указанных изданий вплоть до лишения их аккредитации.

«На Западе очень много говорят о фейкньюс, но почему-то легко допускают появление таких тенденциозных материалов о России в своих газетах <…> Считаем недопустимым для уровня подобных изданий появление в них статей, основанных на домыслах и не представляющих официальную российскую точку зрения», — отметил председатель комиссии Василий Пискарев.

Ранее Financial Times и New York Times опубликовали материалы, в которых утверждали, что в России занижается количество умерших от COVID-19. Так, в двух крупнейших городах России — Москве и Санкт-Петербурге — смертность от COVID-19 якобы может быть на 70% выше официальной статистики.

Западные издания, делая подобные заявления, исходили из простой предпосылки: согласно данным правительства Москвы, в апреле текущего года в столице было зарегистрировано на 1,7 тыс. смертей больше в сравнении со средним пятилетним показателем для этого месяца. В то же время, согласно официальной статистике, от коронавируса в Москве в апреле умерло 642 человека. Следовательно, решили западные журналисты, данные о смертности от COVID-19 в РФ занижаются.

При этом в Депздраве Москвы отметили, что сравнение показателей общей смертности в месячной динамике некорректно и не позволяет судить о тенденциях. Кроме того, в ведомстве заявили, что диагноз COVID-19 устанавливается в результате вскрытия, данные которого являются «исключительно точными».

Но к запущенной западными изданиями информационной волне подключились российские оппозиционные и украинские СМИ.

Куда же без Украины?

Вечером в среду, 13 мая, когда российский МИД уже прокомментировал распространенную западными СМИ информацию, на YouTube вышел очередной выпуск проекта «Телебачення Торонто» «Ще».

«Это проект «Телебачення Торонто», в которой мы смотрим в самую суть привычных вещей», — заявил ведущий передачи украинский журналист Максим Щербина.

Дальнейшие 14 минут были посвящены тому, как Россия искажает информацию о COVID-19. В частности, российским СМИ вменялось в вину, что они распространяют данные о кризисе в ЕС и усилении в ряде европейских государств антиевропейских настроений. И это несмотря на то, что о подобном кризисе заявляет одна из трех крупнейших французских газет — La Liberation. Коронавирусная «рука Кремля». СБУ ловит в интернете сплетников и паникёров © president.gov.ua

Прошелся Щербина и по информации американских конспирологов о роли Билла Гейтса в пандемии. При этом некоторые американцы, владеющие сайтами, распространяющими конспирологическую информацию, выступают в качестве комментаторов в российских СМИ.

Каким образом это доказывает, что Россия, где прокуратура внимательно отслеживает фейки о коронавирусе и уже потребовала возбудить ряд дел, в том числе и связанных с ложью о «чипировании», причастна к распространению неправдивой информации, — непонятно.

В то же время Щербина умолчал о том, что одними из распространителей фейков о коронавирусе, например о том, что он якобы связан с вышками мобильной связи стандарта 5G, являются ряд западных актеров, среди которых Вуди Харрельсон. Более того, не упомянул Щербина и о словах нобелевской лауреатки Светланы Алексиевич, которую так хвалили на Украине за ее высказывания о советской истории.

«Это самая большая проблема со времен Чернобыля. Остается понять, что это — действительно ли это грипп, или 5G уже влияет на иммунную систему человека. На мой взгляд, ученые не имеют окончательного убеждения», — заявила Алексиевич в интервью «Радио Свобода».

В общем, сам сюжет был построен на передергиваниях и умолчаниях и являл собой образец пропаганды. А ранее тот же Щербина рассказывал среди прочих о материале издания Украина.ру, умолчав о том, что заголовок статьи — практически цитата одной из украинских волонтерок.

До того, как взяться за Россию, проект «Телебачення Торонто» (которое в свою очередь выходит на государственном канале «Суспільне» по понедельникам, и журналисты которого получают весьма большую зарплату), громил другую страну — Китай.

Антикитайская пропаганда

В среду, 29 апреля, выпуск «Ще» был посвящен Китаю. Он назывался «Ложь, замалчивание, пропаганда: что не так с китайским опытом».

«Китай — это авторитарная коммунистическая страна со вторичными половыми признаками капитализма, где от интернета осталась только эмодзи какашки», — заявил Щербина, а далее повторил все те обвинения, которые в адрес Китая высказывают страны Запада.

Среди прочего, он обвинил Китай в замалчивании информации о коронавирусе, а также в том, что китайцы до последнего тянули с тем, чтобы признать, что SARC-CoV-2 передаётся от человека к человеку. Вирусная война. Трамп атакует Китай, демократы атакуют Трампа © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

Отдельно Щербина прошёлся и по помощи, которую Китай поставлял в страны Запада. Украинский журналист сконцентрировался на тех фактах, когда материалы, присланные КНР, были не надлежащего качества.

В общем, Китаю крепко досталось. При этом примечательно, что это был второй выпуск «Ще», вышедший после длительного перерыва. Такое впечатление, что передачу «реанимировали» под коронавирус. И если первый выпуск был посвящен жизни после пандемии, то в двух остальных пытались громить Китай и Россию.

Да и сами выпуски совпали по времени с масштабной информационной кампанией против этих двух государств, развёрнутых на Западе.

Всё это в очередной раз доказывает, что украинские СМИ, в том числе и связанные с государством, зачастую задействованы в западной информационной войне. Впрочем, в РФ к этому давно привыкли.

Остается лишь напомнить Украине, что Китай — одна из крупнейших экономик мира. Противоречия между КНР и США рано или поздно будут урегулированы. Но то, как вела себя Украина в эти дни, в Китае вряд ли забудут.