Китай все чаще обвиняют в том, что коронавирус SARS-CoV-2 - искусственного происхождения. Причина этого - желание политических элит других государств переложить на него ответственность за происходящее в их странах и, возможно, оживить экономику весьма жестоким способом

Власти американского штата Миссури подали иск к Китаю, сообщило вечером 21 апреля издание The Hill, опубликовавшее иск генерального прокурора штата Эрика Шмитта. Кто создал пандемию? Китай и США обвиняют друг друга в разработке коронавируса SARS-CoV-2 © РИА Новости, Илья Наймушин | Перейти в фотобанк

«COVID-19 нанес непоправимый ущерб странам по всему миру, вызывая болезни, смерть, экономические потрясения и человеческие страдания <…> Китайское правительство солгало всему миру об опасности и заразной природе COVID-19, заставило замолчать осведомителей и мало что сделало для того, чтобы остановить распространение болезни. Они должны нести ответственность за свои действия», — говорится в иске.

Тем временем в США и других странах Запада всё громче звучат голоса о том, что коронавирус искусственного происхождения, а значит, Китай виноват в негативных последствиях пандемии.

Такие обвинения перекладывают вину за то, как протекает пандемия в том или ином государстве, а также за её негативные социально-экономические последствия, с элит государства на Китай. В США ситуация с COVID-19 особенно плачевна: по состоянию на утро 22 апреля в стране было свыше 825 тысяч зараженных. При этом количество умерших превысило 45 тысяч.

Но и президент США Дональд Трамп, и оппозиция сосредоточили внимание на внешнем враге.

Страховка от вопросов к страховке

Нынешний Первомай в США обещает быть горячим. Американская соцсеть Facebook уже начала удалять рекламу акций протеста, а также посты, призывающие нарушать карантин.

«В компании подтвердили, что Facebook запрещает продвигать акции протеста, которые нарушают правила социального дистанцирования», — сообщило издание The Verge 20 апреля. Система больна? Разрушит ли коронавирус капитализм © AP, John Locher

В то же время представитель компании подчеркнул, что события, которые не запрещены правительством, смогут организовываться в соцсети.

«Если правительство не запрещает это событие в течение этого времени, мы разрешаем ее организовывать в Facebook. Но организаторы не могут выступать за встречи, которые нарушают рекомендации по охране здоровья, и они не могут помешать принять меры предосторожности распространения нового коронавируса», — заявил он.

С учетом того, что, как правило, любая массовая акция протеста нарушает нормы социального дистанцирования, речь может идти о попытке помешать любым митингам. Тем более, что их ожидают в США.

«В США на Первомай забастовка по всей стране. Призывают не платить аренду, не идти на работу и ничего не покупать. Посмотрим, что получится», — написала в Facebook 21 апреля живущая в Нью-Йорке феминистка и писательница Катя Казбек.

Ее запись сейчас очень популярна в соцсетях. В своем посте Казбек рассказывает о том, как на самом деле живется в Нью-Йорке. Если вкратце, то город на пороге социального взрыва: большое количество умерших, при этом еще больше людей потеряли работу, им нечем платить за аренду, и эти люди не надеются на помощь от государства. Заболевшие боятся обращаться за лечением в больницы, так как страховка его не покрывает. Те, кто все-таки обратился за помощью, уже получили счета на десятки тысяч долларов за лечение.

Многие не верят в то, что грядущие президентские выборы что-то исправят.

«Берни Сандерс, единственный кандидат в президенты, который выступал за универсальное бесплатное страхование, предал нас и вышел из гонки, теперь у демократов и республиканцев — по выдвинутому олигархами страховых компаний расисту-насильнику с тягой к урезанию социальных благ. И Трамп, и Байден плевать хотели на простых смертных. Один с радостью называет себя королем ИВЛ. Другой прячется: у него деменция», — написала Казбек.

Тем временем опросы свидетельствуют, что и Республиканская, и Демократическая партии винят в произошедшем Китай. Ведь обеим политсилам можно поставить в вину состояние американской медицины, из-за которого США стали лидером по количеству инфицированных и умерших от COVID-19.

«Куомо (губернатор Нью-Йорка, член Демократической партии — Ред.), меж тем, планомерно закрывал в штате больницы последние несколько лет. Посреди кризиса продолжает резать бюджет клиникам, которые лечат малоимущих. Но его уже пророчат в кандидата в президенты от демократов в обход процедуры праймариз. (У Байдена же деменция)», — отметила писательница. Рудяков: Раз США ведут расследование по коронавирусу, значит, они уже знают, кто виноват © Алексей Куденко

В таких условиях переключить внимание на внешнего врага — лучший выход и для американских властей, и для оппозиции. Но эпидемии встречаются во всех странах. В конце концов, в тех же США в 1993 году была зафиксирована вспышка хантавируса, получившего название Вирус Син Номбре. Однако другое дело, если речь будет идти об искусственном характере SARS-CoV-2. Тогда на Китай действительно можно будет свалить всю вину за происходящее.

Что говорят ученые

Ученое сообщество разделилось на тех, кто верит и тех, кто не верит в искусственную природу происхождения коронавируса SARC-CoV-2, вызывающего COVID-19.

К примеру, французский вирусолог, нобелевский лауреат Люк Монтанье в комментарии телеканалу CNEWS заявил, что новый тип коронавирусной инфекции разработали в лаборатории в Китае. Монтанье, который получил Нобелевскую премию за то, что в 1983 году с группой других ученых открыл ВИЧ, заявил: он не верит в то, что коронавирус произошел от диких животных на рынке Уханя.

«Это красивая легенда, это невозможно. Вирус вышел из лаборатории в Ухане», — сказал он. Кто виноват? Кого обвинят в пандемии коронавируса © The Central Hospital of Wuhan

Стоит отметить, что Монтанье в последнее время не раз обвиняли в увлечении псевдонаукой.

С другой стороны, Всемирная организация здравоохранения настаивает на природном происхождении коронавируса.

«Все имеющиеся свидетельства говорят о том, что этот вирус имеет животное происхождение. Его не создали и не проводили с ним манипуляции в лабораториях», — заявил пресс-секретарь ВОЗ Фадела Чаиб.

При этом ВОЗ уже лишилась поддержки США. Власти страны обвинили организацию в медлительности и в потакании Китаю. Над последним тем временем сгущаются тучи.

В ожидании новой войны

Китай, с которого началась пандемия, к утру 22 апреля унесшая жизни более 177 тысяч человек по всему миру, относительно быстро пережил пандемию. Количество умерших в Китае — примерно 4 тысячи человек, что в 10 раз меньше, чем в тех же США, и в разы меньше, чем в Италии, Франции и Испании. Экономика Китая также начала восстанавливаться. И в этом в США увидели угрозу. Еще месяц назад — 21 марта — исполнительный директор Атлантического совета Фредерик Кемп заявил, что Китай извлекает выгоду из-за ослабления мира и США из-за пандемии. При этом Кемп указывал на разведывательные полеты китайских ВВС у Тайваня как способ демонстрации своей силы.

Спустя месяц Кемп не изменил своего мнения. Бортник: В пандемию США подвернулся инструмент давления на Китай © Facebook, Ruslan Bortnik

«Скорее всего, на данный момент Пекин может использовать свое преимущество первопроходца — наряду с более быстрым восстановлением экономики на азиатских рынках — ускоряя тенденцию к китаецентричной глобализации», — написал он уже 18 апреля.

Тем временем ближайшие соседи Китая — Индия и Вьетнам — обвинили КНР в агрессивной внешней политике. Индия возмущена тем, что на обновленных картах сервиса Map World, который находится под управлением Государственного бюро геодезии и картографии Китая, в состав КНР оказалась включена часть индийского штата Аруначал-Прадеш.

Возникли претензию к Китаю и у Вьетнама. 19 апреля Китай создал два административных округа на спорных Парасельских островах и архипелаге Спратли. Директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг заявила, что этот шаг Пекина осложняет ситуацию в Южно-Китайском море и не способствует дружественным отношениям между странами.

«Такие шаги китайской стороны серьёзно нарушают суверенитет Вьетнама над архипелагом Чыонгша (вьетнамское название Спратли. — Ред.) и островами Хоангша (вьетнамское название Парасельских островов. — Ред.), не идут на пользу отношениям между странами и способствуют осложнению обстановки в Восточном море, в регионе и в мире», — отметила чиновник.

США, которые довольно болезненно относятся к усилению Китая, могут воспользоваться этими скандалами, чтобы обвинить Китай в агрессивных намерениях и попытке расширения своей территории в то время, как другие страны переживают последствия пандемии. Которая началась из Уханя — города, где находится институт вирусологии. Это хороший предлог для того, чтобы начать экономическую войну против Китая. О её вероятности уже говорят многие эксперты.

«Санкции — уже опробованный инструмент. Он может быть задействован, чтобы сдержать восстановление экономики Китая, которая уже постепенно переходит к нормальной жизни и получает фору по сравнению с экономиками США и ЕС», — отметил в комментарии изданию «Взгляд» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган.

Впрочем, речь может идти не только об экономической войне. Как отмечает ряд исследователей, в том числе и американских, в 1939 году США из Великой депрессии вывела не столько политика президента Франклина Рузвельта, сколько начавшаяся Вторая мировая война. Нынешний экономический кризис уже сравнивают с Великой депрессией. И остаётся лишь надеяться, что уроки той страшной войны усвоены и новой мировой войны не будет.

А что касается информационной войны между Китаем и США, она уже вовсю идёт.