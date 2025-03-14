https://ukraina.ru/20250314/1061812015.html

Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая

Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая - 14.03.2025 Украина.ру

Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) спустя почти 11 лет признал вину украинского государства в трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Издание Украина.ру на основе собранных за эти годы эксклюзивных материалов и комментариев очевидцев вспоминает, что произошло в тот день и к каким последствиям привело

2025-03-14T16:33

2025-03-14T16:33

2025-03-14T16:33

эксклюзив

одесса

украина

андрей парубий

александр турчинов

пашинский

антимайдан

2 мая 2014 года

дом профсоюзов

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Через полтора месяца кровавым событиям в Одессе исполнится 11 лет. Кадры гибели жителей города, которые тогда мог в прямом эфире наблюдать весь мир, до сих пор свежи в памяти. Как били людей на улицах, как загоняли противников Майдана в Дом профсоюзов, как добивали выпрыгивающих из окон горящего здания и глумились над трупами.Ждать правосудия от нынешнего украинского государства бессмысленно. Организаторы этой бойни до сих пор при власти или где-то возле нее.А что же международные организации и суды?В четверг, 13 марта, ЕСПЧ впервые признал ответственность Украины за произошедшее. Пока речь идет о непредотвращении гибели людей.Истцами выступили 28 пострадавших и их родственники. По решению суда, в сумме они должны получить от Украины 114,7 тыс. евро.Кто организовал трагедию 2 маяПроизошедшее 2 мая в Одессе стало логичным продолжением киевского Майдана, который привел к смене власти в стране и приходу к руководству государством националистических сил. Весной стало понятно, что новый режим поведет наступление на своих оппонентов, которые выступили за федерализацию в разных регионах Украины.Ближе к маю настала очередь Одессы. Разгром местного Антимайдана был жизненно необходим новому режиму, так как уход этого города из-под власти Киева мог сделать процесс распада Украины необратимым.Как рассказал Украина.ру в 2019 году участник тех событий со стороны противников Майдана, одним из главных непосредственных организаторов побоища был Руслан Форостяк – "расово-идейный львовянин", осевший в Одессе и крутившийся в местном бизнесе. Происхождение его упомянуто не просто так – почти все главари одесского Майдана были приезжими.Именно Форостяк имел выход на и.о. президента Александра Турчинова, секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Андрея Парубия, главу МВД Арсена Авакова*, и.о. главы Администрации президента Сергея Пашинского и председателя Днепропетровской областной госадминистрации Игоря Коломойского* (все должности даны на момент 2 мая 2014 года). Форостяк осуществлял курирование всех промайданных структур Одессы.Если Форостяк был связным с центральными властями, то непосредственно руководил и отвечал за все из Киева Парубий."Парубий являлся, по сути, одним из главных архитекторов гражданской войны. Ведь именно ему подчинялись различные силовые группировки Майдана, задействованные в том числе и в Одессе", - заявлял основатель движения "Куликово поле" Антон Давидченко.Как один из организаторов бойни в Доме профсоюзов, Парубий неоднократно светился с радикалами еще во времена Майдана: курировал снайперов-майдановцев — это зафиксировано на фото, отмечал политолог из Одессы Иван Лизан."Накануне 2 мая Парубий приезжал в Одессу, встречался с майдановцами, дарил им бронежилеты и благословлял их на расправу с антимайдановцами", - сказал он.Усмирение "сепаров"Многие собеседники издания, знающие ситуацию изнутри, вспоминали, что сторонники Майдана всегда были в Одессе в меньшинстве."Одесса — это многонациональный город с вековой традицией мультикультурности, который никогда не принимал идеологию этнического национализма", - рассказывал общественный деятель и активный участник Русской весны Виктор Шапинов.Катализатором событий стал подъем пророссийского движения в Донбассе. Отступить Киев уже не мог, поэтому баланс сил стали менять с помощью заезжих вооруженных националистов из самообороны Майдана.В апреле в город прибыла группа из нескольких десятков человек, которую возглавлял Николай Волков, более известный как сотник Микола, именно он будет стрелять в оппонентов на Куликовом поле из травматического пистолета и руководить всем процессом.Окончательное решение вопроса было назначено на 2 мая. Любопытны в этой связи воспоминания бывшего сотрудника украинских правоохранительных органов, который уволился после победы Майдана и вошел в группу противников новой власти в Одессе, осуществлявшую агентурную деятельность."Мы поймали одного "гостя" ночью, когда он вышел за пивом, оглушили его мешочком с песком и отвезли в посадку перед выездом из города. Там, надев маски и представившись сотрудниками ФСБ, допросили. Когда галичанин узнал от нас, что завтра Одессу будут штурмовать 76-я Черниговская дивизия ВДВ РФ и два полка морской пехоты, он очень быстро дал письменное согласие на сотрудничество с ФСБ и рассказал все, что знал. Оказывается, 60 человек из Ровно послали в Одессу усмирять "сепаров", в отряде было 10 единиц огнестрельного оружия. Он же назвал дату этого события — 2 мая. Кстати, "допрос" произошел за день до того, как в интернете появилась информация о марше единства, назначенном на 2 мая. Меня насторожила эта дата. На следующий день я обзвонил транспортные предприятия города с просьбой арендовать автобус на 2 мая, но все автобусы были забронированы. А 27 апреля в группах одесского Евромайдана в "Вконтакте" появились сообщения о марше единства 2 мая…", - рассказал он в интервью Украина.ру.СтолкновенияТак называемый марш единства представлял собой шествие фанатов местного "Черноморца" и приехавшего в Одессу на игру харьковского "Металлиста", которые были усилены представителями самообороны Майдана.Против националистов выступили противники Майдана – Одесская дружина и сочувствующие, начались столкновения, однако силы были не равны."Приехал около пяти часов вечера на улицу Греческая. Греческая площадь была оцеплена сотрудниками тогда еще милиции. Националисты были агрессивно настроены — с цепями, с палками, кидали камни. Милиция защищала тех людей, которые находились внутри торгового центра "Афина", — просто чтобы их не убили. Потому что очень агрессивная толпа была…", - рассказывал Украина.ру Евгений Мефёдов, отсидевший за участие в тех событиях пять лет в украинской тюрьме.Именно в ходе столкновений в центре Одессы пролилась первая кровь – от огнестрельных ранений погибли 6 человек. Остатки сторонников Антимайдана в итоге были рассеяны, часть из них прибыла на Куликово поле, где оставались в этом время в основном пожилые люди и женщины.Дом профсоюзовРазгоряченная толпа погромщиков достигла Куликова поля, их противники закрылись в расположенном там Доме профсоюзов, началась попытка штурма здания."Сначала мы оборонялись на ступеньках Дома профсоюзов. Эта оборона длилась в лучшем случае 15–30 минут, потому что ты бросаешь один камень, а в тебя летит пятьдесят и вдобавок коктейли Молотова, и обвязанные металлическими поражающими элементами взрывпакеты. Далее мы зашли в здание, заложили входные двери (холодильниками, столами, чем только могли) и забаррикадировались", - рассказывал участник тех событий Олег Музыка.Вскоре внутри Дома профсоюзов возник пожар. Заблокированные там люди стали пытаться выбраться из окон, многие падали вниз. На видео было зафиксировано добивание сторонников Антимайдана."В окна было видно, что всех, кто спускается из здания на землю, женщин просто избивают, а мужчин буквально забивают насмерть. Я видел, как парень убегал, добежал до середины Куликова поля, его догнали человек тридцать, сбили с ног, прыгали на нем, потом бросили его и ушли — остались только какие-то ошметки", - заявил Музыка.Большинство погибших в Доме профсоюзов задохнулись от продуктов горения, либо же получили не совместимые с жизнью ожоги. Такие тела, например, можно увидеть на съемке, которую осуществлял будущий депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*, отпускавший при этом глумливые комментарии в адрес погибших.ИтогиВ результате событий 2 мая 2014 года движение сторонников федерализации в Одессе было полностью разгромлено. Власть в городе окончательно закрепилась за силами, поддерживающими Майдан.Кровавая расправа в Одессе дала новой власти карт-бланш на дальнейшие силовые действия. Уже через месяц Киев отдал приказ нанести авиаудар по зданию бывшей Луганской облгосадминистрации, в результате чего погибли 8 мирных жителей.Трагедия 2 мая во многом стала провозвестником будущих событий – т.н. антитеррористической операции в Донбассе и всего, что последует за тем. В какой-то степени российская военная спецоперация также родом из того майского дня 2014 года. В своем обращении в феврале 2022-го Владимир Путин подчеркнул важность предания суду всех виновников этого массового убийства.Что стало с виновниками трагедииПарубий вскоре перешел из СНБО в спикеры Рады, а при Владимире Зеленском переквалифицировался в рядовые парламентарии. Там же заседает Гончаренко. Аваков пробыл главой МВД до 2021 года, во время СВО занялся волонтерством, Турчинов с 2020 года возглавляет штаб партии Петра Порошенко**.Пашинский ушел в бизнес, став одним из основных поставщиков оружия ВСУ. Год назад на него было заведено уголовное дело о завышении стоимости поставок, вышел на свободу под залог.Меньше всего из этой компании повезло Коломойскому. Приведя к власти Зеленского, олигарх рассорился со своим протеже, после чего за мошенничество отправился в СИЗО.Форостяк продолжил курировать майданные группировки, после чего стал советником главы местной Нацполиции. Сейчас утверждает, что находится на фронте, публикуя фото в соцсетях.Сотник Микола умер своей смертью в 2018 году после тяжелой болезни.Ни один националист и сторонник одесского Майдана реального наказания по итогам событий 2 мая не понес.Одним из немногих к ответственности пытались привлечь Сергея Ходияка, который стрелял по людям из ружья, что зафиксировано на фото и видео, однако уголовное дело против него до сих пор рассматривается в суде и давно превратилось в фарс.P.S. Когда писался этот текст, стало известно об убийстве в Одессе уроженца Кировоградской области Демьяна Ганула*. В мае 2014 года он был одним из руководителей одесского "Правого сектора"***. "Прославился" своим заявлением о том, что не считает погибших в Доме профсоюзов людьми, а также тем, что на годовщину трагедии приходил на Куликово поле с шашлыками.Ганула застрелил неизвестный и добил выстрелом в упор в голову прямо на глазах у прохожих.*Включен в перечень лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности Росфинмониторинга**Входит в состав объединения, включенного в перечень организаций, причастных к террористической и экстремистской деятельности Росфинмониторинга***Деятельность организации запрещена в РФМнение украинских экспертов о произошедшем в 2014 году в Одессе - в материале издания Украина.ру 2 мая — точка невозврата: памяти жертв пожара в одесском Доме профсоюзов.

https://ukraina.ru/20220502/1033889471.html

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Павел Котов

эксклюзив, одесса, украина, андрей парубий, александр турчинов, пашинский, антимайдан, 2 мая 2014 года, дом профсоюзов