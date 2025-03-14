Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Такое заявление генсек Альянса Марк Рютте сделал в интервью американскому изданию Bloomberg сразу после того, как в Киеве заявили, что тема присоединения к Североатлантическому альянсу - это "красная линия" Киева
"Да", - так Рютте ответил на вопрос журналистов о том, что действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении республики в военный блок.
В конце февраля американский лидер на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО и Украина стоит забыть о таких перспективах, ведь именно ее стремление в Альянс привело страну к военному конфликту.
Между тем, 14 марта украинское издание "Европейская правда" написало со ссылкой на причастный к переговорам в Джидде источник, что Киев очертил для США свои "красные линии" в переговорах с Россией о мирном урегулировании. В их числе - тема вступления страны в НАТО: "Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии".
"Вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня". Киев обозначил "красные линии" для наступления мира", - процитировало издание своего собеседника.
Он добавил, что также Киев не приемлет никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в Евросоюзе. Кроме того, Россия не может иметь никакого права вето.
Несколько дней назад Владимир Зеленский назвал еще одну "красную линию" Киева, отметив, что его страна не готова даже обсуждать территориальные уступки России. Он пояснил, что нарушение конституции его государства, забыв упомянуть, что сам нарушил главный документ Украины, фактически захватил власть.
Ранее президент России Владимир Путин многократно подчеркивал, что одной из основных причин начала СВО как раз и был вопрос членства Украины в НАТО. Также же он отмечал, что Россию не устраивает временное перемирие, только долгосрочный мир и разрешение глубинных причин конфликта.
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