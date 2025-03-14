Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО - 14.03.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250314/1061811396.html
Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО
Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО - 14.03.2025 Украина.ру
Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО
Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Такое заявление генсек Альянса Марк Рютте сделал в интервью американскому изданию Bloomberg сразу после того, как в Киеве заявили, что тема присоединения к Североатлантическому альянсу - это "красная линия" Киева
2025-03-14T16:22
2025-03-14T16:22
новости
киев
россия
украина
рютте
владимир зеленский
владимир путин
нато
bloomberg
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060184760_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_a3ecf05df00f165c163237fba8c15b1e.jpg.webp
В конце февраля американский лидер на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО и Украина стоит забыть о таких перспективах, ведь именно ее стремление в Альянс привело страну к военному конфликту.Между тем, 14 марта украинское издание "Европейская правда" написало со ссылкой на причастный к переговорам в Джидде источник, что Киев очертил для США свои "красные линии" в переговорах с Россией о мирном урегулировании. В их числе - тема вступления страны в НАТО: "Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии"."Вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня". Киев обозначил "красные линии" для наступления мира", - процитировало издание своего собеседника.Он добавил, что также Киев не приемлет никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в Евросоюзе. Кроме того, Россия не может иметь никакого права вето.Несколько дней назад Владимир Зеленский назвал еще одну "красную линию" Киева, отметив, что его страна не готова даже обсуждать территориальные уступки России. Он пояснил, что нарушение конституции его государства, забыв упомянуть, что сам нарушил главный документ Украины, фактически захватил власть.Ранее президент России Владимир Путин многократно подчеркивал, что одной из основных причин начала СВО как раз и был вопрос членства Украины в НАТО. Также же он отмечал, что Россию не устраивает временное перемирие, только долгосрочный мир и разрешение глубинных причин конфликта.Еще по теме: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами".
киев
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0a/1060184760_38:0:965:695_1920x0_80_0_0_5ef45af3c62acfd48bdfd1a1644f7237.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, россия, украина, рютте, владимир зеленский, владимир путин, нато, bloomberg, ес
Новости, Киев, Россия, Украина, Рютте, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, bloomberg, ЕС

Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО

16:22 14.03.2025
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня. Такое заявление генсек Альянса Марк Рютте сделал в интервью американскому изданию Bloomberg сразу после того, как в Киеве заявили, что тема присоединения к Североатлантическому альянсу - это "красная линия" Киева
"Да", - так Рютте ответил на вопрос журналистов о том, что действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении республики в военный блок.
В конце февраля американский лидер на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО и Украина стоит забыть о таких перспективах, ведь именно ее стремление в Альянс привело страну к военному конфликту.
Между тем, 14 марта украинское издание "Европейская правда" написало со ссылкой на причастный к переговорам в Джидде источник, что Киев очертил для США свои "красные линии" в переговорах с Россией о мирном урегулировании. В их числе - тема вступления страны в НАТО: "Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии".
"Вопрос НАТО не может быть снят с повестки дня". Киев обозначил "красные линии" для наступления мира", - процитировало издание своего собеседника.
Он добавил, что также Киев не приемлет никаких ограничений численности армии и никаких запретов на участие Украины в Евросоюзе. Кроме того, Россия не может иметь никакого права вето.
Несколько дней назад Владимир Зеленский назвал еще одну "красную линию" Киева, отметив, что его страна не готова даже обсуждать территориальные уступки России. Он пояснил, что нарушение конституции его государства, забыв упомянуть, что сам нарушил главный документ Украины, фактически захватил власть.
Ранее президент России Владимир Путин многократно подчеркивал, что одной из основных причин начала СВО как раз и был вопрос членства Украины в НАТО. Также же он отмечал, что Россию не устраивает временное перемирие, только долгосрочный мир и разрешение глубинных причин конфликта.
Еще по теме: Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами".
 
НовостиКиевРоссияУкраинаРюттеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОbloombergЕС
 
Архив
RSS
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:25Во что превратится Украина уже совсем скоро, почему блефует Трамп и что делать россиянам — "Якут"
17:15"Одесса-мама": Пугачева поет с украинцами, пока ее новый альбом в России "на стопе" "из-за жадности"
16:33Первая победа одесситов. В Европе вспомнили о трагедии 2 мая
16:22Рютте перечеркнул "красную линию" Зеленского в НАТО
16:06Перенджиев: ВСУ готовят российским военным "сюрприз" в Курской области
15:41Песков: Путин и Уиткофф обменялись "письмами"
14:55Два выстрела в центре Одессы. Убит радикал Демьян Ганул*
13:57Лукашенко похвалил руководство РФ за тщательное изучение предложений США по украинскому урегулированию
13:45Как тыл спасает парней России на фронте? Наш репортаж из Белгорода о волонтёрах проекта "В броне 31"
13:21"Есть основания": Песков прокомментировал слова Уолтца об оптимизме по украинскому урегулированию
13:13Bloomberg: США "бесшумно" усилили санкции против России. Какой именно сферы это коснулось?
13:00Смерть Ганула, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 14 марта
12:47Нацист, жаривший шашлыки у Дома профсоюзов, убит в Одессе
12:42Зеленский собрался покупать российское оборудование для Хмельницкой АЭС, нардепы бьют тревогу
12:39Зеленский обиделся на согласие Путина прекратить огонь
12:15Все-таки буферная зона? Эксперты о судьбе Курской области
11:55Майданная Украина и этот неподражаемый Трамп: куда идём. Размышления американо-китайского публициста
11:36Песков ответил, чего Путин ждет от нового посла России в США
11:30"Все это — от лукавого": Дубинский предупредил о срыве переговоров со стороны Зеленского
11:19"Этот вопрос не может быть снят с повестки": Киев обозначил свои "красные линии"
Лента новостейМолния