В начале января 2019 года глава МИД РБ Владимир Макей сообщил о снятии ограничений на число американских дипломатов в Минске. В ответ прозвучало, что процесс восстановление полного штата посольства США в Белоруссии не будет скорым. Так и вышло: год и три с половиной месяца прошло, чтобы перезагрузить отношения, прерванные в 2008-м году

Тогда Лукашенко без сожалений выставил посла США за дверь. Сегодня обсуждают личность нового посла. Но пока имена не подтвердили ни Госдеп, ни Белый дом.

Расконсервирование

Хизер Мур — временная поверенная в делах Соединенных Штатов в РБ. Она была назначена в августе 2018-го, а в октябре 2019-го дала большое интервью.

Журналисты называют такой формат по классике: «как наши космические корабли бороздят просторы Вселенной». Но была там и кое-какая конкретика. Хизер напомнила отправную точку, когда впервые после 2008 года Вашингтон понял, что Минск расконсервирован для дальнейшей работы — 2015 год.

Что случилось в 2015 году, из Гугла не узнать. Видно, что с начала года встречи и консультации между представителями двух стран резко активизировались. 27 февраля 2015-го президент Лукашенко и глава МИД Макей провели встречи с заместителем помощника госсекретаря США Эриком Рубиным. 18 марта РБ и США подписали межправительственное соглашение об улучшении выполнения международных налоговых правил и реализации закона Соединенных Штатов Америки о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях. Это означало, что Вашингтон берет с белорусов обязательство вести себя прилично в американской юрисдикции, — четкий сигнал к снятию санкций, наложенных в 2006 году.

Затем последовали культур-мультурные мероприятия с участием неправительственной конторы «Институциональное развитие» — разновидность лоббистских «рогов и копыт», задуманных с целью дальнейшего углубления демократии на туземных территориях. Наконец, США отдали должное обычаям туземцев, прислав военный оркестр ВВС США на торжества в честь 70-летия… Победы в Великой отечественной войне? О нет, но рядом: в честь разгрома нацизма! Минский цугцванг. Почему белорусский нефтегазовый шантаж при Лукашенко неизбежен © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Затем последовала пауза в несколько месяцев, пока наконец в октябре 2015 года США официально и частично приостановили санкции против ряда белорусских предприятий. С тех пор «приостановку» периодически продлевают, в зависимости от поведения Минска.

Что же случилось в промежутке? На это намекнула Хизер Мур. Она рассказала об «освобождении политзаключенных». Что это было, наш человек знать не может: все мы в 2015 году были погружены в украинский кризис и гражданскую войну. Но Гугл сохранил для нас то событие. Решением Александра Лукашенко 22 августа 2015 года из мест лишения свободы через процедуру президентского помилования выпустили шестерых осуждённых: Николая Статкевича, Николая Дедока, Игоря Олиневича, Евгения Васьковича, Артема Прокопенко и Юрия Рубцова. Их выпустили при условии, что они будут находиться несколько лет под «профилактическим контролем милиции».

Никакого отношения к этому США не обозначили. Официально их помиловали по личной просьбе папы Римского Франциска, о чем сообщал кардинал и госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин 25 августа 2015 года. На самом деле расконсервирование Белоруссии в США «совпало» с политикой международной изоляции России из-за Украины. Так что «тайна мадридского двора» — никакая не тайна. Всё просто.

С той поры отношения все лучше и лучше, дошло и до возвращения посла.

Темное прошлое

Тепло было в далеких 90-х. 25 декабря 1991 года Соединённые Штаты вторые в мире после Украины признали независимость Республики Беларусь, а уже 28 декабря РБ и США установили дипотношения.

Америка торопилась взять под крыло отпавшие от СССР куски. 31 января 1992-го в Минске открылось посольство США. Первым послом Соединенных Штатов в Республике Беларусь стал Дэвид Суорц, карьера которого закончилась с избранием Лукашенко. Но тогда до титула «Бацьки» ему было еще далеко и Вашингтон в июле 1993 года радушно принимал председателя Верховного Совета Белоруссии Станислава Шушкевича.

С ним ручкался Билл Клинтон, который нанёс ответный визит 15 января 1994 года. Не то, чтобы в Госдепе не понимали, что Лукашенко — не Шушкевич. Но будущего Бацьку приняли у себя столь же радушно в 1995-м. Затем что-то пошло не так. А потом не так пошло всё. Но до 1996 года что-то ломать не было решительно никакой возможности: из Белоруссии выводили межконтинентальные ракеты РС-12М с ядерными боеголовками. Взамен США гарантировали Республике безопасность и неприменение санкций.

Потом отношения стали напряженными — началась «холодная война».

Референдум, который весьма лихо провел Бацька осенью 1996-го, США не понравился: запахло «последним диктатором Европы». Политики морщили носы, но Александру Григорьевичу было всё равно.

Тем не менее Лукашенко бывал в Америке еще дважды, всякий раз как глава государства-члена и учредителя ООН — на генассамблеях 2000 и 2015 годов. В Нью-Йорке, как и Никита Сергеевич, Александр Григорьевич метал с трибуны громы и молнии в США и НАТО. Клинтон же обедать с «диктатором» не пожелал и его вычеркнули из пригласительных билетов.

Ну а потом пришло время бить посуду. В середине 90-х Бацька отвернулся от Запада.

«Беларусь взята в кольцо спецслужб западных стран», — сказал Лукашенко в ноябре 1995-го.

Через год после референдума Лукашенко стал врагом США — плебисцит назвали там переворотом. В 98-м из Минска выселили иностранных дипломатов под предлогом ремонта канализации в их резиденции в Дроздах. Сантехника была не единственной причиной коммунального скандала. Лукашенко жестко и даже жестоко сказал, что нахождение подразделения морских пехотинцев США в 50 метрах от его резиденции полностью исключено. Для порядка послу США заварили ворота в резиденцию. В знак протеста Госдеп отозвал главу миссии Даниэля Спекхарда, но через год вернул. А Бацька и 130 его чиновников попали под санкции.

Спустя несколько лет президент Буш объявил целью свержение «диктатора», а в 2006-м Конгресс, нарушив гарантии, объявил санкции белорусским предприятиям. Так что карьера последнего посла США в Минске Карен Стюарт, была яркой, но не долгой. В 2008 году её выслали, чтобы «не давала деньги пятой колонне». Многоточие продолжалось 12 лет. Роковой еврокубок. Что происходит с коронавирусом на постсоветском пространстве © РИА Новости, Олег Ласточкин | Перейти в фотобанк

Ренессанс

Новым послом США в Беларуси станет Джули Фишер. В Гугле присутствуют ее фотографии в хоккейных доспехах. Это серьезная заявка на победу и путеводная звезда, определяющая начало большой дружбы с Бацькой, который этот вид спорта обожествляет. Это очень повышает личностный контакт из чего видно, что 12-летний перерыв пошел на пользу Госдепу.

Вашингтон стал внимательнее при выборе контактного лица, снабжающего деньгами «пятую колонну». Сейчас Джули работает в бюро госдепартамента по делам Европы и Евразии. Ранее — временный поверенный в делах посольства США в России. Ожидается, что она прилетит в Минск уже в мае: будет наблюдать за президентскими выборами.

Владеет русским, французским, говорит на грузинском. Со времен обучения в университете Северной Каролины в Чапел-Хилл и в Школе международных отношений Вудро Вильсона при Принстонском университете специализировалась в области российских и восточноевропейских проблем. Работала в американских посольствах в Киеве, Тбилиси, Москве в самое горячее время. Трудилась зам. директора Личного кабинета генсека НАТО, возглавляла штаб заместителя госсекретаря США по управлению «знаниями, человеческими ресурсами и безопасностью» на объектах США за рубежом.

До этого работала директором Оперативного центра Госдепа, «группы 24/7», которая обеспечивает связь с госсекретарем, директорами департаментов и агентами по всему миру. Там же размещаются кризисные группы. В общем, если и не Джеффри Пайетт, то рядом.

Сама кандидатура — не сенсация, её обсуждают с осени 2019-го, о ней намекала Хизер Мур. Пишут, что Фишер согласовывал госсекретарь Помпео в феврале лично с Лукашенко и Макеем. Последние прекрасно осведомлены о нюансах трудовой биографии дипломата.

Она работала на Украине в период Ющенко. При Саакашвили в Тбилиси возглавляла политотдел и вела планирование. Фишер готовили как дублирующее посла в России лицо, в случае усиления конфликта между Москвой и Вашингтоном на случай отзыва посла США. Кроме того, она координировала работу с оппозицией, регионами, политическими организациями. Отвечала за сбор и анализ материалов в отношении политики Москвы с Украиной, Беларусью и Молдовой. Переведена в Вашингтон на должность помощника заместителя госсекретаря и куратора направления Беларусь-Польша-Украина-Грузия.

Фишер характеризуют как жесткого политрука, сторонницу силового курса. Она антироссийски настроена, говорить при ней о возвращении СССР на карту мира не стоит. Но есть нюансы: Александр Лукашенко — тоже не промах.

Впрочем, поживем — увидим.