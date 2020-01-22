Министерство здравоохранения Украины предупредило украинских пограничников о распространении смертельного коронавируса из Китая. Тем временем Всемирная организация здравоохранения созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям

Во вторник, 21 января, украинский Минздрав совместно с Центром общественного здоровья проинформировал украинцев о развитии ситуации с распространением нового коронавируса (nCoV), от которого погибло уже три человека. Эпидемия гриппа на фоне приближающейся катастрофы украинской медицины © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

«Центр общественного здравоохранения Минздрава Украины, как координатор международных медико-санитарных правил, официально сообщил Пограничной службе Украины, руководителям областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителям структурным подразделений охраны здоровья областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Киате и об актуальных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения», — указано в сообщении Минздрава.

При этом в министерстве напомнили украинцам об основных мерах профилактики, которые необходимо соблюдать при посещении стран, где были зарегистрированы случаи nCoV:

— избегать тесного контакта с людьми, у которых есть симптомы острой респираторной инфекции;

— чаще мыть руки с мылом, особенно после прямого контакта с больными людьми или их окружением;

— избегать тесного контакта с животными на фермах или в дикой природе;

— люди с симптомами острой респираторной инфекции должны соблюдать правила поведения при кашле (не подходить слишком близко к собеседникам, использовать одноразовые перчатки при кашле и чихании, чаще мыть руки, максимально сократить контакты с другими людьми».

Кроме того, в Минздраве распространили отдельный список рекомендаций, суть которых сводится к простому правилу: избегать общения с животными и продуктами животного происхождения, тщательно мыть руки и соблюдать режим термической обработки мяса.

Такая обеспокоенность Минздрава Украины возникла не на пустом месте. Весь мир сейчас затаив дыхание следит за происходящим в Китае, который может подарить человечеству новую смертельную пандемию.

Что произошло в Ухане

Сто с лишним лет тому назад — в 1918 году, в последние месяцы Первой мировой войны, в мире началась эпидемия гриппа. Ей было суждено обойти Великую войну по количеству жертв. По разным подсчетам, от пандемии «испанки» — так назвали новую разновидность гриппа — погибло от 50 до 100 млн человек или от 2,7 до 5,3% населения Земли. Всего же переболело «испанкой» около 30% населения планеты. Пандемия закончилась в 1920 году и стала самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. Украину накрыла эпидемия вирусной пневмонии: в Тернополе и Житомире есть смертельные случаи © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

Спустя сто лет после завершения пандемии «испанки» — в декабре 2019 года — в китайском Ухане — городе с населением 11 млн человек в провинции Хубэй, что в центре Китая, начали регистрировать странные случаи вирусной пневмонии. До Нового года было зафиксировано 27 случаев заболевания. Но уже через пять дней это количество увеличилось более, в чем два раза. Очагом распространения заболевания признали городской продуктовый рынок, где продавали разных животных. Поначалу считали, что вирус не передается от человека к человеку, и никто не ограничивал ни туристов, ни местных жителей в передвижениях. Однако позже ситуация изменилась. Власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке болезни и стали искать ее причину. Этой причиной оказался новый штамм коронавируса, получивший название 2019-nCoV. Как считают китайские специалисты, вирус передался людям от животных, мясо которых и продавали на рынке в Ухане. Однако после закрытия рынка 1 января 2020 года вирус продолжил распространяться.

При этом он вышел за пределы Китая. Уже известно о заболеваниях в Таиланде, Южной Корее, Японии и в США. В Сингапуре в связи с подозрением госпитализированы семь человек.

На 22 января известно о девяти летальных случаях.

«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», — сообщил 22 января на пресс-конференции замглавы госкомитета Китая по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.

Все летальные случаи были зафиксированы в провинции Хубэй.

При этом китайский чиновник заявил, что на данный момент выявлен респираторный путь попадания вируса в организм человека. Кроме того, вирус может мутировать.

«Существует возможность мутации вируса и его дальнейшего распространения», — отметил Ли Бинь. Эпидемия гриппа этой зимой может стать тяжелейшей за последние 15 лет © РИА Новости, Игорь Зарембо | Перейти в фотобанк

Он призвал китайских граждан и иностранцев воздержаться от посещения Уханя даже в дни китайского Нового года — «Праздника весны», когда китайские семьи собираются вместе.

В свою очередь руководитель китайского Центра по контролю и профилактике заболеваний академик Гао Фу подтвердил, что источником коронавируса стали дикие животные, которыми незаконно торговали на рынке в Ухане.

Чем опасен новый вирус

Девять смертельных случаев и 440 заболевших — уже достаточная причина для беспокойства. В Китае уже классифицировали заболевание 2019-nCoV как как инфекционное заболевание класса В. В эту же группу входит SARS-CoV — вирус атипичной пневмонии, унесшей жизни восьми сотен человек по всему миру в первой половине «нулевых».

Как сообщает российское издание «Лента», ученые провели секвенирование генома вируса и сравнили его с известными ранее, в том числе с SARS и MERS — коронавирусом тяжелого острого респираторного синдрома и коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома. Новый вирус по своей генетической структуре более чем на 70% схож с SARS-CoV. Кроме того, у нового коронавируса сохранился тот же рецептор (АСЕ2), и действует он аналогично SARS, что важно для лечения тех, кто заболел. Возвращение в Средневековье: в Киеве ожидают эпидемию дифтерии © РИА Новости, Варвара Гертье | Перейти в фотобанк

В России уже назвали коронавирус из Китая биологической угрозой.

«У нас седьмая статья Федерального закона как раз посвящена основным биологическим угрозам, опасностям. <…> Я могу назвать только несколько и продемонстрировать это, по сути дела, примерами из нашей нынешней повседневной жизни. Это изменение свойств и форм патогенных биологических агентов, а также свойств и мест обитания их переносчиков. И наиболее яркий пример <…> — как раз та инфекция, которая сейчас развивается в Китайской Народной Республике, вызванная коронавирусом», — заявил 21 января замглавы Минздрава РФ Сергей Краевой.

В среду, 22 января, Всемирная организация здравоохранения проведет заседание комитета по чрезвычайным ситуациям. Он должен определить, является ли вспышка пневмонии в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, и выработать рекомендации по борьбе с вирусом. Всего за время существования ВОЗ чрезвычайная ситуация объявлялась пять раз: из-за эпидемии свиного гриппа и эпидемии полиомиелита (2009 год), вируса Зика (2016-й) и болезни, вызванной вирусом Эбола, в Африке в 2014-м и 2019-м годах.

Пока же и украинцам, и россиянам остается следовать рекомендациям своих минздравов и не забывать о гигиене.