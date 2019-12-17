В понедельник, 16 декабря, Конституционный суд Украины признал неконституционным законопроект №1014 президента Украины Владимира Зеленского, который позволил бы ему назначать и увольнять глав Госбюро расследований (ГБР) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Текст решения будет опубликован 17 декабря

Напомним, что еще в первый день работы Верховной Рады IХ созыва Владимир Зеленский внес как неотложные 66 законопроектов, в том числе и о закреплении полномочий президента при создании регуляторных органов и НАБУ, назначении и увольнении директоров НАБУ и ГБР. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что президент предлагает дополнить статью 106 Конституции двумя новыми пунктами, предоставляющими ему расширенные полномочия.

Украинское представительство организации Transparency International подвергло критике президентский законопроект. «Изменения в Конституцию в короткой перспективе решат вопрос законности существования и деятельности органов, они могут положить начало неоправданной концентрации власти в руках президента. Ведь по своей природе НАБУ, ГБР и даже государственные регуляторные органы являются органами исполнительной власти. Следовательно, именно на правительство должны возлагаться полномочия, которые предлагается отдать президенту», — считают в организации. Призрачный контроль. Победа Зеленского в Раде, которая может обернуться поражением © Facebook, Верховна Рада України | Перейти в фотобанк

3 сентября Рада направила на рассмотрение Конституционного суда вышеупомянутый законопроект Зеленского. Теперь же КС постановил, что законопроект нарушает 157-й и 158-й пункты Конституции. Таким образом, консолидировать власть над антикоррупционными органами в своих руках Зеленскому не удалось, что позволит НАБУ и ГБР быть в некоторой степени независимыми от президента. Тем не менее, следует подчеркнуть, что антикоррупционные органы на Украине находятся под контролем США (скорее, Демпартии), стало быть, этот рычаг давления на украинских чиновников и депутатов президенту Украины решили не отдавать.

Напомним, что в конце ноября экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко жаловался адвокату президента США Руди Джулиани на то, что бывшая посол США Мари Йованович тратит много денег на пиар Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и хочет сделать его главу Артема Сытника президентом Украины. Кроме этого Луценко выражал недовольство касательно руководства новых антикоррупционных органов, их неуправляемости и неэффективности. Однако 13 декабря Ровенский апелляционный суд признал Сытника виновным в коррупции. Об этом заявил народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский на странице в Facebook. По его словам, Сытник проиграл апелляцию и официально признан коррупционером. «Коррупционер во главе Антикоррупционного бюро. Решение первой инстанции», — отметил Дубинский. После внесения постановления суда в реестр Сытник автоматически должен лишиться возможности занимать руководящие посты на государственной службе.

Решение КС, вырывающее ГБР и НАБУ из рук президента, может повлиять также и на перспективы уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко и ряда его подельников. Еще 3 декабря Рада большинством голосов фракций «Слуга народа» и «Голос» во втором чтении приняла закон о Государственном бюро расследований (ГБР) №2116, предполагающий усиление контроля над этим органом и смену его руководства. Юрист Андрей Портнов, инициировавший более десятка дел против Порошенко, заявил, что принятие закона о ГБР приведёт к реабилитации Порошенко, сохранению его активов, счетов и офшоров, а также к консервации расследования массовых убийств на Майдане.

«Ключевых смыслов у этого закона два. Первый — заблокировать расследование уголовных дел в отношении Порошенко назначением в ГБР нового и лояльного к Рябошапке функционера. Второй — автоматически перевести в ГБР следователей Майдана, пять лет целенаправленно фальсифицировавших в ГПУ это главное уголовное дело страны. Голосование за закон приведёт к реабилитации Порошенко, сохранению его активов, счетов и офшоров и к консервации расследования массовых убийств на Майдане», — сообщил Андрей Портнов.

Теперь же получается, что «Слуги народа» приняли закон, чтобы уволить Романа Трубу и консолидировать власть президента над этим органом, но решением КС эта власть ускользает у президента из рук. Депутат Дубинский, комментируя решение КС, написал, что президентская фракция себе же и навредила, поддержав ранее перезагрузку ГБР.

«Красиво получилось. Сначала просто приняли закон о ГБР в первом чтении. Вполне нормальный закон. Потом туда аккуратно всобачили 320 правку, которая требовала перезагрузки Бюро. И заставили фракцию за нее проголосовать. А потом КС признал право Президента назначать главу ГБР неконституционным. И на выходе — перспектива назначения главы ГБР через конкурс вместо ожидаемого назначения своего человека. Сами себя трахнули», — пишет Дубинский. Криминальное финансирование «Слуг народа». Партия Зеленского попала в очередной скандал © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Фактически благодаря такой многоходовке получилось так, как хотела еще летом фракция «Голос» Святослава Вакарчука, наиболее близкая к Демпартии США. Критикуя президентский законопроект о ГБР и НАБУ, депутаты «Голоса» зарегистрировали альтернативный законопроект №2116-1, который предусматривает увольнение и назначение главы ГБР на конкурсной основе, подчеркивая, что их проект предусматривает увольнение Романа Трубы с должности руководителя и полную перезагрузку ведомства. Основу же конкурсной комиссии должны составить «международные эксперты» из подконтрольных американским демократам НПО.

Как писал автор издания Украина.ру Виталий Диденко, «Голос» стремится, таким образом, «закрепить контроль западных структур над антикоррупционными ведомствами».

Политический и экономический эксперт Андрей Головачев еще в сентябре предупреждал, что команде Зеленского не удастся перехватить у США контроль над антикоррупционными органами, поэтому не будет и «посадок». В ответ же, по мнению эксперта, команда Зеленского будет саботировать работу НАБУ, как это было и при Порошенко. «Это означает, что реальных посадок при нынешней власти не будет, как их не было и при Порошенко. Потому что НАБУ, реально подчиненная США и заблокированная местной властью, функционировать по своему прямому назначению не сможет», — писал Головачев.

В целом же получается, что, с одной стороны, решение Конституционного суда сохраняет хотя бы видимость независимости антикоррупционных ведомств, не позволяя президенту узурпировать всю власть. ГБР сможет действовать без оглядки на президента Украины. С другой же стороны, обещанные Зеленским еще весной «посадки» топ-коррупционеров, включая Петра Порошенко, Андрея Парубия и Сергея Пашинского, становятся вопросом, который будет решаться в ходе межпартийной борьбы в Конгрессе и Сенате США.