Суслов: России нужно побеждать на поле боя, чтобы получить приемлемый исход войны и гарантии безопасности
05:00 16.04.2025 (обновлено: 11:55 16.04.2025)
С европейцами вести разговоры по Украине абсолютно бессмысленно, потому что они ориентированы не на мир, а на стратегическое поражение России. Они отказываются даже обсуждать устранение первопричин войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Российской армии нужно побеждать на поле боя, только это обеспечит приемлемый для России исход войны и гарантии безопасности, отметил эксперт.
Одновременно с этим России нужно поддерживать конструктивный диалог с администрацией Дональда Трампа по выполнению своих условий и по контурам окончательного урегулирования конфликта. Что, собственно, сейчас и делается, указал собеседник издания.
По его мнению, на сегодняшний день вести разговоры с европейцами абсолютно бессмысленно, потому что они ориентированы не на мир, а на стратегическое поражение России.
"Они категорически отказываются даже обсуждать устранение первопричин войны, отказываются искать фундаментальные решения, которые бы устранили этот конфликт. Поэтому здесь Европу придется ставить перед фактом поражения Украины, с одной стороны, и достижения договоренностей с США, с другой стороны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
Также о результатах переговорного процесса между Россией и США — в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
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