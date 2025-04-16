Суслов: России нужно побеждать на поле боя, чтобы получить приемлемый исход войны и гарантии безопасности - 16.04.2025 Украина.ру
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Суслов: России нужно побеждать на поле боя, чтобы получить приемлемый исход войны и гарантии безопасности
Суслов: России нужно побеждать на поле боя, чтобы получить приемлемый исход войны и гарантии безопасности - 16.04.2025 Украина.ру
Суслов: России нужно побеждать на поле боя, чтобы получить приемлемый исход войны и гарантии безопасности
С европейцами вести разговоры по Украине абсолютно бессмысленно, потому что они ориентированы не на мир, а на стратегическое поражение России. Они отказываются даже обсуждать устранение первопричин войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
2025-04-16T05:00
2025-04-16T11:55
новости
россия
украина
европа
суслов
дональд трамп
переговоры
евросоюз
мир
война
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Российской армии нужно побеждать на поле боя, только это обеспечит приемлемый для России исход войны и гарантии безопасности, отметил эксперт."То есть продолжать идти вперед на фронте, не соглашаться ни на какие полумеры, добиваться выполнения тех условий, которые мы сформулировали. Если эти условия не выполняются, значит война продолжается и Россия продолжает наступать", — отметил Суслов.Одновременно с этим России нужно поддерживать конструктивный диалог с администрацией Дональда Трампа по выполнению своих условий и по контурам окончательного урегулирования конфликта. Что, собственно, сейчас и делается, указал собеседник издания.По его мнению, на сегодняшний день вести разговоры с европейцами абсолютно бессмысленно, потому что они ориентированы не на мир, а на стратегическое поражение России."Они категорически отказываются даже обсуждать устранение первопричин войны, отказываются искать фундаментальные решения, которые бы устранили этот конфликт. Поэтому здесь Европу придется ставить перед фактом поражения Украины, с одной стороны, и достижения договоренностей с США, с другой стороны", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.Также о результатах переговорного процесса между Россией и США — в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
https://ukraina.ru/20250415/nenavist-iz-beloy-knigi-evropa--gotovitsya-k-voyne-i-mozhet-sorvat-yubiley-velikoy-pobedy-1062525579.html
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новости, россия, украина, европа, суслов, дональд трамп, переговоры, евросоюз, мир, война, война на украине, чем закончится война на украине, сша, конфликт, сво, крах всу, крах украины
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Суслов: России нужно побеждать на поле боя, чтобы получить приемлемый исход войны и гарантии безопасности

05:00 16.04.2025 (обновлено: 11:55 16.04.2025)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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С европейцами вести разговоры по Украине абсолютно бессмысленно, потому что они ориентированы не на мир, а на стратегическое поражение России. Они отказываются даже обсуждать устранение первопричин войны. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов
Российской армии нужно побеждать на поле боя, только это обеспечит приемлемый для России исход войны и гарантии безопасности, отметил эксперт.
"То есть продолжать идти вперед на фронте, не соглашаться ни на какие полумеры, добиваться выполнения тех условий, которые мы сформулировали. Если эти условия не выполняются, значит война продолжается и Россия продолжает наступать", — отметил Суслов.
Одновременно с этим России нужно поддерживать конструктивный диалог с администрацией Дональда Трампа по выполнению своих условий и по контурам окончательного урегулирования конфликта. Что, собственно, сейчас и делается, указал собеседник издания.
По его мнению, на сегодняшний день вести разговоры с европейцами абсолютно бессмысленно, потому что они ориентированы не на мир, а на стратегическое поражение России.
"Они категорически отказываются даже обсуждать устранение первопричин войны, отказываются искать фундаментальные решения, которые бы устранили этот конфликт. Поэтому здесь Европу придется ставить перед фактом поражения Украины, с одной стороны, и достижения договоренностей с США, с другой стороны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО" на сайте Украина.ру.
Также о результатах переговорного процесса между Россией и США в материале "Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет".
Сгенерировано нейросетью
15 апреля, 14:00
Ненависть из Белой книги. Европа готовится к войне и может сорвать юбилей Великой победы провокациямиДва последних агрессивных и русофобских заявления европейских политиков – главы евродипломатии Каи Каллас и будущего канцлера Германии Фридриха Мерца – не должны никого ни удивлять, ни шокировать. Они и абсолютно закономерны и логично предопределены. Они – часть плана.
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