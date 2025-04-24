https://ukraina.ru/20250424/istoricheskiy-mif-valeriy-bebik--sozdatel-alternativnoy-istorii-ukrainy--1062656572.html

Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины

Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины - 24.04.2025 Украина.ру

Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины

Бебик – один из любимых сказочных персонажей российских СМИ. Ну откуда ещё, кроме как из "трудов" этого "учёного" можно узнать, что Галилея – это другое название Галичины, а Иисус Христос был, соответственно, украинцем? Есть повод посмеяться над глупыми украинцами! Если бы Бебика не было, его пришлось бы придумать, но это не было бы так убедительно

2025-04-24T15:59

2025-04-24T15:59

2025-04-24T16:01

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Валерий Михайлович Бебик родился 24 апреля 1959 года в селе Великие Бубны Роменского района Сумской области в семье военнослужащего.Фамилия довольно редкая, а происхождение её неопределённое – то ли немецкое, то ли тюркское (в том и другом случае происходит от слова "ребёнок"), то ли славянское (вышедшее из употребления имя). Иногда её считают вариантом несколько более распространённой фамилии Бибик (Бибиковы – древний дворянский род татарского происхождения). В общем, тот случай, когда фамилия влияет на сферу занятий персонажа.В 1982 году Бебик окончил факультет систем управления Киевского политехнического института и позже работал инженером НИИ "Электрон" (скорее всего имеется в виду НИИ электроники при КПИ).Позже сменил сферу деятельности и в 1988-92 годах работал в орготделе Киевского облисполкома.В 1990 защитил в Киевском университете кандидатскую диссертацию "Социально-психологические аспекты депутатской деятельности". В СМИ утверждалось, что практическая составляющая этой диссертации позволила ему стать в 1990 году депутатом Ленинского (позже – Старокиевского) райсовета, что уже тогда вызывало недоумение.В 1992-97 годах – главный консультант пресс-службы президента Украины, в 1997-98 годах – замзавотделом общественно-политического анализа Администрации президента.В 1996 году в Институте государства и права НАН Украины защитил докторскую диссертацию "Политический маркетинг и менеджмент в демократическом обществе", которая была переработана в монографию, изданную в том же году.В 1999 году стал ректором Межрегиональной академии управления персоналом – довольно крупного частного ВУЗа. В 2002 году получил звание профессора.В 2005-14 годах – проректор Открытого международного университета развития человека "Украина", впоследствии – заведующий кафедрой общественно-политических наук, глобалистики и социальных коммуникаций университета "Украина". Университет "Украина" (первоначально предназначался для студентов-инвалидов) относится к числу наиболее крупных частных ВУЗов, возглавляет его первый министр образования Украины Пётр Таланчук.Бебик автор огромного количества статей и монографий, посвящённых политической деятельности и выборам.Неоднократно выдвигался в народные депутаты. Кажется лучший его результат – 2,3% голосов, полученных на выборах 2014 года. О достижениях Бебика в качестве политического технолога никто не слышал, что в общем-то не удивительно – он скорее академический политолог, причём несколько легковесный (по сравнению с, например, Вадимом Карасёвым).Видимо это заставило заняться его заняться "историей". Произошло в 2007 году, когда Бебик начал писать учебник по глобалистике, и не обнаружил в западных концепциях никаких следов "трипольской цивилизации" (причина этого очевидна – никакой "трипольской цивилизации" не существовало, но Бебику это не интересно). Уже 2012 году была издана книга "Тысячелетняя Украина: доисторические цивилизации и глобальные религиозно-политические доктрины".Взгляды Бебика оказались настолько абсурдными, что вызвали интерес СМИ. В 2009-17 годах он являлся автором программы "Из глубины тысячелетий" Первого канала Украинского радио, а в 2011-17 годах – автором и ведущим "научно-образовательного" проекта "Цивилизация Incognita" телеканала "TONIS". Позже передачи последнего проекта выходили на телеканале "Киев".Бебика минимум пять раз выдвигали на соискание Государственной премии им. Шевченко, но шевченковскому комитету доставало здравого смысла не удовлетворять эти представления.После первого майдана братья Ющенко (в большей степени старший брат тогдашнего президента – Пётр Андреевич) сформировали социальный заказ на новую историю Украины. Впрочем, у нас нет сведений, что Бебик был прямо обласкан государством в период президентства Ющенко. А вот при Порошенко его оценили – с 2015 по 2017 год он возглавлял общественный совет при Министерстве информационной политики*.Старая версия, восходящая к Михаилу Грушевскому, их не устраивала в силу недостаточной древности и героичности. Проблемой украинской государственности является невозможность обращения к какому-то внятному прошлому – территория Украины постоянно находилась под контролем соседних государств, попытки учреждения собственной государственности были неудачными, а какие-либо успехи украинцев как правило связаны с Россией.У Бебика появилась концепция в духе фолк-хистори, сводившаяся к тому, что основой мировой цивилизации была цивилизация украинская. Прямым текстом:- "Задуматься о настоящей тысячелетней истории украинской цивилизации, которая в 6-5 тыс. до н.э. сформировала ядро белой расы планеты"- "Наши предки, в отличие от других народов, уже в VІ-V тысячелетиях до н.э. знали земледелие, приручили лошадь и изобрели колесо, имели развитые религиозные культы и социальную стратификацию. А начиная, по меньшей мере, с ІІІ тысячелетия до нашей эры, они уже знали и технологии изготовления и обработки металлов. Расселяясь по "городам и весям", наши предки принесли на земли других народов свои культуру, общественное устройство и религиозные культы. Становились элитой тамошних первобытных обществ".- "Украинцы ‒ избранная Богом нация и у нас своя историческая миссия во Вселенной".Собственно, "новизна" концепции именно к этому и сводится, хотя и сама она не нова – концепция "трипольской цивилизации" появилась раньше. Бебик, однако, превзошёл её по масштабу.В методологию фолк-исторических фантазий Бебик ничего нового не привнёс. Основным его методом является фолк-лингвистика, сводящаяся к тому, что, если слово на древнем языке пишется похоже на современный украинский, значит имеется в виду современный украинский (таким образом принципиально непереводимые ещё со времён Древнего Рима тексты этрусков легко читаются на любом заданном языке).Пример:"Выглядит правдоподобной версия, что Будда принадлежал к скифскому/сакскому народу будинов, проживавшему во ІІ-І тысячелетиях до н.э. (по Геродоту) на территории Древней Украины. Имя этого народа сохранилось в названиях населённых пунктов Середина-Буда (Сумщина), Буда (Черниговщина) и т.д. (…) С этнической точки зрения – всё ясно. Будда принадлежал к скифам-ариям и, в частности, к народу будинов, потомки которого до сих пор проживают на территории Сумской, Черниговской областей и близлежащих к ним белорусских и российских земель".В этом фрагменте мы видим характерный пример фолк-логики, когда сделанное автором предположение несколькими предложениями позже (в особо запущенных случаях – уже в следующем предложении) представляется доказанным фактом.Ну и, разумеется, обращение к "историческим источникам", которые подтверждают древность кого-то или чего-то, но сами по себе кране ненадёжные. Характерный пример – "Велесова книга", признанная фальшивка первой половины прошлого века, которую даже сторонники её подлинности не могут расшифровать сколько-нибудь единообразно.Скажем прямо, инструментарий академика Фоменко более богат и разнообразен. Он по крайней мере использовал методы математической статистики, которые обычно производят сильное впечатление своей непонятностью.На слабость методологической базы обращают внимание даже сторонники Бебика. Пётр Таланчук:"Он настоящий патриот, сознательный украинец, отстаивающий интересы нации! Его исследования, по моему мнению, могли бы быть гораздо убедительнее, если бы он обращался не только к литературным источникам, а, например, поработал бы немного археологической лопатой".Сравнивая концепции Бебика и Фоменко можно легко найти две точки расхождения.Во-первых, если у Фоменко фигурирует "короткая" история, то у Бебика, напротив, "длинная" ("Христос на самом деле жил за три тысячи лет до своего "канонического" рождения").Интересно, что в книгах Фоменко более позднее происхождение Христа обосновывается средневековыми картинами и гравюрами, на которых персонажи Ветхого Завета изображены в костюмах соответствующего времени на фоне европейских пейзажей. Для Бебика же даже столь анекдотическое "доказательства" чересчур наукообразны.Во-вторых, если у Бебика первая цивилизация на Земле – украинская, то у Фоменко – русская. Хотя при имеющемся наборе "доказательств" можно вставить любой народ – хоть ануннаков с Нибиру – не ошибёшься.Удивительно, но даже украинские "патриоты" критикуют Бебика. Вот, например, что пишет о нём преподаватель Киево-могилянской академии Игорь Лосев:"Условные бебики: самоуверенные, поверхностные, необразованные, но с дипломами о высшем образовании, по-средневековому верящие в чудо и жаждущие его. Они испытывают комплекс неполноценности относительно пути украинцев в истории и постоянно пытаются компенсировать его различными фантастическими теориями".Сам Лосев точно такой же "бебик" – доказывает, что во время Крымской войны воевали украинцы (начиная с Нахимова), но российское самодержавие присвоило себе Крым…Отметим, что люди, придумывающие абсурдные теории в стиле фолк-хистори, есть всюду. Например, "новая хронология" позаимствована украинцем Фоменко у этнического русского, народовольца Николая Морозова. А, например, автор концепции об инопланетном происхождении рисунков в пустыне Наска Эрих фон Деникен – германоязычный швейцарец (с версиями о его украинском происхождении мы не сталкивались).Т.е., дело не в особой склонности украинцев к фальсификации истории, а в обилии людей, которые ищут простые, понятные и неправильные ответы на сложные вопросы. Независимо от национальности. Посмеявшись на Бебиком не забываем смеяться над отечественными "патриотами", победившими 7,5 тысяч лет назад Китай.P.S.: "Если бы я был в чем-то неправ, жидо-кацапы, замаскированные под историков КПСС, давно смешали бы меня с дерьмом". Валерий Михайлович зря беспокоится.* Число 2017 намекает, что до этого года у Бебика была мохнатая лапа в органах государственной власти Украины, но чётко идентифицировать её мы не смогли.

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https://ukraina.ru/20190824/1024725650.html

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