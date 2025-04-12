https://ukraina.ru/20250412/1062487277.html

Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО

Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО - 12.04.2025 Украина.ру

Дмитрий Суслов: Пока Россия ослабляет позиции Зеленского, Европа де-факто принимает Украину в НАТО

Упорствуя в подписании сделки по редкоземельным металлам, Зеленский помогает России в достижении ее целей по решению конфликта на Украине. А Европа напрашивается на полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года.

2025-04-12T15:30

2025-04-12T15:30

2025-04-12T15:30

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Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру, комментируя итоги "Рамштайн".В пятницу, 11 апреля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялся саммит контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", в результате которого Европа собирается поставить Киеву оружие на 21 миллиард евро.Заседание возглавили министры обороны Великобритании и Германии Джон Хили и Борис Писториус, во встрече приняли участие делегаты из 51 государства. Из нового — созданная коалиция по РЭБ, уже девятая по счету, которая занимается финансированием Украины.— Дмитрий Вячеславович, как вы оцениваете итоги этой встречи? — Я думаю, итоги встречи достаточно предсказуемы. Европейские страны привержены продолжению конфликта и категорически не хотят идти на мирное урегулирование через диалог с Россией и через выполнение тех условий, которые она сформулировала.По мере ослабления вовлеченности Соединенных Штатов в помощь Украине (именно не в украинский конфликт, а в помощь Украине), особенно в части предоставления вооружений и военной техники, и учитывая нежелание американцев выделять Киеву пакеты помощи после того, как окончательно закончатся байденовские транши, Европа пытается нарастить свои собственные усилия. Сейчас она становится главным спонсором Украины и де-факто участником прокси-конфликта против РФ.При этом мы должны понимать, что поддерживать Украину самостоятельно, без США, Европа не сможет. Только на европейском жизнеобеспечении Украина неминуемо потерпит катастрофическое поражение. Ее будет ждать полный и тотальный разгром по образцу 9 мая 1945 года.Поэтому США по-прежнему участвуют в этом, но менее вовлечённо, не на позициях главного спонсора и игрока. То есть, если при Байдене США лидировали в процессе помощи Украине, сейчас они переходят на задние ряды. Подчеркну, их роль остаётся критически важной, в первую очередь, в части предоставления разведданных. То есть после того, как байденовские пакеты окончательно исчерпаются, администрация Трампа скорее всего не будет предоставлять новые пакеты помощи, и поддержка США Украины будет выражаться в предоставлении разведданных (если к тому времени не наступит режим перемирия) и в том, что Белый дом станет продавать за деньги те или иные критически важные виды вооружений для ВСУ — либо за украинский, либо за европейский счет. Скорее последнее. Нынешний "Рамштайн" это и показал.Сами европейцы не собираются сворачиваться и уменьшать помощь Киеву. Они по-прежнему недвусмысленно дают понять, что категорически против демилитаризации Украины. Усилия в сторону размещения так называемых миротворцев на территориях нынешней Украины — это не столько ее поддержка в военном смысле здесь и сейчас. Эти действия нацелены на долгосрочную милитаризацию Украины, на европейское содействие развитию украинского ВПК и интеграции Украины в НАТО без фактического вступления, но через практическое взаимодействие.Европа исходит из того, что как бы конфликт ни завершился, Украина должна оставаться сильной в военном отношении страной, представляющей угрозу для России, и тесно интегрированной с европейскими странами и в военном смысле — с НАТО. Повторюсь, вариант демилитаризованной Украины для Европы представляется категорически неприятным.— Получается все идет по плану Трампа, благодаря которому он снял с Америки бремя Украины и решает свои проблемы. Как России из этого процесса извлечь свою пользу, в том числе по решению украинского вопроса?— Нам нужно побеждать на поле боя, потому что только это обеспечит России приемлемый для нее исход войны и гарантии безопасности. То есть продолжать идти вперед на фронте, не соглашаться ни на какие полумеры, добиваться выполнения тех условий, которые мы сформулировали. Если эти условия не выполняются, значит война продолжается и Россия продолжает наступать.И одновременно с этим нам нужно поддерживать конструктивный диалог с администрацией Трампа по выполнению наших условий и по контурам окончательного урегулирования конфликта. Что, собственно, и делается.С европейцами вести разговоры на сегодняшний день абсолютно бессмысленно, потому что они ориентированы на стратегическое поражение России, а не на мир. Они категорически отказываются даже обсуждать устранение первопричин войны, отказываются искать фундаментальные решения, которые бы устранили этот конфликт. Поэтому здесь Европу придется ставить перед фактом поражения Украины, с одной стороны, и достижения договоренностей с США, с другой стороны.— Как вы считаете, сколько сможет продержаться Украина под руководством Зеленского на дипломатическом и на военном поле?— Что касается фронта, это трудно предсказать сегодня. Пока, несмотря на российское наступление, Украина отступает организованным образом, сохраняя боеспособность, поэтому обрушения фронта мы не наблюдаем. То есть ситуация развивается по неположительному для ВСУ сценарию, но пока не по катастрофическому.Я уверен, что обрушение фронта для Украины неминуемо, но предсказать точное время, когда оно наступит, невозможно. Это может произойти через два месяца, через полгода, через год.Что касается дипломатического поля, здесь многое зависит от подписания Киевом сделки по минеральным ресурсам с Соединенными Штатами. Это для администрации Трампа важно с точки зрения реализации американской программы минимум в отношении Украины.Если сделка будет подписана, США не станут принимать новых пакетов помощи для Украины, хотя и негативных шагов в отношении Киева они не сделают. Если же Зеленский будет по-прежнему упорствовать и отказываться от подписания этой сделки в том виде, как ее предлагает администрация Трампа, то не исключено новое прерывание предоставления разведданных ВСУ, что критическим образом отразится на ситуации на фронте. Также можно ожидать остановку поставок Киеву помощи из байденовских пакетов.Многое зависит от характера российско-американских отношений и идущих переговоров. Если они прервутся по тем или иным причинам, это укрепит дипломатические позиции Зеленского. Продолжение переговоров США и России и сохранение их конструктивного характера, напротив, ослабляет позиции Зеленского относительно администрации Трампа.Также о результатах переговорного процесса между Россией и США и введении на Украину европейских контингентов в интервью Игорь Прокопенко: Европу беспокоят Одесса и Днепропетровск, но дальше разговоров дело не зайдет.

https://ukraina.ru/20250215/1061094416.html

https://ukraina.ru/20250408/1062391520.html

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Анна Черкасова

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