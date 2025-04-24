https://ukraina.ru/20250424/mask-soglasilsya-s-kritikoy-trampa-v-adres-zelenskogo-1062731164.html

Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского

Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского - 24.04.2025 Украина.ру

Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского

Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского

2025-04-24T14:05

2025-04-24T14:05

2025-04-24T14:05

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Ранее американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Трамп также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа в соцсети Х.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск