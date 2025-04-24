Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского
Ранее американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Трамп также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа в соцсети Х.
"Именно", - ответил на него Маск.
Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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