Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского - 24.04.2025 Украина.ру
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Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского - 24.04.2025 Украина.ру
Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского
2025-04-24T14:05
2025-04-24T14:05
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дональд трамп
владимир зеленский
илон маск
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Ранее американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Трамп также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа в соцсети Х.Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, илон маск
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Илон Маск

Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского

14:05 24.04.2025
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
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Американский предприниматель Илон Маск согласился с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Владимира Зеленского
Ранее американский лидер в социальной сети Truth Social написал, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Трамп также раскритиковал заявления Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в свою очередь опубликовал скрин сообщения Трампа в соцсети Х.
"Именно", - ответил на него Маск.
Подробнее о затягивании конфликта Киевом - в материале Украина отвергла опубликованный в СМИ мирный план Трампа: Зеленский стоит на своем на сайте Украина.ру.
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