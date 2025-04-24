Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/bez-ucheta-mneniya-es-spectator-zayavil-chto--ukrainskiy-vopros-putin-i-uitkoff-reshat-uzhe-zavtra-1062733862.html
Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра
Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра - 24.04.2025 Украина.ру
Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра
Украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которое ранее было анонсировано мировыми СМИ на 25 апреля. Об этом в четверг написал британский журнал Spectator
2025-04-24T14:52
2025-04-24T16:41
новости
сша
крым
лондон
стив уиткофф
дональд трамп
владимир путин
ес
нато
financial times
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101953/37/1019533799_0:118:1156:768_1920x0_80_0_0_ec955f3c84d56b9e4c2118ba666d6043.jpg
Чуть раньше другое британское издание - Financial Times - отметило, что любые действия Вашингтона по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Сотрудники газеты уточнили, что Европа уже донесла до команды лидера США Дональда Трампа, что не сможет признать регион российским, а также что территориальный вопрос и стремление Украины к членству в НАТО - красные линии для Европы.Украинская встреча, которая должна была состояться в Лондоне 23 апреля, сорвалась из-за неявки участников. одним из которых должен был быть спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. При этом Белый дом подтвердил его скорый визит в Москву, а руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать событие, которого еще не было и напомнил, что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.В то же время в четверг, 24 апреля пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва продолжает работу с США по украинскому урегулированию и нацелена на достижение мира.Накануне вечером Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе признать Крым частью России вредят мирным переговорам. Американскому лидеру также не понравилось, что главарь киевского режима "хвастается", что Украина не будет признавать Крым российским, хотя это давно не является предметом обсуждения.После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.Ряд экспертов отмечают, что отказ США разговаривать с капризным Киевом - урок не столько для Украины, сколько для не менее заносчивой Европы. При этом требование признать Крым - очередной кнут от США в их строну, тогда как пряники закончились.
https://ukraina.ru/20250424/es-na-raspute-ili-pritcha-pro-buridanova-osla-ft-soobschila-chto-rossiyskiy-krym-razrushit-edinstvo-es-1062728300.html
https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html
сша
крым
лондон
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101953/37/1019533799_60:0:1084:768_1920x0_80_0_0_d5522aa5e29e8e3c6993f65fae49016a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, крым, лондон, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, financial times, европа
Новости, США, Крым, Лондон, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, ЕС, НАТО, Financial Times, Европа

Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра

14:52 24.04.2025 (обновлено: 16:41 24.04.2025)
 
© Фото : пресс-служба ВСУ/Олег ЧубукВСУ бМП флаг украина
ВСУ бМП флаг украина - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : пресс-служба ВСУ/Олег Чубук
Читать в
ДзенTelegram
Украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которое ранее было анонсировано мировыми СМИ на 25 апреля. Об этом в четверг написал британский журнал Spectator
"Многое зависит от результатов встречи Уиткоффа с Путиным в конце этой недели", - говорится в материале издания, где также отмечается, что отсутствие Уиткоффа на переговорах в Лондоне с большой долей вероятности значит, что диалог с Москвой будет вестись без учета мнения европейских стран.
Чуть раньше другое британское издание - Financial Times - отметило, что любые действия Вашингтона по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Сотрудники газеты уточнили, что Европа уже донесла до команды лидера США Дональда Трампа, что не сможет признать регион российским, а также что территориальный вопрос и стремление Украины к членству в НАТО - красные линии для Европы.
Памятник архитектуры Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
12:28
Европа на распутье или притча про буриданова осла: FT сообщила, что российский Крым разрушит единство ЕСЛюбые действия Вашингтона по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Об этом в четверг, 24 апреля написала британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на анонимного представителя ЕС
Украинская встреча, которая должна была состояться в Лондоне 23 апреля, сорвалась из-за неявки участников. одним из которых должен был быть спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. При этом Белый дом подтвердил его скорый визит в Москву, а руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать событие, которого еще не было и напомнил, что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.
В то же время в четверг, 24 апреля пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва продолжает работу с США по украинскому урегулированию и нацелена на достижение мира.
Накануне вечером Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе признать Крым частью России вредят мирным переговорам. Американскому лидеру также не понравилось, что главарь киевского режима "хвастается", что Украина не будет признавать Крым российским, хотя это давно не является предметом обсуждения.
14:03
Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выборомКругами по воде продолжают расходится последствия срыва переговоров по урегулированию украинского конфликта в Лондоне. Владимир Зеленский 24 апреля сокращает визит в ЮАР после ракетного удара по Киеву, а европейские лидеры постепенно сворачивают свою "коалицию желающих"
После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.
Ряд экспертов отмечают, что отказ США разговаривать с капризным Киевом - урок не столько для Украины, сколько для не менее заносчивой Европы. При этом требование признать Крым - очередной кнут от США в их строну, тогда как пряники закончились.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСШАКрымЛондонСтив УиткоффДональд ТрампВладимир ПутинЕСНАТОFinancial TimesЕвропа
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
16:38"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
16:27Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"
15:59Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины
15:23Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР
14:58Только США могут остановить Путина - президент Польши
14:54Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа
14:52Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра
14:42Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны
14:22"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО
14:10Зеленский в ЮАР: платиновый бизнес и попытка расколоть Глобальный Юг
14:05Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
14:03Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором
13:58"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
13:03Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Лента новостейМолния