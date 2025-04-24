https://ukraina.ru/20250424/bez-ucheta-mneniya-es-spectator-zayavil-chto--ukrainskiy-vopros-putin-i-uitkoff-reshat-uzhe-zavtra-1062733862.html

Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра

Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра - 24.04.2025 Украина.ру

Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра

Украинское урегулирование во многом будет зависеть от встречи президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которое ранее было анонсировано мировыми СМИ на 25 апреля. Об этом в четверг написал британский журнал Spectator

2025-04-24T14:52

2025-04-24T14:52

2025-04-24T16:41

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Чуть раньше другое британское издание - Financial Times - отметило, что любые действия Вашингтона по признанию Крыма российским разрушат единство Евросоюза. Сотрудники газеты уточнили, что Европа уже донесла до команды лидера США Дональда Трампа, что не сможет признать регион российским, а также что территориальный вопрос и стремление Украины к членству в НАТО - красные линии для Европы.Украинская встреча, которая должна была состояться в Лондоне 23 апреля, сорвалась из-за неявки участников. одним из которых должен был быть спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. При этом Белый дом подтвердил его скорый визит в Москву, а руководитель пресс-службы Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать событие, которого еще не было и напомнил, что поиск путей мирного урегулирования не может быть публичным.В то же время в четверг, 24 апреля пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва продолжает работу с США по украинскому урегулированию и нацелена на достижение мира.Накануне вечером Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе признать Крым частью России вредят мирным переговорам. Американскому лидеру также не понравилось, что главарь киевского режима "хвастается", что Украина не будет признавать Крым российским, хотя это давно не является предметом обсуждения.После сорвавшейся накануне украинской встречи в Лондоне британское издание The Telegraph со ссылкой на собственные анонимные источники сообщило, что в мирный "пакет" президента США Дональда Трампа входят несколько пунктов, включая, прямые переговоры между Москвой и Киевом, отказ украинской стороны от членства в НАТО и признание Украиной суверенитета России над Крымом: В Лондон больше никто не летит. Итоги 23 апреля.Ряд экспертов отмечают, что отказ США разговаривать с капризным Киевом - урок не столько для Украины, сколько для не менее заносчивой Европы. При этом требование признать Крым - очередной кнут от США в их строну, тогда как пряники закончились.

https://ukraina.ru/20250424/es-na-raspute-ili-pritcha-pro-buridanova-osla-ft-soobschila-chto-rossiyskiy-krym-razrushit-edinstvo-es-1062728300.html

https://ukraina.ru/20250424/podstrekatelstvo-do-dobra-ne-dovedet-ukraina-vstala-pered-vyborom-1062731701.html

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новости, сша, крым, лондон, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, financial times, европа