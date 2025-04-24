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Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ

Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ - 24.04.2025 Украина.ру

Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ

Оперативное совещание по вопросам расследования преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) проведено в Курске. Об этом 24 апреля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ

2025-04-24T16:41

2025-04-24T16:41

2025-04-24T16:41

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Оперативное совещание по вопросам работы военных следственных органов на территории Курской области провёл врид зампреда СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов.На совещании были заслушаны доклады о расследовании уголовных дел в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины, совершивших преступления против мирного населения в Курской области. Докладчики также рассказали об организации и проведении осмотров мест происшествий, установлении размера причиненного ущерба.В завершении совещания Корпусов дал конкретные указания подчинённым и подчеркнул значимость работы по привлечению к ответственности военнослужащих ВФУ, незаконно вторгшихся на территорию Российской Федерации.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также новости на эту тему: Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области Тем временем Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области

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