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Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ - 24.04.2025 Украина.ру
Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
Оперативное совещание по вопросам расследования преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) проведено в Курске. Об этом 24 апреля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-04-24T16:41
2025-04-24T16:41
2025-04-24T16:41
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всу
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военные преступления
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Оперативное совещание по вопросам работы военных следственных органов на территории Курской области провёл врид зампреда СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов.На совещании были заслушаны доклады о расследовании уголовных дел в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины, совершивших преступления против мирного населения в Курской области. Докладчики также рассказали об организации и проведении осмотров мест происшествий, установлении размера причиненного ущерба.В завершении совещания Корпусов дал конкретные указания подчинённым и подчеркнул значимость работы по привлечению к ответственности военнослужащих ВФУ, незаконно вторгшихся на территорию Российской Федерации.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также новости на эту тему: Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области Тем временем Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области
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новости, россия, курская область, украина, хинштейн, ск рф, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, военные преступления, расследование, кто
Новости, Россия, Курская область, Украина, Хинштейн, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, Расследование, КТО
Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
Оперативное совещание по вопросам расследования преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) проведено в Курске. Об этом 24 апреля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Оперативное совещание по вопросам работы военных следственных органов на территории Курской области провёл врид зампреда СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов.
На совещании были заслушаны доклады о расследовании уголовных дел в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины
, совершивших преступления против мирного населения в Курской области
. Докладчики также рассказали об организации и проведении осмотров мест происшествий, установлении размера причиненного ущерба.
"Генерал-лейтенант юстиции Корпусов К.Е. обратил внимание на необходимость продолжать работу с пленными военнослужащими Украины и выявлять новые эпизоды преступлений, - сказано в официальном сообщении. - Особое внимание уделено оказанию гуманитарной помощи и содействию гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".
В завершении совещания Корпусов дал конкретные указания подчинённым и подчеркнул значимость работы по привлечению к ответственности военнослужащих ВФУ, незаконно вторгшихся на территорию Российской Федерации.
Ранее по факту вторжения ВСУ
в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК
РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО
одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях
объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.