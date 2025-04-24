Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ - 24.04.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250424/neobkhodimo-prodolzhat-rabotu-s-plennymi-voennosluzhaschimi-vsu--sk-rf-1062737069.html
Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ - 24.04.2025 Украина.ру
Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
Оперативное совещание по вопросам расследования преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) проведено в Курске. Об этом 24 апреля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
2025-04-24T16:41
2025-04-24T16:41
новости
россия
курская область
украина
хинштейн
ск рф
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
военные преступления
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062736943_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_10a61fa762045baf6aa8836be8424c08.jpg
Оперативное совещание по вопросам работы военных следственных органов на территории Курской области провёл врид зампреда СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов.На совещании были заслушаны доклады о расследовании уголовных дел в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины, совершивших преступления против мирного населения в Курской области. Докладчики также рассказали об организации и проведении осмотров мест происшествий, установлении размера причиненного ущерба.В завершении совещания Корпусов дал конкретные указания подчинённым и подчеркнул значимость работы по привлечению к ответственности военнослужащих ВФУ, незаконно вторгшихся на территорию Российской Федерации.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.Также новости на эту тему: Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области Тем временем Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области
россия
курская область
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/04/18/1062736943_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7344ef8fdc2af9e8db6cd66c8a8e6703.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, курская область, украина, хинштейн, ск рф, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, военные преступления, расследование, кто
Новости, Россия, Курская область, Украина, Хинштейн, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, Военные преступления, Расследование, КТО

Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ

16:41 24.04.2025
 
врид зампреда СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов
врид зампреда СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов
Читать в
ДзенTelegram
Оперативное совещание по вопросам расследования преступлений вооружённых формирований Украины (ВФУ) проведено в Курске. Об этом 24 апреля сообщил официальный телеграм-канал военных следственных органов СК РФ
Оперативное совещание по вопросам работы военных следственных органов на территории Курской области провёл врид зампреда СК РФ – руководителя Главного военного следственного управления генерал-лейтенант юстиции Константин Корпусов.
На совещании были заслушаны доклады о расследовании уголовных дел в отношении военнослужащих вооруженных формирований Украины, совершивших преступления против мирного населения в Курской области. Докладчики также рассказали об организации и проведении осмотров мест происшествий, установлении размера причиненного ущерба.
"Генерал-лейтенант юстиции Корпусов К.Е. обратил внимание на необходимость продолжать работу с пленными военнослужащими Украины и выявлять новые эпизоды преступлений, - сказано в официальном сообщении. - Особое внимание уделено оказанию гуманитарной помощи и содействию гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".
В завершении совещания Корпусов дал конкретные указания подчинённым и подчеркнул значимость работы по привлечению к ответственности военнослужащих ВФУ, незаконно вторгшихся на территорию Российской Федерации.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
Также новости на эту тему: Теракт и мародёрство: Следком России расследует преступления ВСУ в Курской области
Тем временем Хинштейн рассказал о плане восстановления Курской области
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияКурская областьУкраинаХинштейнСК РФВооруженные силы УкраиныВСУмирные жителиВоенные преступленияРасследованиеКТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:41Необходимо продолжать работу с пленными военнослужащими ВСУ – СК РФ
16:38"Превращают в пыль": Путин дал Киеву массированный ответ, Трамп просит остановиться
16:27Почему боевики ВСУ стараются не убивать бойцов России и зачем им наши живыми – санинструктор "Физик"
15:59Историческая мифология: Валерий Бебик – создатель альтернативной истории Украины
15:23Европейские разжигатели войны подрывают миротворческие усилия президента США – СВР
14:58Только США могут остановить Путина - президент Польши
14:54Зеленский не хочет мира на Украине - сын Трампа
14:52Без учета мнения ЕС: Spectator заявил, что украинский вопрос Путин и Уиткофф решат уже завтра
14:42Индия и Пакистан схлестнулись за землю и воду. Как две ядерные державы оказались на грани большой войны
14:22"Украине придется отступить": президент Польши рассказал о перспективах СВО
14:10Зеленский в ЮАР: платиновый бизнес и попытка расколоть Глобальный Юг
14:05Маск согласился с критикой Трампа в адрес Зеленского
14:03Подстрекательство до добра не доведет. Украина встала перед выбором
13:58"Не можем и не хотим комментировать": Песков отказался пояснять план Трампа
13:28Почему ни украинцы, ни немцы не будут своими для США и как России вести себя с американцами – Бабич
13:21"Мы так не умеем": Песков пообещал проинформировать о переговорах Путина с Уиткоффом
13:17Реакция Кремля, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 24 апреля
13:13Песков высказался о критической угрозе для мировой безопасности
13:08Виктор Петренко: В 2014 году большинство донецких журналистов переметнулось к врагу. И лишилось денег
13:03Перемирие закончилось, поиск мира продолжается с учётом интересов России – Песков
Лента новостейМолния